Os bastidores do Air Force One, o avião presidencial dos Estados Unidos, costumam despertar curiosidade não só pelo sigilo em torno da aeronave e pelos recursos avançados de segurança, mas também pelo cardápio servido durante as viagens oficiais. No governo de Donald Trump, quem tem mostrado esses detalhes ao público é Margo Martin, assessora de comunicação da Casa Branca, que publica com frequência nos Stories do Instagram os menus impressos e os pratos servidos a bordo.

Em uma das publicações mais recentes, feita durante a viagem de Trump às Filipinas na segunda-feira (16), Martin exibiu duas refeições servidas ao longo do trajeto. Em uma delas, o cardápio impresso com o selo presidencial trazia frango frito (buttermilk fried chicken) sobre biscoitos salgados (biscuits) com molho cremoso de linguiça, acompanhado de uma tigela de frutas vermelhas frescas e bebida à escolha.

Mais tarde, o menu trouxe filé mignon coberto com manteiga de salsinha, servido com vagens e batatinhas assadas e temperadas. Para a sobremesa, o escolhido foi o Dot Cake, um bolo de baunilha com cobertura de creme de manteiga (buttercream) e confeitos coloridos.

Filé Mignon com batatas servido a bordo do Air Force One, o avião de Trump (Margo Martin via Instagram/Divulgação)

Adaptações e cardápios temáticos conforme o destino

As fotos publicadas por Martin também mostram que a cozinha da aeronave adapta os pratos para passageiros com restrições alimentares. Em um dos registros, ela comparou sua bandeja com a de uma colega sob a legenda "Com glúten vs. Sem glúten", evidenciando que a equipe prepara versões alternativas mantendo a mesma apresentação nas louças brancas com borda dourada e o brasão do Air Force One.

Os cardápios costumam variar de acordo com o destino da comitiva presidencial. Em maio deste ano, quando Trump viajou à China para se reunir com o presidente Xi Jinping, o menu a bordo foi inspirado na culinária chinesa, incluindo carne salteada (beef stir-fry) e biscoitos da sorte, segundo registros compartilhados pela própria assessora.

Em outros voos divulgados nos últimos meses, o serviço de bordo já incluiu pratos com pegada tex-mex — como salada taco de frango com limão e coentro acompanhada de pão de milho (cornbread) durante uma viagem ao Texas e a Oklahoma — além de lanches reforçados, como hambúrguer com bacon, ovo frito e cheddar no pão brioche.

Delegação de Trump recebe cardápio a bordo do Air Force One (Margo Martin via Instagram/Divulgação)

Ninguém come de graça

Apesar das louças personalizadas e do cardápio impresso, Margo Martin revelou recentemente um detalhe que surpreendeu os seguidores. Após postar as fotos do filé mignon e do frango frito, a assessora recebeu uma mensagem criticando o suposto "desperdício de dinheiro público" com as refeições.

Martin rebateu nos Stories explicando como funciona a regra: "Curiosidade para quem é novo por aqui: temos que pagar por cada refeição no Air Force One e na Casa Branca com o nosso próprio dinheiro!".

A cobrança faz parte de um protocolo padrão do governo americano, que vale tanto para assessores quanto para jornalistas e convidados a bordo. De acordo com apuração do portal Politico, os passageiros não recebem a tabela de preços com antecedência e não podem optar por recusar o serviço para levar a própria comida. Dias após o voo, os militares responsáveis pela operação da aeronave enviam uma fatura detalhada com um link para pagamento — despesa que, segundo relatos de assessores ao veículo, pode chegar a cerca de US$ 1.000 por ano para quem viaja com frequência.