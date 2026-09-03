Após fim da Azzas, Hering aposta em sua camiseta mais tecnológica

Um dia após o anúncio da dissolução da Azzas 2154, gigante de moda criada a partir da união entre Arezzo&Co e Grupo Soma, para os dois grupos originais, a Hering, que ficará sob comando da empresa de Alexandre Birman, anuncia um novo passo sobre o processo de produção de suas peças.

Apresentada hoje, a Camiseta Brasil é um produto que reforça o reconhecimento das peças básicas feitas pela Hering. O projeto contou com um time de mais de 50 pessoas envolvidas diretamente no processo de desenvolvimento técnico. Foram ouvidas centenas de consumidores em pesquisa, testados mais de 40 lotes de malhas, desenvolvidas 22 opções de golas e realizadas mais de 350 simulações de protótipo.

Feita com um fio desenvolvido pela Hering, a camiseta não fica transparente, possui maior vivacidade de cor e conta com gola que não deforma. Pensada para atender às necessidades do brasileiro, ela garante alta respirabilidade para os diferentes climas do país e caimento confortável para as diversas silhuetas, sem marcar. Com alta durabilidade e feita 100% em algodão, a peça não forma bolinhas na superfície do tecido e custa R$ 49,90.

Em entrevista à Casual EXAME, Fernando Porto, CCO da Hering, explica sobre a atualização da composição das peças e o futuro das coleções da marca.

Camiseta Brasil: alta durabilidade e feita 100% em algodão. A peça não forma bolinhas na superfície do tecido e custa R$ 49,90 (Hering/Divulgação)

Qual foi a motivação para a escolha da atualização das peças?

A Hering vive um momento de resgate da sua essência e entendemos que era o momento de revisitar justamente aquilo que está no nosso DNA: a camiseta básica. Ao longo dos últimos anos, o consumidor mudou, suas necessidades evoluíram e a nossa responsabilidade era acompanhar esse movimento sem perder aquilo que fez da Hering uma referência na categoria. A Camiseta Brasil nasce dessa combinação entre nosso legado e a nossa capacidade de inovar, trazendo uma camiseta que eleva atributos essenciais como qualidade, conforto, durabilidade e caimento, mantendo a acessibilidade que sempre foi parte da nossa história.

Houve pedidos dos consumidores para essa mudança?

A escuta do consumidor foi uma etapa fundamental desse projeto. Antes de desenvolver a peça, buscamos entender de forma aprofundada o que as pessoas esperam de uma camiseta básica e quais atributos fazem diferença no uso cotidiano. Foram centenas de consumidores ouvidos ao longo do processo, e esses aprendizados, em relação ao que eles rejeitam e desejam, ajudaram a orientar decisões de produto. A Camiseta Brasil é, portanto, resultado dessa combinação entre a nossa expertise de mais de um século e o que o consumidor brasileiro espera hoje de uma camiseta.

Qual era a percepção da qualidade das peças?

A Hering tem uma relação histórica muito forte com a camiseta e, justamente por isso, entendemos que existe uma expectativa muito alta em relação à qualidade dos nossos produtos. Ao longo do desenvolvimento da Camiseta Brasil, olhamos para essa categoria com um nível ainda maior de exigência, identificando os pontos que poderiam ser aprimorados para entregar uma experiência mais completa ao consumidor. O projeto foi construído a partir desse desafio de elevar o padrão de qualidade, conforto, acabamento e durabilidade de uma peça que já é um dos maiores símbolos da marca. Chegamos à equação de valor que o cliente procura: qualidade real com preço atrativo.

O que mudou de fato na composição da peça?

A Camiseta Brasil traz um fio inovador, que é um dos grandes diferenciais. Desenvolvido com uma tecnologia diferente do fio tradicional, o tecido possui estrutura compacta e superfície ultra-lisa em malha 100% algodão. O novo fio confere maior estabilidade à camiseta, reduzindo encolhimento e torção. A partir dessa construção, conseguimos trabalhar atributos como maior durabilidade, melhor retenção das cores e um tecido que não fica transparente e não forma bolinhas na superfície. Também evoluímos outros elementos da peça, como a modelagem e a gola, que foi desenvolvida para manter sua estrutura ao longo do uso. Foram mais de 40 lotes de malha testados, 22 opções de gola e mais de 350 protótipos avaliados até chegarmos à versão final; o resultado é um produto de altíssima qualidade com um preço acessível de R$ 49,90.

Outros produtos da linha também terão uma revisão para maior qualidade de materiais e entrega?

A Camiseta Brasil faz parte de um movimento amplo da Hering de fortalecer a sua categoria de básicos essenciais, sempre olhando para as necessidades do consumidor e buscando evoluir a entrega de produto. A camiseta é um ponto de partida muito importante por ser um dos maiores ícones da nossa história, mas esse olhar para qualidade, conforto, durabilidade, modelagem e custo-benefício está presente na nossa estratégia de produto.