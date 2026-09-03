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Franquias superam 207 mil operações no Brasil; veja os setores que mais cresceram

Número de unidades cresceu 3,3% no segundo trimestre; limpeza lidera expansão, enquanto eletrônicos e casa e construção encolhem

Isabela Rovaroto
Isabela Rovaroto

Repórter de Negócios

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 10h34.

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O Brasil encerrou o segundo trimestre de 2026 com mais de 207,2 mil operações de franquias em funcionamento, alta de 3,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são da Associação Brasileira de Franchising (ABF).

A expansão foi liderada por limpeza e conservação, segmento que reúne lavanderias e serviços de limpeza profissional. Na outra ponta, as redes de comunicação, informática e eletrônicos e de casa e construção terminaram o período com menos operações do que um ano antes.

O crescimento da quantidade de unidades perdeu um pouco de ritmo. No segundo trimestre de 2025, o avanço havia sido de 3,9%, quando o setor superou a marca de 200 mil operações no país.

Segundo a ABF, o acesso a treinamento, fornecedores e ferramentas de gestão está entre os fatores que atraem empreendedores para as franquias.

Lavanderias puxam expansão das franquias

Limpeza e conservação registrou aumento de 8% no número de operações, o maior crescimento entre os 12 segmentos pesquisados.

De acordo com a ABF, a expansão das lavanderias expressas e de autosserviço, nas quais o próprio cliente opera as máquinas, ajuda a explicar o desempenho. Os serviços de limpeza profissional também contribuíram.

A associação relaciona essa demanda à redução do tempo disponível para tarefas domésticas e às mudanças no perfil das moradias urbanas. Nesse cenário, serviços que assumem parte dessas atividades ganham espaço na rotina dos consumidores.

O segmento também liderou o crescimento do faturamento, com alta de 17,6% no trimestre, para aproximadamente R$ 700 milhões.

Na sequência da expansão do número de operações aparecem serviços e outros negócios, com 6,1%; educação, com 5,5%; e moda, com 5,1%.

Quais segmentos de franquias mais cresceram no segundo trimestre 

Dez dos 12 segmentos acompanhados pela ABF ampliaram o número de operações na comparação com o segundo trimestre de 2025.

Segmento

Variação do número de operações

Limpeza e conservação

8%

Serviços e outros negócios

6,1%

Educação

5,5%

Moda

5,1%

Entretenimento e lazer

4,2%

Serviços de alimentação

2,8%

Comercialização e distribuição de alimentos

2,2%

Serviços automotivos

1,5%

Saúde, beleza e bem-estar

1,4%

Hotelaria e turismo

1,1%

Casa e construção

-1,3%

Comunicação, informática e eletrônicos

-3,4%

Total do setor

3,3%

Eletrônicos e casa e construção têm menos unidades

O segmento de comunicação, informática e eletrônicos registrou queda de 3,4% no número de operações. Em casa e construção, a redução foi de 1,3%.

Apesar do encolhimento das redes, as duas categorias aumentaram o faturamento. A receita de comunicação, informática e eletrônicos cresceu 5,3%, para R$ 2,1 bilhões, enquanto casa e construção avançou 5,4%, para R$ 5 bilhões. Os valores não descontam a inflação.

O movimento inverso ocorreu em comercialização e distribuição de alimentos. O segmento ampliou o número de operações em 2,2%, mas teve queda de 3,8% no faturamento. Os resultados mostram que a expansão da rede nem sempre vem acompanhada de aumento da receita total.

Para os próximos meses, a ABF aponta o custo do crédito e a pressão sobre insumos entre os desafios das empresas. A perspectiva da entidade permanece positiva, apoiada na demanda por conveniência e serviços recorrentes.

A pesquisa foi realizada com redes que representam aproximadamente 41% do faturamento e 34% das operações do setor. Os resultados são extrapolados para o mercado brasileiro, incluindo marcas não associadas à ABF.

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