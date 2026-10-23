Jejum para exame de sangue: quais exames exigem e por quanto tempo

Nem todo exame de sangue exige jejum.

Quando necessário, o período varia conforme a análise e deve seguir a orientação do laboratório. Uma mudança importante ocorreu em 2016, quando o consenso brasileiro sobre o perfil lipídico deixou de recomendar o jejum obrigatório para medir colesterol e triglicérides na rotina.

A coleta sem jejum passou a ser aceita na maioria dos casos, embora algumas situações ainda exijam preparo específico.

Antes de ir ao laboratório, vale observar quatro orientações gerais:

Água: geralmente, é permitida durante o jejum;

geralmente, é permitida durante o jejum; Medicamentos: não suspenda por conta própria; confirme se devem ser tomados antes da coleta;

não suspenda por conta própria; confirme se devem ser tomados antes da coleta; Tempo de jejum: respeite o intervalo indicado para cada exame, que pode variar de três a 12 horas ou seguir outro protocolo;

respeite o intervalo indicado para cada exame, que pode variar de três a 12 horas ou seguir outro protocolo; Dúvidas: consulte o laboratório considerando todos os exames solicitados.

Quanto tempo de jejum cada exame exige?

O preparo para exames de sangue muda conforme cada análise, o método utilizado e a idade do paciente.

Isso porque, não existe uma lei ou decreto nacional único que determine o tempo de jejum para cada exame laboratorial. Em vez disso, o Brasil utiliza um modelo de regulamentação técnica e fiscalização, onde a definição médica fica a cargo de consensos científicos, enquanto a operação dos laboratórios é normatizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Para você pode se basear, a seguir estão as informações do Manual de Exames do Fleury Medicina e Saúde, que adota as diretrizes das sociedades médicas brasileiras para os exames mais comuns, em uma tabela com horários comuns de jejum para os exames:

Exame Para que serve Jejum (horas) Observação Hemograma completo Avalia as células do sangue (anemia, infecções). Não exige Evitar refeições muito gordurosas e álcool nas 3 horas anteriores. Glicemia de jejum Mede o nível atual de açúcar no sangue. 8 a 12 horas Obrigatório. Ingestão de água moderada é permitida. Hemoglobina glicada (HbA1c) Avalia a média da glicose dos últimos 3 meses. Não exige Pode ser realizado em qualquer horário do dia. Curva Glicêmica (TOTG) Diagnostica diabetes e resistência à insulina. 8 a 12 horas Exige tomar uma dose de glicose e repousar no laboratório. Insulina Avalia a produção do hormônio pancreático. 8 horas Geralmente coletado em conjunto com a glicemia de jejum. Colesterol total Avalia o risco de entupimento de artérias. Não exige Coleta de rotina flexibilizada; médico pode pedir jejum se associado. Colesterol HDL Mede a fração do "colesterol bom". Não exige Segue o mesmo protocolo de flexibilização do colesterol total. Colesterol LDL Mede a fração do "colesterol ruim". Não exige Calculado ou dosado diretamente; dispensa jejum na rotina. Triglicérides Avalia o nível de gorduras ligadas à alimentação. Não exige Valores acima de 440 mg/dL sem jejum exigem nova coleta com jejum. TSH Avalia o funcionamento geral da tireoide. Não exige Se toma hormônio tireoidiano, colher o sangue antes da dose. T4 livre Mede o hormônio ativo produzido pela tireoide. Não exige Se toma hormônio tireoidiano, colher o sangue antes da dose. Vitamina D (25-OH) Avalia a saúde óssea e o sistema imunológico. Não exige Atenção: Suspender suplementos com Biotina (Vitamina B7) dias antes. Vitamina B12 Investiga anemias e alterações neurológicas. Não exige Atenção: Suspender suplementos com Biotina (Vitamina B7) dias antes. Ferro sérico Mede a quantidade de ferro livre no sangue. 8 horas Obrigatório devido à grande variação do ferro ao longo do dia. Ferritina Avalia os estoques de ferro guardados no corpo. Não exige Um intervalo de 3 horas sem comer é recomendável, mas não obrigatório. Creatinina Avalia o funcionamento dos rins. Não exige Evitar consumo exagerado de carne vermelha nas 24h anteriores. Ureia Avalia a função renal e o metabolismo proteico. Não exige Pode ser colhida sem jejum, preferencialmente fora de digestão pesada. TGO (AST) Investiga lesões nas células do fígado e músculos. Não exige Proibido consumir álcool nas 72 horas antes da coleta. TGP (ALT) Avalia lesões com foco direto no fígado. Não exige Proibido consumir álcool nas 72 horas antes da coleta. Ácido úrico Auxilia no diagnóstico de gota e cálculo renal. Não exige O jejum foi abolido para este marcador metabólico na rotina. PSA Total Rastreia alterações na próstata. Não exige Obrigatório: Sem ejaculação ou andar de bicicleta nas 48h anteriores. PSA Livre Complementa o diagnóstico do PSA Total. Não exige Segue rigorosamente as mesmas restrições físicas do PSA Total. Sódio Monitora o equilíbrio de água e eletrólitos. Não exige Avalia a hidratação e função renal/hormonal. Potássio Avalia a atividade muscular e cardíaca. Não exige Evitar prender o braço (garroteamento) por muito tempo na coleta. Cortisol (Matinal) Avalia o funcionamento das glândulas adrenais. Não exige Exige repouso prévio. Coleta deve ser feita rigorosamente até as 9h.

