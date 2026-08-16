Por que ouvir que seu sintoma é 'normal' pode prejudicar o tratamento?

Ouvir de um médico que determinado sintoma é "normal" pode ter um efeito diferente do esperado. Em vez de tranquilizar, essa palavra pode levar pacientes a acreditar que não há necessidade de procurar tratamento ou dar continuidade aos cuidados.

Embora essa não seja a intenção dos profissionais, um estudo da Universidade da Califórnia em San Diego, publicado na revista Nature Human Behaviour, mostrou que essa diferença de interpretação pode influenciar diretamente as decisões dos pacientes sobre a própria saúde.

A pesquisa reuniu 14 experimentos com 9.371 participantes, entre profissionais de saúde e população em geral, e avaliou situações envolvendo menopausa, enxaqueca, dor de dente, alergias sazonais e níveis elevados de glicose no sangue.

O que o estudo descobriu?

Os pesquisadores observaram uma diferença importante entre o que médicos pretendem comunicar e o que os pacientes realmente entendem.

Nos experimentos, os participantes analisaram diferentes cenários clínicos em que um profissional descrevia determinado sintoma como "normal" ou evitava usar essa palavra. Em seguida, os pesquisadores avaliaram a disposição dos participantes em buscar tratamento e compararam essas respostas com as expectativas dos profissionais de saúde.

O resultado foi consistente: quando um sintoma era descrito como "normal", os participantes demonstravam menor intenção de procurar tratamento ou dar continuidade aos cuidados médicos.

A mesma palavra pode ter significados diferentes

Segundo os autores, médicos e pacientes costumam interpretar a palavra "normal" de maneiras distintas.

Para os profissionais de saúde, o termo geralmente significa que um sintoma é comum ou esperado em determinada população. Já muitos pacientes entendem a palavra como um sinal de que o problema não é grave, é aceitável ou não exige cuidados médicos.

Essa diferença ajuda a explicar por que algumas pessoas deixam a consulta com a impressão de que suas queixas foram minimizadas, mesmo quando essa não era a intenção do profissional.

Falha de comunicação pode influenciar decisões sobre a saúde

Os autores destacam que essa diferença de interpretação pode afetar diretamente o comportamento dos pacientes.

Ao entenderem que um sintoma é "normal" no sentido de não preocupar, algumas pessoas podem adiar a busca por tratamento, deixar de seguir recomendações médicas ou acreditar que o problema não merece acompanhamento.

Segundo os pesquisadores, esse tipo de falha de comunicação pode contribuir para que pacientes sintam que seus sintomas foram desconsiderados, embora o estudo não afirme que essa seja a única causa desse tipo de experiência.

Como evitar mal-entendidos durante a consulta

O estudo também testou maneiras de reduzir essa falha de comunicação. Uma delas foi combinar a descrição de que o sintoma é comum com uma recomendação explícita de tratamento. Outra consistiu em explicar que a palavra "normal" estava sendo usada apenas em sentido estatístico, e não para indicar que o sintoma poderia ser ignorado.

As duas estratégias diminuíram a diferença entre a intenção do profissional e a interpretação do paciente.

Os pesquisadores também sugerem que pacientes esclareçam dúvidas durante a consulta. Uma pergunta simples pode evitar interpretações equivocadas: "Quando você diz que isso é normal, significa que é comum ou que não precisa de tratamento?"

Segundo os autores, um sintoma pode ser frequente em determinada população e, ainda assim, exigir avaliação, acompanhamento e tratamento médico.