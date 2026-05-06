Maio terá duas luas cheias: veja quando observar o fenômeno raro no céu

Maio reserva um fenômeno incomum no calendário astronômico, com duas luas cheias no mesmo mês. O evento inclui a chamada Lua das Flores no início do período e uma Lua Azul nos últimos dias, formando um raro espetáculo visível a olho nu.

Além do duplo evento, as duas fases fazem parte de uma sequência de microluas — quando o satélite natural está mais distante da Terra e, por isso, parece ligeiramente menor e menos brilhante no céu.

O fenômeno poderá ser observado no Brasil, principalmente em regiões com céu limpo e pouca poluição luminosa.

Quando acontece a Lua das Flores?

A primeira lua cheia de maio, conhecida como Lua das Flores, atingiu seu pico no primeiro dia do mês. Apesar do horário exato ocorrer durante o dia, o fenômeno poderá ser observado a olho nu nas noites próximas.

O nome tem origem em povos indígenas da América do Norte e faz referência ao período em que flores silvestres costumam desabrochar na primavera do Hemisfério Norte.

O que é a Lua Azul e por que acontece em maio?

A segunda lua cheia ocorre em 31 de maio, com pico previsto para as 5h45 (horário de Brasília), pouco antes do amanhecer. Esse evento é classificado como Lua Azul. Apesar do nome, o termo não indica mudança de cor. A expressão se refere à ocorrência de duas fases cheias dentro de um mesmo mês do calendário.

Esse tipo de evento chama atenção uma vez que acontece, em média, sete vezes a cada 19 anos, segundo registros astronômicos.

Por que a Lua parecerá menor em maio

As duas luas cheias de maio são consideradas microluas. Isso ocorre porque o corpo celeste estará próxima do apogeu, o ponto mais distante da Terra em sua órbita.

Na Lua das Flores, a distância chegou a cerca de 401 mil quilômetros da Terra, acima da média de aproximadamente 384 mil quilômetros. Nessa posição, o satélite pode parecer até 14% menor e cerca de 30% menos brilhante do que uma superlua, embora a diferença seja sutil a olho nu.

Como observar melhor o fenômeno?

Para acompanhar as luas cheias de maio, a recomendação é buscar locais com pouca poluição luminosa e visão ampla do horizonte.

Algumas dicas ajudam na observação:

evite luzes artificiais intensas,

escolha áreas abertas, sem prédios ou árvores,

observe logo após o pôr do sol ou antes do amanhecer.

Nesses momentos, a lua tende a aparecer mais próxima do horizonte, criando um efeito visual mais marcante.

O fenômeno de maio ocorre poucas semanas após a missão Artemis II, que levou astronautas a uma viagem ao redor da Lua em abril. A missão reacendeu o interesse global pelo satélite natural e trouxe novas imagens e dados científicos.