Por que alguns exames exigem jejum?

A alimentação modifica temporariamente a concentração de certas substâncias no corpo, em especial no sangue. Após as refeições, alguns marcadores, como a glicose, sofrem picos e quedas por algumas horas, o que tornaria certos diagnósticos imprecisos.

Para exames que dependem dessas variações, o jejum ajuda a padronizar a coleta e a entender como realmente está o nível das substâncias no organismo sem interferências.

Hemograma precisa de jejum?

O hemograma completo, enquanto exame de rotina, não costuma exigir jejum.

Isso porque, ele mede a quantidade e a saúde das células do sangue: as hemácias, que transportam oxigênio, os leucócitos, células de defesa, e as plaquetas, responsáveis pela coagulação. Como a produção dessas células depende da medula óssea e não sofre alterações com a digestão rápida, comer antes da coleta não altera os resultados.

Colesterol e triglicérides: o que mudou?

Em dezembro de 2016, cinco entidades brasileiras — Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML), Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, Sociedade Brasileira de Diabetes (SDB) e Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia — publicaram um consenso que dispensou o jejum obrigatório de 12 horas para a avaliação habitual do perfil lipídico.

O perfil lipídico (ou lipidograma) é um conjunto de exames de sangue que mede todas as principais gorduras circulantes no organismo, entre eles, o colesterol total, HDL, o LDL, o VLDL e os triglicerídeos.

A decisão foi respaldada por estudos baseada em estudos internacionais, como a publicada pela Sociedade Europeia de Aterosclerose e pela Federação Europeia de Química Clínica e Medicina Laboratorial.

Para a maior parte dos pacientes, as diferenças observadas não comprometem a avaliação do risco cardiovascular. A coleta sem jejum também facilita o acesso ao exame e reduz o desconforto de passar muitas horas sem comer.

Apesar disso, a recomendação tem uma exceção importante: se os triglicérides ultrapassarem 440 mg/dL em uma amostra sem jejum, o consenso orienta considerar uma nova dosagem após 12 horas de jejum, conforme avaliação médica. A coleta em jejum também pode ser necessária quando outro exame do mesmo pedido exigir esse preparo.

Glicemia de jejum: tempo e valores de referência

A glicemia mede a concentração de glicose no sangue após um período em jejum, em geral entre oito e 12 horas, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes. O tempo exato deve seguir a orientação do laboratório, em especial para casos com exceções.

Os parâmetros de referência para adultos entre 19 e 60 anos são:

Resultado Interpretação Abaixo de 100 mg/dL Faixa normal 100 a 125 mg/dL Glicemia de jejum alterada, compatível com pré-diabetes 126 mg/dL ou mais Critério laboratorial para diabetes, sujeito a confirmação conforme o contexto clínico

O que pode e o que não pode durante o jejum?

Pessoas que fazem uso de insulina ou medicamentos para reduzir a glicose devem seguir a orientação de jejum do profissional de saúde que solicitou o exame. Prolongar esse tempo ou alterar doses sem acompanhamento pode provocar hipoglicemia. Quem toma hormônios tireoidianas também deve informar o uso ao laboratório, pois o horário da dose pode influenciar a coleta.

A seguir, mais algumas orientações gerais sobre jejum:

Item Orientação geral Água Geralmente permitida Café sem açúcar e chá Evite durante o jejum, salvo orientação específica Chiclete e balas Não consuma Cigarro Evite antes da coleta e confirme a recomendação do laboratório Álcool Pode interferir em exames; pergunte se é necessário evitar nos dias anteriores Exercício intenso Pode alterar alguns parâmetros; siga a orientação para o exame Medicamentos contínuos Não suspenda por conta própria

Quando o pedido mistura exames

O preparo deve considerar todos os testes solicitados.

Quando um pedido médico mistura exames de sangue que exigem tempos de jejum diferentes, o laboratório define o tempo com base no exame mais restritivo, ou seja, aquele que exige o maior período de jejum.

Por exemplo, se o paciente vai colher um hemograma (que não precisa de jejum) e uma glicemia (que exige 8 horas), o laboratório vai orientar as 8 horas de restrição

Casos especiais: diabetes, idosos, gestantes e crianças

O tempo de jejum e a interpretação dos resultados exigem cuidados específicos em alguns grupos. As recomendações da SBPC/ML orientam que o preparo considere o exame, a idade e os intervalos habituais de alimentação. Já os critérios diagnósticos devem seguir as diretrizes médicas correspondentes.

Pessoas com diabetes

A glicemia de jejum requer, em geral, de oito a 12 horas sem ingestão de calorias.

Valores entre 100 e 125 mg/dL indicam pré-diabetes; a partir de 126 mg/dL, há critério laboratorial para diabetes, sujeito a confirmação médica. Em geral, para esse grupo, o exame de hemoglobina glicada dispensa jejum. Quem usa insulina ou medicamentos que reduzem a glicose deve confirmar o preparo adequado com a equipe de saúde para evitar hipoglicemia.

Idosos

Não há um tempo de jejum único para essa faixa etária, pois a orientação depende do exame e das condições de saúde individuais.

Pessoas frágeis, com diabetes ou que usam medicamentos capazes de reduzir a glicose devem evitar jejuns para exames de sangue muito prolongados sem orientação profissional. Os critérios laboratoriais para diagnosticar diabetes são os mesmos dos demais adultos, mas as metas de tratamento podem variar conforme o estado de saúde.

Gestantes

O teste oral de tolerância à glicose, usado para investigar diabetes gestacional entre a 24ª e a 28ª semana, exige oito horas de jejum e a ingestão de 75 g de glicose durante o exame.

Os valores de referência são 92 mg/dL em jejum, 180 mg/dL após uma hora e 153 mg/dL após duas horas. Atingir qualquer um desses limites costuma atender ao critério diagnóstico de diabetes gestacional, mas qualquer resultado de exame precisa de validação médica. Nos três dias anteriores ao teste, a recomendação é manter a alimentação habitual, com pelo menos 150 g de carboidratos por dia.

Crianças

O tempo de jejum para o exame depende da idade e do exame. Não existe um intervalo único aplicável a todos os testes pediátricos.

Para investigar colesterol alto, a Sociedade Brasileira de Pediatria permite medir o colesterol não HDL sem jejum a partir dos quatro anos. Para outros exames, o preparo deve ser confirmado com o laboratório e o pediatra, especialmente no caso de bebês e crianças pequenas.

Perguntas frequentes

Tire mais dúvidas sobre o assunto.

Qual é o tempo máximo de jejum para exame de sangue?

Não há um único limite para todos os exames. No protocolo do Fleury, por exemplo, alguns testes admitem períodos de até 14 horas. O paciente deve cumprir o tempo indicado para o exame, sem prolongar o jejum por conta própria.

Posso escovar os dentes antes da coleta?

Em geral, sim. Evite engolir pasta de dente ou enxaguante bucal e siga as instruções específicas do laboratório, caso haja alguma restrição.

O jejum de oito horas conta a noite de sono?

Sim. O período é contado desde a última ingestão de alimentos ou bebidas com calorias. Se a última refeição terminou às 22h, oito horas se completam às 6h. A água costuma ser permitida.

Quebrei o jejum. Preciso cancelar o exame?

Informe o laboratório antes da coleta. A equipe avaliará se o exame pode ser realizado ou se é melhor remarcar. Não omita a ingestão de alimentos ou bebidas, porque essa informação pode ser relevante para interpretar o resultado.

Exame de urina precisa de jejum?

Em geral, o exame de urina tipo 1 não exige jejum, mas tem orientações próprias de coleta e armazenamento. Outros testes de urina podem ter requisitos diferentes. Confirme o preparo no pedido ou com o laboratório.

Vitamina D precisa de jejum?

A dosagem habitual de 25-OH vitamina D geralmente não exige jejum prolongado, mas o preparo deve ser confirmado com o laboratório. Não confunda esse exame com a dosagem de 1,25-di-hidroxivitamina D, que pode ter instruções específicas.