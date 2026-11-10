O que está acontecendo com Vozinha? Mesmo com título, goleiro pode sair do Colo-Colo em 2027

O goleiro Vozinha conquistou seu primeiro título pelo Colo-Colo neste domingo, 8, após a vitória por 2 a 1 sobre o Ñublense, pelo Campeonato Chileno. Apesar da comemoração, o futuro do cabo-verdiano no clube ainda é incerto: seu contrato termina em 31 de dezembro, e a permanência para a próxima temporada depende de uma cláusula de renovação ou de um novo acordo entre as partes.

Titular na partida decisiva, o jogador de 40 anos participou da conquista do 35º título nacional da história do Colo-Colo. O resultado também garantiu ao clube uma vaga na fase de grupos da Libertadores de 2027. Questionado sobre a possibilidade de continuar no Chile para disputar o torneio continental, Vozinha preferiu não antecipar uma decisão.

“Hoje é dia de comemorar, depois falamos do futuro”, declarou após a partida, em entrevista à TNT Sports Chile.

Qual é a situação de Vozinha no Colo-Colo?

Vozinha chegou ao Colo-Colo em agosto de 2026, depois de ganhar projeção internacional pelas atuações com a seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026. O vínculo inicial foi firmado até o fim do ano, com possibilidade de extensão automática por mais uma temporada caso o goleiro dispute pelo menos 50% dos minutos das partidas consideradas no contrato.

Até a conquista do Campeonato Chileno, o cabo-verdiano havia disputado seis jogos pelo clube, somando 540 minutos em campo. O Colo-Colo ainda tem compromissos pela reta final da temporada, incluindo partidas do Campeonato Chileno e da Copa Chile. A cláusula de renovação, portanto, depende da minutagem acumulada até o encerramento do calendário.

Mesmo que não alcance a meta prevista, uma permanência não está descartada: o clube e o jogador ainda podem negociar uma extensão contratual.

Por que Vozinha perdeu espaço no Colo-Colo?

A chegada do goleiro foi cercada de expectativa após sua participação na Copa do Mundo de 2026, mas ele não assumiu imediatamente a titularidade. O técnico Fernando Ortiz manteve inicialmente o jovem Gabriel Maureira, de 19 anos, como opção para a posição, enquanto Vozinha buscava ritmo de jogo após a transferência.

O cabo-verdiano também enfrentou críticas por suas atuações. O ex-goleiro chileno Claudio Bravo, que defendeu clubes como Barcelona e Manchester City, questionou publicamente aspectos técnicos do jogador. A imprensa local passou a especular sobre uma possível saída ao fim do contrato.

A mudança de rotina também foi um desafio. Depois de ganhar notoriedade internacional durante o Mundial, Vozinha passou a lidar com uma exposição muito maior em Santiago. Em entrevista ao jornal The Observer, o goleiro chegou a dizer que preferia a vida que tinha antes da fama repentina.

Apesar das dificuldades, o jogador terminou a campanha como titular e participou diretamente da conquista nacional. No duelo contra o Ñublense, ainda fez uma defesa importante nos minutos finais, ajudando a assegurar o resultado que confirmou o título.

Vale mencionar que a participação do goleiro na próxima edição da Libertadores depende da definição de seu futuro contratual. O Colo-Colo já garantiu a classificação para a fase de grupos com a conquista do Campeonato Chileno, mas ainda não há confirmação de que Vozinha seguirá no elenco.