Se faltam profissionais negros qualificados para assumir cargos de liderança, como explicar a presença expressiva desses talentos nos programas de trainee das maiores empresas brasileiras?

Um estudo realizado pelo Instituto Ethos, em 2024, com as 1.100 maiores empresas do país, mostra que pessoas negras representam 70,8% dos trainees, mas apenas 13,8% das diretorias e 5,9% dos conselhos de administração.

O que acontece com esses profissionais entre a porta de entrada e o topo do mundo corporativo?

Há alguns anos, a consultoria PwC Brasil começou a investigar esse problema dentro do próprio negócio.

Apesar dos esforços para ampliar a diversidade racial nos processos de contratação, a multinacional identificou uma concentração de profissionais negros nos cargos de base. Havia um número expressivo de funcionários negros em posições de analistas seniores, mas poucos ocupavam cargos de gestão.

Em 2021, a companhia decidiu investir justamente nessa etapa da carreira: a transição para a primeira experiência de liderança.

Batizado de Black as Manager (BaM), o programa de desenvolvimento profissional da PwC já capacitou 184 funcionários ao longo de quatro edições. Desse total, 149 registraram algum tipo de progressão na carreira, entre promoções e evolução de nível profissional (uma taxa de 81%).

“O resultado mostra que os talentos existem; o que, historicamente, falta é acesso equitativo a oportunidades de desenvolvimento, visibilidade e patrocínio”, afirma Leandro Camilo, sócio de diversidade da PwC Brasil, em entrevista à EXAME.

Leandro Camilo, sócio de diversidade da PwC Brasil: “O acesso a oportunidades de alta visibilidade costuma ser informal e desigual" (PWC/Divulgação)

As regras não escritas de uma promoção

À medida que um profissional avança na carreira, outros fatores, além das competências técnicas, passam a ter um peso cada vez maior nas decisões de promoção.

Ter acesso a projetos estratégicos, construir relacionamentos com a alta liderança e contar com executivos que defendam seu nome em uma reunião de sucessão são algumas das vantagens que um funcionário pode ter dentro de uma empresa.

O problema é que essas oportunidades nem sempre são distribuídas de forma igualitária.

Quem é lembrado pelo chefe na hora de indicar um funcionário para um projeto estratégico? Quem tem acesso aos executivos que tomam as decisões do negócio? Quem precisa provar mais vezes que está preparado para assumir um cargo de liderança?

Segundo Camilo, as desigualdades também se acumulam nessas situações do cotidiano corporativo.

“O acesso a oportunidades de alta visibilidade costuma ser informal e desigual, com alocação assimétrica em projetos estratégicos e de alto impacto. A carência de patrocínio efetivo e de redes de relacionamento limita a construção do capital político necessário à ascensão”, diz.

A falta de referências negras em cargos de liderança, os vieses inconscientes nas avaliações de desempenho e as microagressões no ambiente de trabalho também estão entre as barreiras apontadas pelo executivo.

Nesse cenário, investir na qualificação dos profissionais negros sem rever a forma como as empresas avaliam e promovem seus funcionários pode limitar os resultados das políticas de diversidade racial.

“Programas de desenvolvimento são importantes, mas não bastam por si sós. Para ‘mover o ponteiro’, as organizações precisam ter coragem de olhar para seus próprios processos e para sua cultura organizacional, avaliando se estão, de fato, alinhados à transformação que desejam promover”, afirma Camilo.

De Djamila Ribeiro à mentoria com sócios

Para formar uma nova geração de líderes negros, a PwC decidiu combinar a capacitação técnica e comportamental com o acesso a pessoas que já ocupam posições de poder dentro e fora da companhia.

Além de encontros regulares de mentoria com lideranças da multinacional, os participantes contam com planos de desenvolvimento individual, acompanhados por uma consultoria especializada.

A iniciativa também trouxe para dentro da empresa nomes como a filósofa Djamila Ribeiro, a psicóloga Cida Bento, o professor Hélio Santos e o educador financeiro Gilvan Bueno.

Mais do que aprender a gerir equipes, os funcionários estudam a história e as contribuições da população negra no Brasil e no mundo.

A proposta é fortalecer a identidade racial e o senso de pertencimento desses profissionais, além de ampliar seu repertório como futuros gestores.

Na edição de 2025, o programa recebeu uma nota média de 9,7 dos participantes em relação ao impacto no desenvolvimento profissional.

Entre as áreas de negócios da consultoria, as progressões de carreira registradas pelo programa estão distribuídas da seguinte forma:

Auditoria (Assurance): 55,4%;

Consultoria tributária (Tax): 17,9%;

Consultoria (Advisory): 14,7%;

Serviços internos: 12%.

“Esses números desafiam a ideia de escassez de profissionais negros qualificados. Quando a organização investe de forma intencional no desenvolvimento dessas pessoas e cria condições reais para que sejam vistas e reconhecidas, o avanço acontece”, afirma Camilo.

O peso de ser mulher e negra no mundo corporativo

Se a cor da pele ainda representa uma barreira à ascensão profissional no Brasil, o gênero pode tornar esse caminho ainda mais difícil.

Entre os participantes do programa da PwC, 52,2% são homens e 47,8% são mulheres.

Embora exista um equilíbrio de gênero na participação, o executivo reconhece que as mulheres negras enfrentam obstáculos adicionais na construção de suas carreiras.

“Mulheres negras estão na interseccionalidade de raça e gênero, e essas camadas não apenas se somam, elas se potencializam. Isso se traduz em menor presença nos espaços de decisão, maior exposição a estereótipos e uma cobrança desproporcional para provar competência”, afirma.

Para entender como essas desigualdades se manifestam ao longo da trajetória dos funcionários, a PwC estruturou uma área de análise de dados dentro da diretoria de inclusão e diversidade.

A multinacional utiliza informações demográficas e os resultados de sua pesquisa anual de clima organizacional para identificar diferenças nas experiências dos profissionais, no senso de pertencimento e no acesso a oportunidades de desenvolvimento.

Quanto as empresas perdem ao não promover profissionais negros?

Em um mercado em que a escassez de mão de obra qualificada está entre as preocupações das empresas, parte da solução pode estar nos talentos que as companhias já têm dentro de casa.

Na avaliação de Camilo, a discussão sobre diversidade racial também passa pela capacidade das empresas de aproveitar melhor seu capital humano, identificar oportunidades de negócios e antecipar riscos.

“A ascensão de profissionais negros não é apenas um ganho de diversidade no topo; ela redesenha a forma como a organização define prioridades, formula perguntas e distribui poder decisório”, afirma.

Para Camilo, o próximo passo das empresas brasileiras é fazer com que a diversidade racial deixe de depender de programas pontuais e passe a fazer parte da estratégia de negócios.

Isso significa incorporar o tema aos planos de sucessão, aos ciclos de avaliação de desempenho e até às decisões sobre quais funcionários terão acesso aos projetos mais importantes de uma companhia.

“Há, contudo, uma convicção que antecede o business case. Fazemos isso porque é a coisa certa a fazer”, diz.

Para as empresas brasileiras, o desafio agora é ir além da contratação de profissionais negros e garantir que esses talentos também tenham a oportunidade de participar das decisões sobre o futuro dos negócios.

“Ampliar e diversificar a base de talentos, reduzir assimetrias de acesso e criar condições para que pessoas diferentes prosperem não é apenas justiça; é mitigação de risco, é capacidade de inovar, é vantagem competitiva”, afirma Camilo.