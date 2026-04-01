Lua Rosa: por que nome engana milhões de pessoas

A Lua Rosa ocorre nesta terça-feira, 1º, e costuma gerar interpretações equivocadas sobre uma possível mudança de cor do satélite natural da Terra.

Apesar do nome, a Lua não apresenta tonalidade rosada. O fenômeno corresponde apenas à fase de lua cheia, sem alteração visual em relação a outras ocorrências ao longo do ano.

A confusão está na origem do termo. A expressão foi criada por povos originários dos Estados Unidos e faz referência às flores flox, que florescem no início da primavera no Hemisfério Norte e possuem coloração rosa.

A lua cheia de abril marca a transição de estação: primavera no Hemisfério Norte e outono no Hemisfério Sul. O nome, portanto, está associado ao contexto ambiental e não a características astronômicas do satélite.

Outras denominações também são utilizadas para a mesma fase. Entre elas, Lua da Grama, relacionada ao crescimento da vegetação após o inverno, e Lua do Peixe, ligada ao período de piracema.

Em 2026, a lua cheia de março, registrada no dia 3, foi chamada de Lua de Minhoca, em referência ao surgimento de organismos após o inverno.

Calendário das próximas luas cheias

As próximas luas cheias de 2026 também recebem denominações específicas: