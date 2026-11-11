Câncer de próstata: sintomas, quem deve fazer exame e se tem cura

O câncer de próstata deve atingir 77.920 brasileiros por ano entre 2026 e 2028, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA).

Sendo o segundo tipo de câncer mais frequente entre os homens, atrás apenas do de pele não melanoma, a doença costuma não apresentar sintomas nas fases iniciais, o que levanta uma dúvida recorrente: quando começar a fazer os exames? A resposta divide o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), que adotam recomendações diferentes para homens sem sintomas.

Em resumo:

O câncer de próstata geralmente não provoca sintomas nas fases iniciais. Alterações urinárias podem ocorrer, mas também são frequentes em doenças benignas;

podem ocorrer, mas também são frequentes em doenças benignas; O Ministério da Saúde não recomenda a realização de exames em homens sem sintomas . A Sociedade Brasileira de Urologia orienta discutir a avaliação a partir dos 50 anos, ou dos 45 para determinados grupos de risco;

. A Sociedade Brasileira de Urologia orienta discutir a avaliação a partir dos 50 anos, ou dos 45 para determinados grupos de risco; As chances de cura são elevadas quando a doença está localizada. Alguns tumores de baixo risco podem ser acompanhados sem tratamento imediato.

O que é câncer de próstata?

O câncer de próstata surge quando as células dessa glândula passam a crescer de forma descontrolada, o que origina um tumor. A próstata faz parte do sistema reprodutor masculino, fica logo abaixo da bexiga e tem aproximadamente o tamanho de uma noz. Sua função é produzir parte do líquido que compõe o sêmen.

Na maioria dos casos, a doença se desenvolve lentamente e pode permanecer restrita à próstata durante anos.

Alguns tumores, porém, são mais agressivos e podem atingir outras partes do corpo. Essa diferença é importante para definir o tratamento, já que casos de baixo risco podem contar com tratamentos menos agressivos, sem necessidade de cirurgia ou radioterapia imediata, por exemplo.

Segundo o INCA, mais de 95% dos tumores malignos da próstata são adenocarcinomas, um tipo de câncer que se origina nas células responsáveis pela produção de secreções da glândula. No Brasil, a doença responde por cerca de 30,5% dos novos casos de câncer entre homens, excluídos os tumores de pele não melanoma, e causou 17.826 mortes em 2024.

Quais são os sintomas do câncer de próstata?

O câncer de próstata geralmente não apresenta sintomas nas fases iniciais, o que é um risco para que a doença se desenvolva silenciosamente.

Quando surgem, os sinais podem incluir dificuldade para urinar, redução da força do jato urinário, necessidade de ir ao banheiro com maior frequência e sensação de esvaziamento incompleto da bexiga.

Em estágios avançados, também podem ocorrer sangue na urina ou no sêmen, dores persistentes na região pélvica e, quando o câncer atinge os ossos, desconforto nas costas, no quadril ou em outras regiões do esqueleto.

Entretanto, esses sintomas não são exclusivas do câncer de próstata. Alterações urinárias são frequentemente associadas a condições benignas, como a hiperplasia prostática benigna, caracterizada pelo aumento não canceroso da próstata, e a prostatite, uma inflamação da glândula.

Como diferenciar os sintomas de câncer de próstata de outras doenças?

Os sintomas urinários não são exclusivos do câncer de próstata e, na maioria dos casos, estão associados a condições benignas, como o aumento da próstata, comum com o envelhecimento, e a prostatite, uma inflamação da glândula.

Sintoma Outras causas possíveis Relação com o câncer de próstata Dificuldade para urinar e jato fraco Hiperplasia prostática benigna Pode ocorrer, especialmente em fases mais avançadas Urinar muitas vezes, inclusive à noite Aumento benigno da próstata e alterações da bexiga É possível, mas não é um sinal específico Dor ou ardor ao urinar Infecção urinária e prostatite É menos característico do câncer Sangue na urina ou no sêmen Infecções, inflamações e outras doenças urológicas Pode ocorrer e exige investigação Dor persistente nas costas, quadril ou ossos Problemas musculares, articulares e outras condições Pode estar associada à doença avançada

Quem tem mais risco de desenvolver câncer de próstata?

A idade é um dos principais fatores de risco para o câncer de próstata. Segundo o INCA, a incidência e a mortalidade aumentam significativamente após os 60 anos, embora a doença também possa ocorrer em homens mais jovens.

