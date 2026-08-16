Gatos mais mansos ao longo dos séculos? Estudo dá pista sobre felinos

Como será que foi o primeiro contato entre os seres humanos e os gatos? E a adaptação dos felinos ao longo dos séculos?

Uma pesquisa liderada pelo biólogo Kevin Parsons, da Universidade de Glasgow, oferece uma das evidências mais claras desse processo de relacionamento.

Em 2020, a equipe comparou crânios de raposas-vermelhas que vivem em áreas urbanas de Londres com os de animais da zona rural vizinha e encontrou diferenças consistentes entre os dois grupos.