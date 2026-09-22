Ciência

Testemunhas de Jeová alteram regra sobre transfusão de sangue; veja o que muda

Nova orientação altera uma prática histórica da religião e amplia decisões individuais dos fiéis em procedimentos médicos

Transfusão de sangue: religião anunciou novas orientações para seus cerca de 9 milhões de seguidores no mundo (Freepik)

Transfusão de sangue: religião anunciou novas orientações para seus cerca de 9 milhões de seguidores no mundo (Freepik)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 18h57.

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As Testemunhas de Jeová anunciaram uma mudança nas orientações sobre transfusão e doação de sangue. Pelas novas regras, cada fiel poderá decidir se aceita componentes sanguíneos de outra pessoa ou se doa sangue para fornecer componentes ou frações. A posição sobre a transfusão de sangue total permanece inalterada.

A mudança foi anunciada pelo Corpo Governante das Testemunhas de Jeová na última sexta-feira, 18, e envolve os quatro principais componentes do sangue: plasma, plaquetas, glóbulos vermelhos e glóbulos brancos.

Por que Testemunhas de Jeová não aceitam transfusão de sangue?

A posição das Testemunhas de Jeová sobre transfusões de sangue está relacionada à interpretação da Bíblia sobre o uso do sangue.

Entre os textos mencionados pela própria religião estão passagens de Gênesis, Levítico e Atos. Esses trechos orientam os fiéis a se “absterem de sangue”. A partir dessa interpretação, a religião historicamente estendeu a orientação às transfusões sanguíneas.

Mesmo com a nova regra, as Testemunhas de Jeová continuam considerando o sangue sagrado. A alteração está relacionada especificamente às decisões envolvendo seus componentes.

O que muda nas regras sobre sangue?

Com a nova orientação, não existe mais uma posição única da organização sobre o recebimento ou a doação dos quatro principais componentes sanguíneos. Cada fiel poderá decidir individualmente sobre plasma, plaquetas, glóbulos vermelhos e glóbulos brancos.

A organização, porém, continua contrária à doação destinada à transfusão de sangue total. A proibição do recebimento de sangue total também permanece.

Segundo Paul Gillies, porta-voz internacional das Testemunhas de Jeová, decisões médicas relacionadas aos componentes sanguíneos passam a ser tratadas como uma questão de consciência entre cada fiel e Deus.

Regras sobre uso do próprio sangue também mudaram

Esta é a segunda mudança nas orientações das Testemunhas de Jeová sobre sangue em neste ano. Em março, a religião já havia alterado suas regras para permitir que cada fiel decidisse sobre coleta, armazenamento e posterior utilização do próprio sangue durante tratamentos médicos.

A nova alteração, anunciada neste mês, amplia essa possibilidade de decisão individual para o recebimento e a doação dos principais componentes sanguíneos.

Segundo dados divulgados pela própria organização, as Testemunhas de Jeová reúnem cerca de 9 milhões de seguidores no mundo, sendo aproximadamente 900 mil no Brasil.

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