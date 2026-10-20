SpaceX, de Elon Musk, reverte prejuízo e lucra US$ 4,4 bi no 3º tri: ação sobe

A SpaceX teve lucro líquido de US$ 4,4 bilhões no terceiro trimestre, ante prejuízo de US$ 1,05 bilhão um ano antes

no terceiro trimestre, ante prejuízo de US$ 1,05 bilhão um ano antes A receita subiu 161%, para US$ 14,58 bilhões , acima dos US$ 12,7 bilhões projetados pelo consenso da Bloomberg

, acima dos US$ 12,7 bilhões projetados pelo consenso da Bloomberg A divisão de inteligência artificial faturou US$ 7,56 bilhões e superou a Starlink pela primeira vez

faturou US$ 7,56 bilhões e superou a Starlink pela primeira vez Os investimentos somaram US$ 19,6 bilhões no trimestre, em linha com o esperado pelo mercado

A SpaceX, de Elon Musk, voltou ao azul no segundo balanço desde a estreia na Nasdaq, em junho. A companhia registrou lucro líquido de US$ 4,4 bilhões no terceiro trimestre de 2026, revertendo o prejuízo de US$ 1,05 bilhão de igual período do ano passado. No segundo trimestre de 2026, a empresa havia perdido US$ 541 milhões.

O lucro por ação diluído foi de US$ 0,35, mais que o dobro dos US$ 0,15 esperados pelos analistas, segundo o consenso da Bloomberg, mas o número inclui efeitos não recorrentes. A receita cresceu 161% na comparação anual, para US$ 14,58 bilhões, ante projeção de US$ 12,7 bilhões. O Ebitda ajustado, indicador que mede a geração de caixa da operação, somou US$ 8,81 bilhões, contra US$ 6,59 bilhões estimados.

Lucro teve ajuda de fora da operação

A operação explica só parte do resultado. O lucro operacional foi de US$ 2,79 bilhões, ante prejuízo de US$ 273 milhões um ano antes. O restante veio de linhas financeiras e contábeis.

Entraram no balanço US$ 1,03 bilhão em outras receitas, dos quais US$ 561 milhões com partes relacionadas, US$ 873 milhões em receitas financeiras e um benefício fiscal de US$ 390 milhões. No acumulado de nove meses, a companhia ainda tem prejuízo de US$ 413 milhões.

Inteligência artificial passa a Starlink

A divisão SI, sigla de Super Intelligence, nome que a empresa passou a dar ao segmento de IA, faturou US$ 7,56 bilhões, alta de 830% em um ano e de 195% sobre o trimestre anterior. Os analistas esperavam cerca de US$ 6,4 bilhões. Foi a primeira vez que a área superou a conectividade, até então o único negócio lucrativo da SpaceX.

O salto veio principalmente dos contratos de aluguel de capacidade computacional para outras empresas, da compra da Cursor e da maior adoção do Grok. A Cursor, startup de programação com IA adquirida em agosto por US$ 60 bilhões, contribuiu com US$ 608 milhões.

O segmento saiu de um prejuízo operacional de US$ 1,26 bilhão no segundo trimestre para lucro de US$ 431 milhões, mesmo com US$ 1,2 bilhão em remuneração em ações ligada à aquisição.

Starlink ganha assinantes, mas cobra menos

A receita de conectividade, que reúne a internet via satélite Starlink, subiu 69%, para US$ 5,25 bilhões, acima dos US$ 4,9 bilhões projetados. O lucro operacional do segmento quase dobrou, para US$ 2,37 bilhões.

A base chegou a 13,6 milhões de assinantes residenciais, com 1,6 milhão de novos clientes no trimestre, abaixo dos 14,3 milhões esperados pelos analistas. A receita média mensal por usuário subiu para US$ 69 frente ao segundo trimestre, mas segue abaixo dos US$ 83 de um ano antes. A receita com empresas e governos avançou 91%.

Foguetes seguem no vermelho

A divisão espacial faturou US$ 1,77 bilhão, alta de 6% em um ano, e teve prejuízo operacional de US$ 7 milhões, pressionada pelos gastos com o desenvolvimento do Starship.

No trimestre, o foguete fez seu primeiro voo orbital, que também foi a primeira missão com receita, e colocou 26 satélites Starlink V3 em órbita.

Investimentos seguem perto de US$ 20 bilhões

Os investimentos somaram US$ 19,59 bilhões, sendo US$ 16,4 bilhões em IA, praticamente em linha com os US$ 19,6 bilhões esperados. No trimestre anterior, o salto desses gastos havia derrubado as ações em 14% após o balanço. Em nove meses, a empresa investiu US$ 48,1 bilhões e gerou US$ 13,1 bilhões de caixa com a operação.

A companhia terminou setembro com US$ 89,9 bilhões em caixa e aplicações financeiras, reforçados pelos recursos do maior IPO da história. Após o fim do trimestre, a SpaceX fechou acordo para comprar licenças de espectro de 800 MHz nos Estados Unidos, base para o serviço de telefonia Starlink Mobile, com conclusão prevista para o primeiro semestre de 2027.

As ações fecharam o pregão regular desta terça-feira, 20, a US$ 147,79, praticamente estáveis, e subiam em torno de 2% no after market.