Covid-19 avança em 18 estados no Brasil; veja quem deve se vacinar e quando fazer o teste

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Publicado em 11 de novembro de 2026 às 10h35.
A Covid-19 está aumentando em 18 estados brasileiros, com crescimento registrado desde agosto de 2023. Apesar do aumento, a incidência permanece em níveis baixos em maioria das regiões, exceto Mato Grosso. A vacinação continua sendo recomendada para grupos específicos, com calendários diferentes conforme idade e condição de saúde.
A Covid-19 apresenta tendência de crescimento no Brasil há seis semanas, segundo o monitoramento do Ministério da Saúde. Até o dia 4 de novembro, o país havia registrado 118.851 casos de síndrome respiratória provocados pelo coronavírus em 2026.
O avanço também aparece nos exames laboratoriais. Dados do Instituto Todos pela Saúde (ITpS) mostram que a positividade, proporção de testes com resultado positivo, passou de 6,62% no fim de setembro para 16,66% na semana passada. É o maior percentual desde março de 2025. A trajetória de alta começou em agosto.
Apesar do crescimento recente, o Ministério da Saúde classifica o patamar de infecções como de baixo risco. Na comparação até meados de outubro, foram registrados 115.626 casos neste ano, ante 367.640 no mesmo período de 2025 — menos de um terço do total anterior.
Segundo a pasta, o movimento acompanha um padrão observado em anos anteriores, com ondas de infecção no segundo semestre.
O monitoramento aponta crescimento em 18 unidades da Federação: Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.
Já o boletim InfoGripe, que acompanha os casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG), identifica sinais de aumento em Mato Grosso, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina.
Esse indicador reúne infecções respiratórias que levam à hospitalização. Embora haja tendência de crescimento, a incidência permanece em níveis considerados muito baixos em quatro dessas unidades da Federação. A exceção é Mato Grosso.
A vacinação integra o calendário infantil para crianças de 6 meses a menores de 5 anos. O número de doses depende do imunizante: são duas com a Moderna e três com a Pfizer. No esquema de três aplicações, a segunda ocorre quatro semanas após a primeira, e a terceira, oito semanas depois da segunda.
Para pessoas de 5 a 59 anos que nunca se vacinaram, a orientação é receber uma dose. Quem já foi imunizado e não pertence aos grupos prioritários não tem indicação de reforços periódicos na estratégia descrita pelo Ministério da Saúde. A vacinação tem como objetivo principal reduzir o risco de formas graves da doença.
A frequência das doses para os grupos prioritários varia conforme a condição:
Entre os públicos contemplados estão indígenas, ribeirinhos, quilombolas, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades ou deficiência permanente, moradores de instituições de longa permanência e seus trabalhadores, pessoas em situação de rua e trabalhadores dos Correios.
Também fazem parte da estratégia pessoas privadas de liberdade, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens em medidas socioeducativas e puérperas que não receberam a vacina durante a gestação.
O coronavírus se espalha por partículas respiratórias liberadas por pessoas infectadas ao respirar, falar, tossir ou espirrar. O risco de transmissão aumenta em ambientes fechados, com pouca ventilação, e em situações de contato prolongado.
A infecção pode ocorrer sem sintomas. Quando há manifestações, elas costumam aparecer alguns dias depois da exposição ao vírus.
Leves: Presença de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza, febre, tosse, dor de garganta, mal-estar, dor de cabeça, mialgia, náusea, vômito, diarreia, anosmia, ageusia), mas sem apresentação de dispneia ou imagem de tórax alterada.
Moderados: Inclui sintomas descritos anteriormente, mas apresentam saturação de oxigênio (SpO2) ≥94% em ar ambiente, devendo ser verificado na unidade de saúde.
Graves: Apresente dispneia/desconforto respiratório ou pressão persistente no tórax ou SpO2 ≤94% em ar ambiente ou coloração azulada de lábios ou rosto
Críticos: Apresentam manifestações como síndrome do desconforto respiratório agudo, sepse, choque séptico, trombose aguda e/ou disfunção de múltiplos órgãos.
O momento da coleta depende do exame. Os testes rápidos de antígeno podem ser utilizados nos primeiros dias de sintomas, conforme as instruções do fabricante e a orientação do serviço de saúde. O RT-PCR, exame molecular que identifica o material genético do vírus, pode ser realizado desde o primeiro dia de manifestações.
Um resultado negativo isolado não descarta a infecção. Se os sintomas persistirem, a avaliação por um profissional de saúde deve orientar a necessidade de repetir o exame ou investigar outras causas.
Glossário
O que é Covid-19?
Doença respiratória causada por um coronavírus, transmitida por partículas respiratórias.
O que é RT-PCR?
Exame molecular que identifica o material genético do vírus da Covid-19, podendo ser realizado desde o primeiro dia de sintomas.