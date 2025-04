Entenda o que é 'microlua rosa' que poderá ser observada neste final de semana

A "microlua rosa" une dois eventos lunares que ocorrem neste final de semana. O satélite atingirá o ponto mais distante da Terra durante a celebração da "Lua rosa", referência cultural criada por índigenas americanos para Lua cheia no mês de abril. O fenômeno atinge seu ápice no domingo, 13, aproximadamente às 19h48.

Embora o nome seja sugestivo, a Lua não estará cor-de-rosa neste final de semana. O apelido é usado para primeira Lua cheia da primavera no hemisfério norte e foi criado para simbolizar o desabrochar da flor rosa-musgo (Phlox subulata), que floresce por completo durante esta estação na América do Norte.

Neste final de semana, o evento coincide com outro movimento lunar. Neste sábado, 12, a Lua atinge o apogeu. Isto é, o ponto mais distante da Terra em sua órbita, com aproximadamente 405 mil km de distância. Por isso, mesmo na fase cheia, ela pode parecer ligeiramente menor do que em outras noites.

É possível monitorar mudanças no horário do ápice através do guia In The Sky.