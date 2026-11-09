Ciência

Anvisa determina apreensão de emagrecedor por falta de registro

Determinação proíbe atividades relacionadas ao emagrecedor, incluindo fabricação, venda, distribuição, divulgação e uso

Anvisa: produtos não possuem registro sanitário (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Anvisa: produtos não possuem registro sanitário (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 19h01.

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A Anvisa determinou a apreensão do emagrecedor Ultra Shape e de outros produtos por falta de registro sanitário. A medida proíbe fabricação, venda e distribuição dos produtos. A agência também determinou apreensão de lotes de outros medicamentos com irregularidades de qualidade ou embalagem.

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou nesta segunda-feira, 9, a apreensão do emagrecedor Ultra Shape, da Ciência da Natureza, por falta de registro, notificação ou cadastro no órgão. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Segundo a agência, foi comprovada a divulgação e a comercialização do produto, fabricado por uma empresa desconhecida. A determinação proíbe atividades relacionadas ao emagrecedor, incluindo fabricação, venda, distribuição, divulgação e uso. A medida vale tanto para pessoas físicas e jurídicas quanto para veículos de comunicação.

A resolução também estabelece a apreensão de quatro produtos fabricados pela empresa Ciência da Natureza Eireli. São eles:

  • Espinheira Santa (Maytenus ilicifolia);
  • Garra D;
  • Canela de Velho + Unha de Gato + Sucupira + Garra D;
  • Sucupira + Unha de Gato + Garra D.

De acordo com a Anvisa, os produtos não possuem registro sanitário, e a empresa não tem autorização para fabricar medicamentos. A EXAME entrou em contato com a Ciência da Natureza e, até a publicação desta matéria, não obteve retorno.

Outros medicamentos têm recolhimento determinado

A Anvisa também publicou medidas envolvendo outros medicamentos. No caso do Halexminophen, o fabricante Halex Istar Indústria Farmacêutica informou que fará o recolhimento voluntário do lote 0000216652, de 10 mg/ml, utilizado em infusão intravenosa. A decisão foi motivada por um desvio de qualidade relacionado à embalagem.

Já a Gilead Sciences Farmacêutica do Brasil comunicou à agência a identificação de lotes do medicamento Trodelvy fabricados exclusivamente para comercialização na Turquia. Os lotes 10008806 e 10008808 apresentam características diferentes das previstas para o produto original, incluindo inconsistências na embalagem secundária.

Por esse motivo, a Anvisa determinou a apreensão dos lotes. Os produtos não podem ser comercializados, transportados, distribuídos ou utilizados.

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