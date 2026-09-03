Lua da Colheita, Vênus e Saturno: o que observar no céu em setembro

Setembro terá uma série de eventos astronômicos visíveis no céu, incluindo Vênus em seu maior brilho. O mês também marca o equinócio e termina com a Lua da Colheita próxima de Saturno e Netuno.

Segundo o Laboratório de Propulsão a Jato (JPL) da Nasa, o período ainda oferece oportunidades para observar Antares, Sagitário e a região central da Via Láctea. A posição da Lua ajudará a localizar alguns desses alvos ao longo do mês.

Calendário astronômico de setembro

14 a 20 de setembro : a Lua passa perto de Antares e ajuda a localizar Sagitário e a região central da Via Láctea.

: a Lua passa perto de Antares e ajuda a localizar Sagitário e a região central da Via Láctea. 18 de setembro : Vênus alcança o maior brilho de sua atual aparição no céu noturno.

: Vênus alcança o maior brilho de sua atual aparição no céu noturno. 22 de setembro : o equinócio marca o início da primavera no Hemisfério Sul e do outono no Hemisfério Norte.

: o equinócio marca o início da primavera no Hemisfério Sul e do outono no Hemisfério Norte. 26 de setembro: a Lua da Colheita nasce perto de Saturno e Netuno.

Vênus será o destaque do céu

No dia 18 de setembro, Vênus poderá ser observado na direção oeste pouco depois do pôr do sol. O planeta aparecerá próximo ao horizonte como um ponto de luz muito brilhante.

Por ser mais luminoso que as estrelas ao redor, Vênus deve ser fácil de identificar. Um horizonte oeste sem obstáculos favorece a observação antes que o planeta desapareça abaixo da linha do horizonte.

Lua ajuda a encontrar Antares e Sagitário

Entre 14 e 20 de setembro, a Lua poderá servir como referência para localizar diferentes objetos no céu. Cerca de uma hora depois do pôr do sol, a orientação será olhar para o sul.

A cada noite, a Lua mudará de posição em relação às estrelas de fundo. Durante esse percurso, ela passará perto de Antares, uma estrela avermelhada que representa o coração da constelação de Escorpião.

Na constelação de Sagitário, também será possível identificar o chamado Bule. O conjunto de estrelas recebe esse nome porque seu formato lembra um bule de chá.

Em locais com pouca poluição luminosa, uma faixa esbranquiçada poderá ser percebida nessa região. Ela corresponde à concentração de estrelas na direção do centro da Via Láctea.

Equinócio marca mudança de estação

O equinócio de setembro acontece no dia 22. A data marca o início da primavera no Hemisfério Sul e do outono no Hemisfério Norte.

Durante o equinócio, o Sol fica diretamente sobre a região do equador terrestre. Por isso, o período apresenta duração semelhante de dia e noite em grande parte do planeta.

Depois do equinócio, os dias ficam progressivamente mais curtos no Hemisfério Norte. No Hemisfério Sul, ocorre o contrário, com aumento gradual da duração do período de luz.

Lua da Colheita aparece perto de Saturno

No dia 26 de setembro, a Lua da Colheita surgirá no céu oriental pouco depois do pôr do sol. O fenômeno será acompanhado por Saturno e pelo distante Netuno.

Saturno poderá ser observado a olho nu devido ao seu brilho. Netuno, porém, é muito mais tênue e exige auxílio óptico para ser localizado.

Com magnitude próxima de 8, Netuno poderá ser observado com binóculos ou telescópios. Céus escuros e condições favoráveis aumentam as chances de identificar o planeta.