O histórico familiar é outro influenciador relevante, principalmente quando o pai ou um irmão recebeu o diagnóstico antes dos 60 anos. Em algumas famílias, alterações genéticas hereditárias, como mutações no gene BRCA2, um supresssor tumoral, também estão associadas a maior predisposição.

O excesso de gordura corporal também está associado a maior risco de formas avançadas da doença, conforme dados do INCA.

Além disso, homens negros apresentam maior incidência da doença em diferentes levantamentos epidemiológicos. Nos Estados Unidos, dados do programa SEER, vinculado ao National Cancer Institute, mostram taxas mais elevadas entre homens negros não hispânicos.

O que os dados indicam é que a maior incidência entre homens negros pode estar relacionada a fatores genéticos, socioeconômicos e a desigualdades no acesso à saúde.

Pelos mesmos fatores, apesar de o risco de desenvolver câncer de próstata ser maior nesses grupos, ele também pode atingir homens sem histórico familiar da doença.

Quando fazer exames de próstata: por que as recomendações divergem?

As recomendações sobre quando iniciar os exames de próstata variam entre as entidades de saúde, principalmente para homens que não apresentam sintomas.

No Brasil, o Ministério da Saúde e o INCA não recomendam o rastreamento populacional do câncer de próstata em homens sem sintomas, que consiste na realização de exames em pessoas sem sintomas, com o objetivo de identificar possíveis tumores antes de suas manifestações clínicas.

Essa prática é diferente da investigação de sinais suspeitos, indicada quando o paciente apresenta alterações que precisam ser esclarecidas.

A SBU, por sua vez, orienta que a avaliação seja discutida individualmente a partir dos 50 anos, ou dos 45 para determinados grupos de risco.

A divergência envolve principalmente o equilíbrio entre os benefícios de detectar tumores potencialmente agressivos e os riscos de identificar e tratar doenças que não causariam problemas ao longo da vida.

O que recomendam o Ministério da Saúde, a SBU e os Estados Unidos?

Entidade Idade indicada Recomendação Ministério da Saúde e INCA Não estabelecem idade para rastreamento populacional Não recomendam exames sistemáticos em homens sem sintomas. Quem deseja realizá-los deve discutir riscos e benefícios com o médico Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) A partir dos 50 anos; 45 para homens negros ou com histórico familiar relevante Orienta avaliação individualizada e discussão sobre a necessidade de exames USPSTF (Estados Unidos) De 55 a 69 anos Recomenda decisão individual sobre o PSA. A partir dos 70 anos, orienta não realizar rastreamento

Como é feito o diagnóstico do câncer de próstata?

A investigação do câncer de próstata começa com a avaliação médica e pode envolver exames de sangue, toque retal, ressonância magnética e biópsia, de acordo com os sintomas e os fatores de risco do paciente. Em geral, é feito mais de um tipo de avaliação para confirmar o diagnóstico.

Um dos principais para identificar a doença, o PSA é um exame de sangue que mede a quantidade de uma proteína produzida pela próstata. Valores elevados podem indicar alterações na glândula, mas não confirmam a presença de câncer, já que também ocorrem em condições benignas, como o aumento da próstata e inflamações.

Outro exame, o toque retal permite ao médico avaliar o tamanho, a consistência e a presença de nódulos ou áreas endurecidas na próstata. Assim, os resultados desses exames, associados ao histórico clínico, ajudam a determinar se há necessidade de investigação complementar.

Além desses, quando existe uma suspeita mais aguda da doença, a ressonância magnética pode identificar regiões da próstata com alterações e orientar a realização da biópsia. Nesse procedimento, são retirados pequenos fragmentos da glândula para análise em laboratório.

Câncer de próstata tem cura?

O câncer de próstata apresenta altas chances de cura quando é diagnosticado precocemente, antes de se espalhar para outras partes do corpo. Para isso, o prognóstico depende principalmente do estágio da doença, da agressividade do tumor e das condições de saúde do paciente.

Nos Estados Unidos, dados do programa SEER mostram que a taxa de sobrevivência cinco anos após o diagnóstico é de aproximadamente 100% quando o câncer está restrito à próstata, mas cai para 40,1% quando a doença se espalha para órgãos mais distantes. O cálculo considera a mortalidade esperada na população geral e não significa que todos os pacientes estejam curados.

