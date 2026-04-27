O que é a 'Lua Cheia das Flores'? Saiba quando o fenômeno vai iluminar o céu em maio

A Lua cheia de maio, conhecida como “Lua Cheia das Flores”, poderá ser observada no próximo dia 1º. O fenômeno marca o momento em que o satélite atinge sua fase completa e será visível em diferentes regiões do planeta. A denominação está associada à primavera no Hemisfério Norte e carrega referências culturais consolidadas ao longo do tempo.

O termo “Lua das Flores” tem origem em tradições de povos indígenas da América do Norte. Entre os Comanche, o nome faz referência ao período de florescimento característico da estação. A nomenclatura reflete a relação entre os ciclos naturais e a observação do céu utilizada por esses grupos.

Outras comunidades desenvolveram denominações próprias para a mesma fase lunar. Povos como Creek e Choctaw associam o período à “Lua da amora”, em referência ao amadurecimento do fruto. Já o povo Anishnaabe utiliza o termo “Lua do florescimento”, enquanto os Apache relacionam a fase à estação de folhas verdes. As variações de nomes acompanham características ambientais observadas em cada território.

A prática de nomear as fases da Lua está ligada a sistemas tradicionais de organização do tempo. Esses calendários eram utilizados para orientar atividades como plantio, colheita e caça, com base na observação dos ciclos naturais. Com o tempo, essas denominações foram incorporadas à cultura popular e seguem em uso.

Confira o calendário lunar 2026

A observação da Lua cheia pode ser feita a olho nu, desde que as condições climáticas sejam favoráveis. O fenômeno poderá ser acompanhado globalmente, embora sua associação simbólica com a primavera esteja vinculada ao Hemisfério Norte.

Ao longo de 2026, outras fases lunares com nomes tradicionais também estão previstas. Entre elas estão a Lua Azul, em 31 de maio, a Lua de Morango, em 29 de junho, e a Lua dos Cervos, em 29 de julho. Nos meses seguintes, o calendário inclui ainda a Lua do Esturjão, a Lua da Colheita, a Lua do Caçador, a Lua do Castor e a Lua Fria, distribuídas até dezembro.