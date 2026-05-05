Maio tem chuva de meteoros e Lua Azul; veja quando observar

O mês de maio será marcado por uma sequência de fenômenos astronômicos visíveis a olho nu no Brasil. Entre os principais destaques estão a chuva de meteoros Eta Aquarídeos — uma das mais intensas do hemisfério sul — e rara ocorrência de duas luas cheias no mesmo mês, incluindo a chamada Lua Azul.

Os eventos fazem parte do calendário astronômico de maio e poderão ser observados em diferentes noites, sem necessidade de equipamentos.

Chuva de meteoros Eta Aquarídeos

Um dos fenômenos mais aguardados do mês é a chuva de meteoros Eta Aquarídeos, formada por partículas deixadas pelo Cometa Halley ao longo de sua órbita.

O pico ocorre na madrugada de 5 de maio, com melhor visibilidade a partir das 2h, olhando para o horizonte leste. Em locais escuros, longe da iluminação urbana, é possível observar uma quantidade maior de meteoros.

Essa é considerada uma das melhores chuvas de meteoros do ano para o hemisfério sul e também está relacionada aos Orionídeos, que ocorrem em outubro.

Por que maio terá duas luas cheias — Lua Azul?

Outro destaque do mês é a ocorrência de duas luas cheias no mesmo período de calendário — um fenômeno incomum. A segunda lua cheia acontece em 31 de maio e é conhecida como Lua Azul. Apesar do nome, a Lua não muda de cor.

O termo é usado quando há duas fases cheias em um mesmo mês, algo possível porque o ciclo lunar dura cerca de 29,5 dias.

Quais outros fenômenos astronômicos acontecem em maio?

Além da chuva de meteoros e da Lua Azul, o mês também terá encontros aparentes entre a Lua e estrelas brilhantes.

No dia 3 de maio, a Lua quase cheia passa em frente à estrela Antares, na constelação de Escorpião, em um fenômeno conhecido como ocultação.

Já no dia 23 de maio, a Lua em quarto crescente se aproxima da estrela Regulus, formando uma conjunção visível no céu noturno.

3 de maio – Ocultação de Antares pela Lua, por volta das 22h ;

– Ocultação de Antares pela Lua, por volta das ; 5 de maio – Pico da chuva de meteoros Eta Aquarídeos, a partir das 2h ;

– Pico da chuva de meteoros Eta Aquarídeos, a partir das ; 23 de maio – Conjunção entre Lua e Regulus, visível à noite ;

– Conjunção entre Lua e Regulus, ; 31 de maio – Lua Azul (segunda lua cheia do mês), às 5h45.

Como observar melhor o céu em maio?

Para acompanhar os fenômenos, o ideal é buscar locais com pouca poluição luminosa e céu limpo.

A maioria dos eventos pode ser vista a olho nu, mas binóculos e telescópios ajudam a observar detalhes com mais precisão, especialmente da Lua e de estrelas mais brilhantes.