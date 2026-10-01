Nasa e SpaceX lançam missão Crew-13 rumo à Estação Espacial Internacional

RESUMO ＋ A agência espacial americana Nasa e a empresa espacial SpaceX lançaram nesta quinta-feira os quatro tripulantes da missão Crew-13 rumo à Estação Espacial Internacional, às 11h10, na Flórida. Segundo a Nasa, a nave Dragon deve se acoplar à ISS após 7 horas e 50 minutos, o menor intervalo já registrado por uma espaçonave americana nesse trajeto.

Nasa e SpaceX lançaram, nesta quinta-feira, quatro tripulantes da missão Crew-13 rumo à Estação Espacial Internacional (ISS). A decolagem ocorreu às 11h10, no horário do leste dos Estados Unidos, a partir do Complexo de Lançamento Espacial 40, na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida.

A missão transporta os astronautas da Nasa Jessica Watkins e Luke Delaney, o astronauta Joshua Kutryk, da CSA (Agência Espacial Canadense), e o cosmonauta Sergey Teteryatnikov, da Roscosmos, agência espacial da Rússia.

O grupo viaja a bordo da Dragon, espaçonave da SpaceX colocada em órbita por um foguete Falcon 9. A previsão é que a cápsula faça a acoplagem de forma autônoma à porta frontal do módulo Harmony da estação espacial por volta das 19h.

Segundo as informações divulgadas pela agência espacial, o intervalo entre o lançamento e a acoplagem deve estabelecer o menor tempo registrado por uma espaçonave americana em uma missão à ISS.

O administrador da Nasa, Jared Isaacman, afirmou que a Crew-13 representa a continuidade das operações espaciais tripuladas dos Estados Unidos em parceria com empresas privadas. Segundo ele, Watkins, Delaney, Kutryk e Teteryatnikov também participarão de atividades destinadas ao desenvolvimento de conhecimentos e tecnologias para futuras missões à Lua e outros destinos.

Viagem até a Estação Espacial Internacional

O trajeto da Dragon até a estação espacial deve durar cerca de 7 horas e 50 minutos. Durante esse período, a SpaceX acompanhará as manobras automáticas da cápsula a partir de seu centro de controle de missão em Hawthorne, na Califórnia.

A NASA, por sua vez, ficará responsável pelo acompanhamento das operações relacionadas à estação a partir do Centro de Controle de Missão do Centro Espacial Johnson, em Houston.

A transmissão da chegada está prevista para começar às 17h20 e acompanhará as etapas de aproximação, acoplagem e abertura da escotilha. Depois de entrar na estação, os quatro tripulantes trocarão de roupa e prepararão a carga para o desembarque. A abertura da escotilha do módulo Harmony está prevista para aproximadamente 20h45.

A agência espacial americana disponibilizará a cobertura da chegada da Crew-13 em suas plataformas digitais.

Lori Glaze, administradora associada da Diretoria de Missões Espaciais Tripuladas da Nasa, afirmou que a sequência de missões comerciais tripuladas mantém as atividades humanas em órbita terrestre e contribui para o desenvolvimento de recursos que poderão ser utilizados em missões à Lua e a Marte.

Crew-13 vai integrar Expedição 75

Após a chegada, Watkins, Delaney, Kutryk e Teteryatnikov passarão a integrar a Expedição 75. Já estão na estação o astronauta da Nasa Anil Menon e os cosmonautas Pyotr Dubrov e Anna Kikina.

A mudança de equipes também antecede o retorno da Crew-12 à Terra. A missão é formada pelos astronautas da Nasa Jessica Meir e Jack Hathaway, pela astronauta Sophie Adenot, da ESA (Agência Espacial Europeia), e pelo cosmonauta Andrey Fedyaev, da Roscosmos.

A transição permite a continuidade das operações e dos experimentos realizados no laboratório orbital.

Pesquisas com células-tronco e cultivo de plantas

Parte das atividades da Crew-13 estará concentrada em pesquisas científicas em microgravidade. Um dos projetos prevê a produção de tecidos derivados de células-tronco humanas para estudos relacionados à medicina personalizada, à modelagem de doenças e a testes de medicamentos.

Entre as condições analisadas nesses trabalhos estão doenças cardíacas e Parkinson.

Os astronautas também participarão de experimentos relacionados ao cultivo de plantas no espaço. Um dos projetos utilizará um sistema de produção vegetal com alto nível de autonomia. Outro avaliará o crescimento de plantas fora das instalações normalmente destinadas a esse tipo de experimento na estação.

A missão ainda dará continuidade a estudos sobre a saúde humana em ambientes de microgravidade. Entre eles está uma investigação sobre fatores associados a alterações no fluxo sanguíneo. A tripulação também testará um dispositivo de diagnóstico durante o voo para acompanhar indicadores de saúde dos astronautas.

A Crew-13 integra o Programa de Órbita Terrestre Baixa da Nasa, iniciativa por meio da qual a agência mantém contratos e parcerias com empresas privadas para transporte ao espaço, pesquisas realizadas na ISS e desenvolvimento de capacidades destinadas a futuras missões para além da órbita terrestre baixa.