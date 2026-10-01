NASA e SpaceX lançam missão Crew-13 rumo à Estação Espacial Internacional (NASA/Joel Kowsky/Divulgação)
Repórter
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 13h48.
Última atualização em 1 de outubro de 2026 às 14h03.
A agência espacial americana Nasa e a empresa espacial SpaceX lançaram nesta quinta-feira os quatro tripulantes da missão Crew-13 rumo à Estação Espacial Internacional, às 11h10, na Flórida. Segundo a Nasa, a nave Dragon deve se acoplar à ISS após 7 horas e 50 minutos, o menor intervalo já registrado por uma espaçonave americana nesse trajeto.
Nasa e SpaceX lançaram, nesta quinta-feira, quatro tripulantes da missão Crew-13 rumo à Estação Espacial Internacional (ISS). A decolagem ocorreu às 11h10, no horário do leste dos Estados Unidos, a partir do Complexo de Lançamento Espacial 40, na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida.
A missão transporta os astronautas da Nasa Jessica Watkins e Luke Delaney, o astronauta Joshua Kutryk, da CSA (Agência Espacial Canadense), e o cosmonauta Sergey Teteryatnikov, da Roscosmos, agência espacial da Rússia.
O grupo viaja a bordo da Dragon, espaçonave da SpaceX colocada em órbita por um foguete Falcon 9. A previsão é que a cápsula faça a acoplagem de forma autônoma à porta frontal do módulo Harmony da estação espacial por volta das 19h.
Segundo as informações divulgadas pela agência espacial, o intervalo entre o lançamento e a acoplagem deve estabelecer o menor tempo registrado por uma espaçonave americana em uma missão à ISS.
O administrador da Nasa, Jared Isaacman, afirmou que a Crew-13 representa a continuidade das operações espaciais tripuladas dos Estados Unidos em parceria com empresas privadas. Segundo ele, Watkins, Delaney, Kutryk e Teteryatnikov também participarão de atividades destinadas ao desenvolvimento de conhecimentos e tecnologias para futuras missões à Lua e outros destinos.
O trajeto da Dragon até a estação espacial deve durar cerca de 7 horas e 50 minutos. Durante esse período, a SpaceX acompanhará as manobras automáticas da cápsula a partir de seu centro de controle de missão em Hawthorne, na Califórnia.
A NASA, por sua vez, ficará responsável pelo acompanhamento das operações relacionadas à estação a partir do Centro de Controle de Missão do Centro Espacial Johnson, em Houston.
A transmissão da chegada está prevista para começar às 17h20 e acompanhará as etapas de aproximação, acoplagem e abertura da escotilha. Depois de entrar na estação, os quatro tripulantes trocarão de roupa e prepararão a carga para o desembarque. A abertura da escotilha do módulo Harmony está prevista para aproximadamente 20h45.
A agência espacial americana disponibilizará a cobertura da chegada da Crew-13 em suas plataformas digitais.
Lori Glaze, administradora associada da Diretoria de Missões Espaciais Tripuladas da Nasa, afirmou que a sequência de missões comerciais tripuladas mantém as atividades humanas em órbita terrestre e contribui para o desenvolvimento de recursos que poderão ser utilizados em missões à Lua e a Marte.
Após a chegada, Watkins, Delaney, Kutryk e Teteryatnikov passarão a integrar a Expedição 75. Já estão na estação o astronauta da Nasa Anil Menon e os cosmonautas Pyotr Dubrov e Anna Kikina.
A mudança de equipes também antecede o retorno da Crew-12 à Terra. A missão é formada pelos astronautas da Nasa Jessica Meir e Jack Hathaway, pela astronauta Sophie Adenot, da ESA (Agência Espacial Europeia), e pelo cosmonauta Andrey Fedyaev, da Roscosmos.
A transição permite a continuidade das operações e dos experimentos realizados no laboratório orbital.
Parte das atividades da Crew-13 estará concentrada em pesquisas científicas em microgravidade. Um dos projetos prevê a produção de tecidos derivados de células-tronco humanas para estudos relacionados à medicina personalizada, à modelagem de doenças e a testes de medicamentos.
Entre as condições analisadas nesses trabalhos estão doenças cardíacas e Parkinson.
Os astronautas também participarão de experimentos relacionados ao cultivo de plantas no espaço. Um dos projetos utilizará um sistema de produção vegetal com alto nível de autonomia. Outro avaliará o crescimento de plantas fora das instalações normalmente destinadas a esse tipo de experimento na estação.
A missão ainda dará continuidade a estudos sobre a saúde humana em ambientes de microgravidade. Entre eles está uma investigação sobre fatores associados a alterações no fluxo sanguíneo. A tripulação também testará um dispositivo de diagnóstico durante o voo para acompanhar indicadores de saúde dos astronautas.
A Crew-13 integra o Programa de Órbita Terrestre Baixa da Nasa, iniciativa por meio da qual a agência mantém contratos e parcerias com empresas privadas para transporte ao espaço, pesquisas realizadas na ISS e desenvolvimento de capacidades destinadas a futuras missões para além da órbita terrestre baixa.
A Crew-13 reúne os astronautas da Nasa Jessica Watkins e Luke Delaney, o astronauta Joshua Kutryk, da Agência Espacial Canadense, e o cosmonauta Sergey Teteryatnikov, da agência espacial russa Roscosmos.
A viagem da nave Dragon até a Estação Espacial Internacional deve durar cerca de 7 horas e 50 minutos. A acoplagem autônoma ao módulo Harmony está prevista para aproximadamente 19h.
Segundo as informações divulgadas pela Nasa, o intervalo entre o lançamento e a acoplagem deve ser o menor já registrado por uma espaçonave americana em uma missão à Estação Espacial Internacional.
Um foguete Falcon 9 colocou em órbita a Dragon, espaçonave da SpaceX que transporta os quatro tripulantes. A decolagem ocorreu no Complexo de Lançamento Espacial 40, em Cabo Canaveral, na Flórida.
A Crew-13 participará de estudos com tecidos derivados de células-tronco humanas, cultivo de plantas no espaço e saúde em microgravidade. Os projetos incluem pesquisas sobre doenças cardíacas e Parkinson, alterações no fluxo sanguíneo e diagnóstico de saúde durante o voo.
Watkins, Delaney, Kutryk e Teteryatnikov passarão a integrar a Expedição 75. A transição, que antecede o retorno da Crew-12, permitirá a continuidade das operações e dos experimentos no laboratório orbital.