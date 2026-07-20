Após falha nos motores, SpaceX prepara novo lançamento da Starship

A SpaceX pretende realizar até quinta-feira, 23, o 13º voo de teste da Starship, após cancelar uma tentativa de lançamento na semana passada devido a falhas na partida dos motores. A empresa informou que fez modificações no foguete para corrigir os problemas identificados durante o teste anterior.

Em comunicado divulgado no domingo, 19, a companhia destacou que o principal objetivo da missão será demonstrar com sucesso todas as etapas do voo, incluindo lançamento, ascensão, separação dos estágios, queima de retorno e pouso controlado no mar.

A Starship também transportará, pela primeira vez, 20 satélites Starlink V3.

Por que o lançamento da Starship foi cancelado?

A tentativa anterior foi interrompida poucos minutos antes da decolagem depois que alguns motores da espaçonave não entraram em funcionamento.

Segundo a SpaceX, o sistema passou por mudanças de hardware e software para solucionar as falhas observadas. Entre elas estão ajustes no sistema de ignição dos motores do segundo estágio da Starship, que apresentou problemas após a separação dos estágios no teste anterior, além de correções relacionadas à partida de motores do propulsor Super Heavy.

O 12º voo da Starship também enfrentou problemas nos motores e chegou a ser investigado pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA).

O que a SpaceX espera com o novo teste?

A Starship é o maior e mais potente foguete desenvolvido pela empresa e desempenha papel central nos planos da SpaceX para futuras missões espaciais.

Durante o 13º voo de teste, a empresa pretende validar todas as fases da missão, desde a decolagem até o pouso controlado, além de colocar em operação satélites da nova geração Starlink V3.

O teste será o primeiro realizado desde a oferta pública inicial (IPO) da SpaceX, concluída em junho.