Ainda, é importante ressaltar que os números consideram diagnósticos realizados entre 2016 e 2022 nos Estados Unidos e não representam necessariamente a realidade brasileira. A taxa de sobrevida também não equivale à de cura, já que ela indica a sobrevivência dos pacientes em comparação com a população geral, sem prever o resultado de cada caso.

Quais são os tratamentos para câncer de próstata?

O tratamento do câncer de próstata depende do estágio da doença, da agressividade do tumor e das condições de saúde do paciente. Segundo informações do INCA, as principais opções incluem cirurgia, radioterapia e tratamento hormonal, que podem ser utilizados isoladamente ou em conjunto.

Nos casos em que o tumor está restrito à próstata, a cirurgia permite retirar a glândula, enquanto a radioterapia utiliza radiação para destruir as células cancerígenas. Para determinados tumores de baixo risco, também existe a possibilidade de vigilância ativa, com acompanhamento médico regular e sem intervenção imediata.

Ainda, quando o câncer avança para além da próstata, o tratamento pode combinar radioterapia e hormonioterapia, que reduz a ação da testosterona sobre o crescimento do tumor. Em casos mais graves, quando a doença se espalhou para outras partes do corpo, também podem ser indicadas quimioterapia, terapias direcionadas e outros tratamentos para controlar sua progressão.

A escolha de cada tipo de rastreamento considera ainda os possíveis efeitos colaterais. Isso porque, cirurgia e radioterapia podem provocar incontinência urinária, disfunção erétil e alterações intestinais, enquanto a hormonioterapia pode causar ondas de calor, redução do desejo sexual e perda de massa muscular. Por isso, os benefícios e riscos de cada alternativa devem ser discutidos entre médico e paciente.

É possível prevenir o câncer de próstata?

Não existe uma forma comprovada de impedir o desenvolvimento do câncer de próstata. A idade e o histórico familiar estão entre os principais fatores de risco, enquanto o excesso de gordura corporal está associado a uma maior probabilidade de desenvolver formas avançadas da doença.

Manter uma alimentação equilibrada, praticar atividade física e evitar o tabagismo são medidas recomendadas para a saúde geral, mas não garantem proteção contra esse tipo de câncer.

A relação entre alimentação e câncer de próstata ainda é investigada. Um estudo conduzido por cientistas da Florida Atlantic University em 2026, associou o maior consumo de alimentos ultraprocessados a um risco até 30% mais elevado da doença, embora não tenha estabelecido uma relação de causa e efeito. Pesquisas também analisam a possível influência dos laticínios no desenvolvimento do tumor na próstata.

Perguntas frequentes sobre câncer de próstata

Entenda mais sobre a doença.

Câncer de próstata dói?

Nas fases iniciais, o câncer de próstata não costuma causar dor. Esse efeito pode aparecer quando a doença está avançada, principalmente nas costas, no quadril e nos ossos, caso o tumor tenha se espalhado para essas regiões.

O que causa câncer de próstata?

O câncer surge quando alterações no material genético das células da próstata provocam seu crescimento descontrolado. A idade, o histórico familiar e determinadas alterações hereditárias aumentam o risco, mas não existe uma causa única para todos os casos.

O que é câncer de próstata estágio 4?

O estágio 4 é a fase mais avançada da doença, quando o tumor pode ter atingido linfonodos ou outras partes do corpo, como os ossos. O tratamento depende da extensão do câncer e pode incluir hormonioterapia, quimioterapia e outras terapias para controlar sua progressão.

Homem jovem pode ter câncer de próstata?

É raro que homens abaixo dos 60 anos desenvolvam câncer de próstata, embora possa ocorrer, especialmente naqueles com predisposição hereditária.

O toque retal é obrigatório?

A necessidade do exame de toque retal depende da avaliação médica, dos sintomas e dos fatores de risco. Essa avaliação pode complementar o PSA na investigação de alterações da próstata, mas nenhum dos dois exames confirma o câncer isoladamente.

PSA alto significa câncer de próstata?

O PSA também pode aumentar por condições benignas, como o crescimento da próstata e inflamações, e não é um indicativo imediato do câncer nessa área. Quando o resultado está alterado, o médico avalia a necessidade de outros exames, como ressonância magnética e biópsia, para investigar a causa.