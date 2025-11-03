Ciência

Superlua poderá ser vista em todo o Brasil nesta semana; veja quando

Fenômeno marca a segunda superlua de 2025 e poderá ser observado a olho nu em todo o país

Superlua: fenômeno se repetirá no próximo dia 4 de dezembro (Mauricio Camargo/NurPhoto /Getty Images)

Superlua: fenômeno se repetirá no próximo dia 4 de dezembro (Mauricio Camargo/NurPhoto /Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 10h45.

A segunda superlua do ano poderá ser observada no céu de todo o país nesta semana. O fenômeno ocorre quando a lua cheia coincide com o momento em que o satélite natural está mais próximo da Terra, ponto conhecido como perigeu. Com isso, ela aparece ligeiramente maior e mais brilhante do que o habitual.

Não é necessário nenhum equipamento especial para acompanhar o fenômeno. Nesta quarta-feira, 5, a olho nu, a Lua aparecerá maior e mais luminosa no horizonte, desde que as condições do tempo estejam favoráveis.

A melhor visualização será logo após o  anoitecer. Em São Paulo, o nascer da lua está previsto para as 18h46, enquanto em Belo Horizonte o fenômeno deve ocorrer por volta das 18h27, e em Recife, às 17h28 (horário de Brasília).

O que é a superlua

Embora o termo superlua seja amplamente usado, ele não tem origem científica. A expressão foi criada em 1979 pelo astrólogo Richard Nolle, que definiu o fenômeno como a Lua cheia que ocorre quando o satélite está no perigeu ou a até 90% dessa distância.

Segundo a astrônoma Josina Nascimento, do Observatório Nacional, essa definição é arbitrária e não tem base científica. A popularização do termo, porém, ajudou a aproximar o público da astronomia.

A órbita da Lua é elíptica, o que faz com que ela se aproxime e se afaste da Terra ao longo do mês. Quando está no ponto mais próximo, temos o perigeu; quando está mais distante, o apogeu.

As superluas de 2025

De acordo com o calendário astronômico do Observatório Nacional, 2025 contará com três superluas: a primeira ocorreu em 6 de outubro, a segunda será nesta quarta-feira, 5 de novembro, e a terceira está prevista para o dia 4 de dezembro.

Acompanhe tudo sobre:LuaAstronomia

Mais de Ciência

O que Albert Einstein tem a ver com a câmera do seu smartphone

Cometa 3I/Atlas é uma ameaça para a Terra? Especialista desvenda o mistério

Carl Sagan: cientista com mais de 600 artigos publicados trocou vida pessoal pela carreira

Stephen Hawking tinha razão? Cometa 3I/ATLAS reacende dúvidas sobre alienígenas

Mais na Exame

Pop

Os Donos do Jogo: quem são os 'bicheiros' que inspiraram série da Netflix

Future of Money

Bitcoin abre a semana em US$ 107 mil com "extrema cautela" nos mercados

Inteligência Artificial

As IA erram demais? Essa startup recebeu US$ 20 mi para resolver o problema

Mercados

Ibovespa abre em alta e ultrapassa os 150 mil pontos