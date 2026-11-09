Asteroide de 11 metros acelera de forma misteriosa no espaço e intriga cientistas

Um asteroide de aproximadamente 11 metros de diâmetro está intrigando cientistas por apresentar uma aceleração incomum no espaço. Identificado como 1998 KY26, o objeto apresenta uma alteração em sua trajetória que ainda não tem explicação definitiva.

Uma das hipóteses é que o asteroide seja um cometa escuro, capaz de liberar gases sem apresentar uma cauda visível. No entanto, um novo estudo indica que suas temperaturas podem ser elevadas demais para conservar o gelo necessário a esse processo.

A pesquisa, publicada na revista científica Icarus, foi conduzida pelos engenheiros aeroespaciais Korbin Hansen e Masatoshi Hirabayashi, do Instituto de Tecnologia da Geórgia, nos Estados Unidos. Os resultados colocam em dúvida uma das principais explicações para o comportamento do objeto.

Por que o asteroide 1998 KY26 está acelerando?

O movimento dos asteroides é influenciado por forças como a gravidade e a pressão da radiação solar. No caso do 1998 KY26, os cientistas identificaram uma aceleração incomum, perpendicular ao plano de sua órbita.

Uma das possibilidades investigadas é que o objeto apresente atividade semelhante à de um cometa. Neste caso, o gelo pode passar por um processo chamado sublimação, no qual se transforma diretamente em gás.

Quando esse material escapa para o espaço, produz um impulso capaz de alterar o movimento do corpo celeste.

Os chamados cometas escuros podem apresentar esse comportamento sem desenvolver as caudas brilhantes normalmente associadas aos cometas. O 1998 KY26 também apresenta uma rotação rápida, completando uma volta em torno de seu eixo a cada 5,35 minutos.

Temperatura do asteroide coloca hipótese em dúvida

Para investigar a possível presença de gelo, os pesquisadores desenvolveram um modelo considerando o tamanho, a órbita, a refletividade e a composição provável do asteroide. A equipe calculou as temperaturas em diferentes regiões de sua superfície e de seu interior.

Segundo o estudo, o gelo de água enterrado precisaria permanecer abaixo de aproximadamente 145 kelvins (-128 °C) para sobreviver por longos períodos. Entretanto, mesmo as regiões mais frias do 1998 KY26 apresentam temperaturas médias de pelo menos 212 kelvins (-61 °C) ao longo de sua órbita. Essas condições dificultariam a conservação prolongada de gelo no interior do objeto.

Os cálculos também indicaram que, se o gelo representasse 1% da massa do asteroide, todo esse material desapareceria em pouco mais de 2 mil anos. Caso a liberação de gases fosse responsável pela aceleração observada, o gelo poderia se esgotar em apenas 62 anos.

Os resultados enfraquecem a hipótese de que a sublimação esteja provocando o movimento incomum. Ainda assim, os pesquisadores não descartam completamente a presença de gelo, pois não se sabe há quanto tempo o asteroide ocupa sua órbita atual.

Radiação solar pode explicar o movimento do asteroide

Outra possibilidade considerada pelos cientistas é a pressão da radiação solar.

A luz emitida pelo Sol exerce uma força sobre os objetos espaciais. Embora pequena, essa força pode influenciar seus movimentos.

Segundo os pesquisadores, esse mecanismo poderia explicar a aceleração observada no 1998 KY26. No entanto, a origem do comportamento ainda não foi determinada.

A espaçonave Hayabusa2, da agência espacial japonesa, está a caminho do 1998 KY26. O encontro com o asteroide está previsto para julho de 2031.