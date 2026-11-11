Covid-19 avança em 18 estados no Brasil; veja quem deve se vacinar e quando fazer o teste

A Covid-19 apresenta tendência de crescimento no Brasil há seis semanas, segundo o monitoramento do Ministério da Saúde. Até o dia 4 de novembro, o país havia registrado 118.851 casos de síndrome respiratória provocados pelo coronavírus em 2026.

O avanço também aparece nos exames laboratoriais. Dados do Instituto Todos pela Saúde (ITpS) mostram que a positividade, proporção de testes com resultado positivo, passou de 6,62% no fim de setembro para 16,66% na semana passada. É o maior percentual desde março de 2025. A trajetória de alta começou em agosto.

Apesar do crescimento recente, o Ministério da Saúde classifica o patamar de infecções como de baixo risco. Na comparação até meados de outubro, foram registrados 115.626 casos neste ano, ante 367.640 no mesmo período de 2025 — menos de um terço do total anterior.

Segundo a pasta, o movimento acompanha um padrão observado em anos anteriores, com ondas de infecção no segundo semestre.

Onde os casos de Covid-19 estão aumentando?

O monitoramento aponta crescimento em 18 unidades da Federação: Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Já o boletim InfoGripe, que acompanha os casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG), identifica sinais de aumento em Mato Grosso, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

Esse indicador reúne infecções respiratórias que levam à hospitalização. Embora haja tendência de crescimento, a incidência permanece em níveis considerados muito baixos em quatro dessas unidades da Federação. A exceção é Mato Grosso.

Quem pode se vacinar contra a Covid-19?

A vacinação integra o calendário infantil para crianças de 6 meses a menores de 5 anos. O número de doses depende do imunizante: são duas com a Moderna e três com a Pfizer. No esquema de três aplicações, a segunda ocorre quatro semanas após a primeira, e a terceira, oito semanas depois da segunda.

Para pessoas de 5 a 59 anos que nunca se vacinaram, a orientação é receber uma dose. Quem já foi imunizado e não pertence aos grupos prioritários não tem indicação de reforços periódicos na estratégia descrita pelo Ministério da Saúde. A vacinação tem como objetivo principal reduzir o risco de formas graves da doença.

A frequência das doses para os grupos prioritários varia conforme a condição:

Pessoas com 60 anos ou mais e imunocomprometidas: vacinação a cada seis meses.

vacinação a cada seis meses. Gestantes: uma dose a cada gestação.

uma dose a cada gestação. Demais grupos especiais: vacinação anual, conforme as orientações para cada público.

Entre os públicos contemplados estão indígenas, ribeirinhos, quilombolas, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades ou deficiência permanente, moradores de instituições de longa permanência e seus trabalhadores, pessoas em situação de rua e trabalhadores dos Correios.

Também fazem parte da estratégia pessoas privadas de liberdade, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens em medidas socioeducativas e puérperas que não receberam a vacina durante a gestação.

Como ocorre a transmissão?

O coronavírus se espalha por partículas respiratórias liberadas por pessoas infectadas ao respirar, falar, tossir ou espirrar. O risco de transmissão aumenta em ambientes fechados, com pouca ventilação, e em situações de contato prolongado.

A infecção pode ocorrer sem sintomas. Quando há manifestações, elas costumam aparecer alguns dias depois da exposição ao vírus.

Quais são os sintomas e os sinais de agravamento?

Leves: Presença de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza, febre, tosse, dor de garganta, mal-estar, dor de cabeça, mialgia, náusea, vômito, diarreia, anosmia, ageusia), mas sem apresentação de dispneia ou imagem de tórax alterada.

Moderados: Inclui sintomas descritos anteriormente, mas apresentam saturação de oxigênio (SpO2) ≥94% em ar ambiente, devendo ser verificado na unidade de saúde.

Graves: Apresente dispneia/desconforto respiratório ou pressão persistente no tórax ou SpO2 ≤94% em ar ambiente ou coloração azulada de lábios ou rosto

Críticos: Apresentam manifestações como síndrome do desconforto respiratório agudo, sepse, choque séptico, trombose aguda e/ou disfunção de múltiplos órgãos.

Quando fazer o teste de Covid-19?

O momento da coleta depende do exame. Os testes rápidos de antígeno podem ser utilizados nos primeiros dias de sintomas, conforme as instruções do fabricante e a orientação do serviço de saúde. O RT-PCR, exame molecular que identifica o material genético do vírus, pode ser realizado desde o primeiro dia de manifestações.

Um resultado negativo isolado não descarta a infecção. Se os sintomas persistirem, a avaliação por um profissional de saúde deve orientar a necessidade de repetir o exame ou investigar outras causas.