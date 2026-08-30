Nasa lança telescópio Roman, que deverá mapear mistérios do universo; assista

A Nasa lançou neste domingo, 30, o telescópio espacial Nancy Grace Roman, equipado com uma câmera capaz de captar áreas do céu até 100 vezes maiores do que o Hubble em uma única observação. O novo observatório vai mapear grandes regiões do espaço para identificar objetos e fenômenos que depois poderão ser estudados em detalhe por outros telescópios.

O lançamento

O telescópio decolou às 8h26 (horário de Brasília) a bordo de um foguete Falcon Heavy, da SpaceX, a partir do Centro Espacial Kennedy, na Flórida. Os controladores da missão seguem monitorando o observatório, que agora inicia sua jornada rumo a uma órbita ao redor do ponto de Lagrange L2, a cerca de 1,6 milhão de quilômetros da Terra.

Capacidade do telescópio

Batizado em homenagem a Nancy Grace Roman, primeira astrônoma-chefe da Nasa e considerada a "mãe do Telescópio Espacial Hubble", o novo observatório se diferencia justamente pela amplitude de sua visão. Sua câmera, de 300 megapixels, poderá medir a luz de um bilhão de galáxias ao longo de sua vida útil.

O Roman também será capaz de bloquear a luz de estrelas para observar diretamente exoplanetas e discos de formação planetária, realizar um censo estatístico de sistemas planetários na Via Láctea e ajudar a responder questões centrais sobre energia escura, exoplanetas e astrofísica infravermelha.