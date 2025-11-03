Superlua poderá ser vista em todo o Brasil nesta semana; veja quando

A segunda superlua do ano poderá ser observada no céu de todo o país nesta semana. O fenômeno ocorre quando a lua cheia coincide com o momento em que o satélite natural está mais próximo da Terra, ponto conhecido como perigeu. Com isso, ela aparece ligeiramente maior e mais brilhante do que o habitual.

Não é necessário nenhum equipamento especial para acompanhar o fenômeno. Nesta quarta-feira, 5, a olho nu, a Lua aparecerá maior e mais luminosa no horizonte, desde que as condições do tempo estejam favoráveis.

A melhor visualização será logo após o anoitecer. Em São Paulo, o nascer da lua está previsto para as 18h46, enquanto em Belo Horizonte o fenômeno deve ocorrer por volta das 18h27, e em Recife, às 17h28 (horário de Brasília).

O que é a superlua

Embora o termo superlua seja amplamente usado, ele não tem origem científica. A expressão foi criada em 1979 pelo astrólogo Richard Nolle, que definiu o fenômeno como a Lua cheia que ocorre quando o satélite está no perigeu ou a até 90% dessa distância.

Segundo a astrônoma Josina Nascimento, do Observatório Nacional, essa definição é arbitrária e não tem base científica. A popularização do termo, porém, ajudou a aproximar o público da astronomia.

A órbita da Lua é elíptica, o que faz com que ela se aproxime e se afaste da Terra ao longo do mês. Quando está no ponto mais próximo, temos o perigeu; quando está mais distante, o apogeu.

As superluas de 2025

De acordo com o calendário astronômico do Observatório Nacional, 2025 contará com três superluas: a primeira ocorreu em 6 de outubro, a segunda será nesta quarta-feira, 5 de novembro, e a terceira está prevista para o dia 4 de dezembro.