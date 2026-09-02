Calendário astronômico de setembro: eclipse, Lua cheia e outros fenômenos para observar

Setembro costuma agradar quem não é fã do frio, já que o inverno se despede no hemisfério sul. Como o Sol se move lentamente em direção ao sul, os dias se tornam progressivamente mais longos e as noites, mais breves.

As constelações de inverno, como Escorpião e Sagitário, ainda dominam o céu no início da noite, mas já é possível notar, nas primeiras horas da madrugada, a chegada das estrelas de verão em Touro, Órion e Cão Maior.

Veja a seguir os principais eventos astronômicos do mês:

8 de setembro - Aproximação em Câncer

Um pouco antes do nascer do sol, a Lua em fase minguante surge próxima a Júpiter, tendo as estrelas de Câncer como pano de fundo. A dica é observar o horizonte leste por volta das 5h da manhã.

13 de setembro - Céu do fim de tarde

No entardecer, Vênus aparecerá logo abaixo da Lua Crescente, formando uma dupla visível a oeste até por volta das 20h, em meio às estrelas de Virgem.

22 de setembro - Chegada da primavera

Pontualmente às 21h05, o Sol cruza o Equador Celeste em direção ao sul, dando início à primavera no Hemisfério Sul (e ao outono no Hemisfério Norte). A partir dessa data e até 21 de dezembro, as noites continuarão encurtando por aqui.

26 de setembro - Observando o planeta mais afastado

Identificado em 1846, Netuno — o oitavo planeta do Sistema Solar — chega à oposição nesta data, tornando essa a ocasião mais favorável do ano para observá-lo. Por se tratar de um mundo distante e gelado, é necessário o uso de telescópio para localizá-lo entre as estrelas de Peixes.