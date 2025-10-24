Conheça os filmes de ficção científica favoritos dos cientistas

Para celebrar os 100 anos da mecânica quântica, a Revista Nature perguntou para vários cientistas quais eram seus filmes favoritos de ficção científica.

O vencedor foi Interestelar, de Christopher Nolan, uma escolha quase unânime entre físicos teóricos e astrofísicos, pela forma como o filme traduz conceitos complexos de relatividade e tempo.

Para entender a relevância do filme para a nova geração de físicos, a EXAME ouviu Vinícius Cikada, estudante de física da Unicamp: "é meu filme favorito."

Cikada conta que assistiu ao filme pela primeira vez ainda no ensino médio. "Lembro que vi com a minha mãe, ela dormiu, mas eu adorei", afirma.

"A cena do buraco negro é uma obra de arte. Da para ver que o filme realmente se preocupa com a física, um dos poucos que faz isso", diz o estudante.

Confira abaixo a lista completa:

Interestelar (2014)

Joseph Cooper (interpretado por Matthew McConaughey) é um cientista aposentado da NASA convocado para pilotar uma missão através de um buraco de minhoca para salvar a humanidade colonizando um planeta habitável próximo a um buraco negro chamado Gargantua.

Cooper depois descobre que aqueles na missão nunca deveriam retornar, e percebe que a presença do buraco de minhoca foi causada por ações de cientistas no futuro, incluindo ele mesmo.

O Grande Truque (2006)

Também dirigido por Christopher Nolan, O Grande Truque acompanha Robert Angier (interpretado por Hugh Jackman) e Alfred Borden (Christian Bale), mágicos rivais no final da década de 1890 em Londres, que encantam o público com um truque de 'teletransporte'. Borden consegue realizá-lo escondendo o fato de que tem um irmão gêmeo idêntico, com quem compartilha a mesma identidade.

Angier, no entanto, recebe ajuda do famoso cientista Nicola Tesla (David Bowie) para construir uma máquina de teletransporte, que cria uma nova versão de Angier toda vez que ele faz o truque.

Jornada nas Estrelas IV: A Volta para Casa (1986)

Ao encontrar uma sonda alienígena ameaçando a destruição da Terra, a tripulação da USS Enterprise volta no tempo para recuperar baleias agora extintas que deveriam ser capazes de decodificar o sinal da sonda e parar o caos.

No filme, o engenheiro Scotty (interpretado por James Doohan) usa a fórmula do alumínio transparente, que havia sido patenteado não muito antes.

De Volta para o Futuro Parte II (1989)

Na primeira parte da trilogia de viagem no tempo, Marty McFly (interpretado por Michael J. Fox) acidentalmente volta no tempo. Nesta primeira sequência, no entanto, ele vai para o futuro, tentando consertar seus filhos problemáticos.

O hoverboard que McFly cavalga em uma cena, que era uma fantasia na época, mas agora existe, embora ainda não seja produzido em massa na escala que é no filme.

Homem-Aranha no Aranhaverso (2018)

Nesta história animada do Homem-Aranha, o vilão Rei do Crime (dublado por Liev Schreiber) cria um colisor de partículas para abrir universos paralelos. Segundo os cientistas ouvidos pela Nature, os designers do filme fizeram um bom trabalho ao recriar o colisor, que se assemelha ao Grande Colisor de Hádrons na Suíça.