Ciência

Após falha nos motores, SpaceX prepara novo lançamento da Starship

Empresa de Elon Musk afirma ter corrigido falhas identificadas no teste anterior, interrompido minutos antes da decolagem por problemas nos motores

Starship: maior foguete da SpaceX voltará à plataforma para o 13º voo de teste (Manuel Mazzanti/NurPhoto/Getty Images)

Starship: maior foguete da SpaceX voltará à plataforma para o 13º voo de teste (Manuel Mazzanti/NurPhoto/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 20 de julho de 2026 às 12h49.

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A SpaceX pretende realizar até quinta-feira, 23, o 13º voo de teste da Starship, após cancelar uma tentativa de lançamento na semana passada devido a falhas na partida dos motores. A empresa informou que fez modificações no foguete para corrigir os problemas identificados durante o teste anterior.

Em comunicado divulgado no domingo, 19, a companhia destacou que o principal objetivo da missão será demonstrar com sucesso todas as etapas do voo, incluindo lançamento, ascensão, separação dos estágios, queima de retorno e pouso controlado no mar.

A Starship também transportará, pela primeira vez, 20 satélites Starlink V3.

Por que o lançamento da Starship foi cancelado?

A tentativa anterior foi interrompida poucos minutos antes da decolagem depois que alguns motores da espaçonave não entraram em funcionamento.

Segundo a SpaceX, o sistema passou por mudanças de hardware e software para solucionar as falhas observadas. Entre elas estão ajustes no sistema de ignição dos motores do segundo estágio da Starship, que apresentou problemas após a separação dos estágios no teste anterior, além de correções relacionadas à partida de motores do propulsor Super Heavy.

O 12º voo da Starship também enfrentou problemas nos motores e chegou a ser investigado pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA).

O que a SpaceX espera com o novo teste?

A Starship é o maior e mais potente foguete desenvolvido pela empresa e desempenha papel central nos planos da SpaceX para futuras missões espaciais.

Durante o 13º voo de teste, a empresa pretende validar todas as fases da missão, desde a decolagem até o pouso controlado, além de colocar em operação satélites da nova geração Starlink V3.

O teste será o primeiro realizado desde a oferta pública inicial (IPO) da SpaceX, concluída em junho.

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