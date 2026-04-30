Morre John Craig Venter, pioneiro do genoma humano, aos 79 anos

O cientista e empresário John Craig Venter, um dos protagonistas da corrida para decodificar o genoma humano, morreu na última quarta-feira, 29, aos 79 anos, nos Estados Unidos.

A morte foi confirmada pelo J. Craig Venter Institute (JCVI), instituição fundada por ele. Segundo o comunicado, Venter faleceu em San Diego após uma breve hospitalização causada por efeitos colaterais do tratamento contra um câncer.

Quem foi John Craig Venter

Venter foi um dos nomes centrais da genômica moderna e teve papel decisivo na transformação da área em uma ciência baseada em dados e de grande escala.

O cientista ganhou projeção global ao desafiar o Projeto Genoma Humano, iniciativa pública voltada à decodificação do DNA humano. À frente da Celera Genomics, apostou em métodos mais rápidos de sequenciamento, acelerando a corrida científica.

Corrida pelo genoma humano

Em 2000, a Celera e o consórcio público anunciaram conjuntamente as primeiras versões do genoma humano, marco que abriu caminho para avanços no estudo de doenças e da evolução humana.

A disputa ficou marcada pela competição entre o setor público e o privado, além do debate sobre o acesso às informações genéticas.

Antes disso, em 1995, Venter já havia sequenciado o genoma da bactéria Haemophilus influenzae, o primeiro organismo de vida livre a ter seu DNA completamente decodificado.

Ao longo da carreira, também ajudou a desenvolver técnicas que permitiram acelerar a identificação de genes humanos e liderou projetos que resultaram nos primeiros rascunhos do genoma humano.

Avanços em biologia sintética

Além da genômica, