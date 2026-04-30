Eclipse solar mais longo do século acontecerá em breve — e não se repetirá por 157 anos

O eclipse solar mais longo deste século já tem data definida e promete um espetáculo inesquecível: durante alguns minutos, o dia se transformará em noite, e esse fenômeno não voltará a ocorrer por 157 anos. Na Espanha, especialmente, a expectativa para esse evento astronômico é enorme, já que ele marcará uma geração inteira.

De acordo com a EFE, o País Basco, especialmente a província de Álava, se destaca como um dos melhores locais para assistir ao fenômeno, que só poderá ser visto novamente na região em 2183.

Como será o eclipse solar mais longo do século?

Durante o eclipse, o céu ficará tão escuro que será possível observar estrelas e até alguns planetas. Além disso, haverá fenômenos incríveis, como as Pérolas de Baily — flashes de luz solar que passam por vales na superfície lunar.

A visibilidade do fenômeno será limitada a uma faixa estreita e, no seu ápice, será observável apenas na Groenlândia, Islândia e Península Ibérica.

Depois, o famoso "Anel de Diamante" surgirá, criando um efeito visual onde apenas um ponto brilhante de luz é visível, como uma gema resplandecente. Esses momentos são breves, durando apenas alguns segundos, mas são extremamente aguardados.

Quando acontecerá o eclipse mais longo do século?

O eclipse solar total mais longo do século XXI ocorrerá em 2 de agosto de 2027. De acordo com os especialistas, sua duração máxima será de cerca de 6 minutos e 23 segundos, e será visível no Norte da África, no Oriente Médio e em partes da Europa.

Como observar um eclipse solar?

Para garantir uma observação segura, é essencial utilizar óculos de eclipse certificados durante todas as fases do evento, exceto durante a totalidade, quando o céu ficará completamente escuro. Sem essa proteção, a luz solar pode causar sérios danos aos olhos.

Embora esse eclipse seja único por mais de um século, em 26 de janeiro de 2028, haverá outro eclipse parcial, que será parte de uma série rara de eventos astronômicos.

*Com informações da Agência EFE.