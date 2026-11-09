Asteroide de 11 metros acelera de forma misteriosa no espaço e intriga cientistas

Asteroide: objeto de aproximadamente 11 metros apresenta uma aceleração ainda sem explicação definitiva (Freepik)
Redatora
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 19h13.
A matéria relata o mistério por trás do asteroide 1998 KY26, que está acelerando de forma inexplicável no espaço. Cientistas investigam possíveis causas, como atividade cometária ou pressão da radiação solar, mas ainda não encontraram explicação definitiva. Uma missão espacial japonesa deve visitar o objeto em 2031 para coletar mais dados.
Um asteroide de aproximadamente 11 metros de diâmetro está intrigando cientistas por apresentar uma aceleração incomum no espaço. Identificado como 1998 KY26, o objeto apresenta uma alteração em sua trajetória que ainda não tem explicação definitiva.
Uma das hipóteses é que o asteroide seja um cometa escuro, capaz de liberar gases sem apresentar uma cauda visível. No entanto, um novo estudo indica que suas temperaturas podem ser elevadas demais para conservar o gelo necessário a esse processo.
A pesquisa, publicada na revista científica Icarus, foi conduzida pelos engenheiros aeroespaciais Korbin Hansen e Masatoshi Hirabayashi, do Instituto de Tecnologia da Geórgia, nos Estados Unidos. Os resultados colocam em dúvida uma das principais explicações para o comportamento do objeto.
O movimento dos asteroides é influenciado por forças como a gravidade e a pressão da radiação solar. No caso do 1998 KY26, os cientistas identificaram uma aceleração incomum, perpendicular ao plano de sua órbita.
Uma das possibilidades investigadas é que o objeto apresente atividade semelhante à de um cometa. Neste caso, o gelo pode passar por um processo chamado sublimação, no qual se transforma diretamente em gás.
Quando esse material escapa para o espaço, produz um impulso capaz de alterar o movimento do corpo celeste.
Os chamados cometas escuros podem apresentar esse comportamento sem desenvolver as caudas brilhantes normalmente associadas aos cometas. O 1998 KY26 também apresenta uma rotação rápida, completando uma volta em torno de seu eixo a cada 5,35 minutos.
Para investigar a possível presença de gelo, os pesquisadores desenvolveram um modelo considerando o tamanho, a órbita, a refletividade e a composição provável do asteroide. A equipe calculou as temperaturas em diferentes regiões de sua superfície e de seu interior.
Segundo o estudo, o gelo de água enterrado precisaria permanecer abaixo de aproximadamente 145 kelvins (-128 °C) para sobreviver por longos períodos. Entretanto, mesmo as regiões mais frias do 1998 KY26 apresentam temperaturas médias de pelo menos 212 kelvins (-61 °C) ao longo de sua órbita. Essas condições dificultariam a conservação prolongada de gelo no interior do objeto.
Os cálculos também indicaram que, se o gelo representasse 1% da massa do asteroide, todo esse material desapareceria em pouco mais de 2 mil anos. Caso a liberação de gases fosse responsável pela aceleração observada, o gelo poderia se esgotar em apenas 62 anos.
Os resultados enfraquecem a hipótese de que a sublimação esteja provocando o movimento incomum. Ainda assim, os pesquisadores não descartam completamente a presença de gelo, pois não se sabe há quanto tempo o asteroide ocupa sua órbita atual.
Outra possibilidade considerada pelos cientistas é a pressão da radiação solar.
A luz emitida pelo Sol exerce uma força sobre os objetos espaciais. Embora pequena, essa força pode influenciar seus movimentos.
Segundo os pesquisadores, esse mecanismo poderia explicar a aceleração observada no 1998 KY26. No entanto, a origem do comportamento ainda não foi determinada.
A espaçonave Hayabusa2, da agência espacial japonesa, está a caminho do 1998 KY26. O encontro com o asteroide está previsto para julho de 2031.