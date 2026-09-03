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André Mendonça deixa sociedade do Instituto Iter e mantém vínculo como professor

Ministro do STF afirmou que cedeu suas cotas e as da esposa sem receber valores em troca; entidade será transformada em organização sem fins lucrativos

André Mendonça, ministro do STF: Em comunicado, Mendonça afirmou que nunca obteve lucro com a instituição. (Nelson Jr./SCO/STF/Flickr)

André Mendonça, ministro do STF: Em comunicado, Mendonça afirmou que nunca obteve lucro com a instituição. (Nelson Jr./SCO/STF/Flickr)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 10h34.

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O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça decidiu deixar a sociedade do Instituto Iter, instituição criada em 2024 com foco em atividades educacionais e acadêmicas.

Segundo nota divulgada pela assessoria do ministro nesta quinta-feira, 3, Mendonça cederá a totalidade de suas cotas e também as da esposa, sem qualquer contrapartida financeira. As cotas e eventuais valores relacionados a elas continuarão destinados a finalidades sociais e educacionais.

A decisão ocorre após o instituto ter sido citado em reportagens que levantaram questionamentos sobre a atuação da entidade e contratos firmados com órgãos públicos. Em comunicado, Mendonça afirmou que nunca obteve lucro com a instituição.

“O ministro André Mendonça decidiu deixar a sociedade do Instituto Iter, cedendo a totalidade de suas cotas e de sua esposa, sem qualquer contrapartida financeira.”

De acordo com a nota, o Instituto Iter, criado em 2024, será transformado em uma entidade sem fins lucrativos. A mudança, segundo o ministro, reforça o caráter educacional e social da organização.

“As cotas, e eventuais valores a elas correspondentes, permanecerão integralmente destinados a fins sociais e educacionais, conforme o ministro já havia decidido e anunciado no início deste ano”, informou a assessoria.

A decisão foi tomada em 2 de setembro de 2026, durante uma conversa entre Mendonça e o presidente do instituto, Victor Godoy. O ministro orientou que fossem adotadas as medidas necessárias para formalizar a saída da sociedade.

Após deixar o quadro societário, Mendonça seguirá ligado ao Instituto Iter apenas em atividades acadêmicas, como professor.

“A partir dessas condições, o ministro permanecerá prestando serviços exclusivamente acadêmicos, na qualidade de professor”, diz a nota.

O ministro afirmou que jamais recebeu lucro do Instituto Iter e que sua relação com a entidade será restrita à atuação acadêmica.

O que é o Instituto Iter

O Instituto Iter foi criado em 2024 e atua na oferta de cursos, programas de capacitação e outras iniciativas na área de educação.

André Mendonça participou da fundação da entidade e, até a decisão anunciada nesta quinta-feira, integrava seu quadro societário. Com a mudança, o instituto passará a funcionar como uma organização sem fins lucrativos.

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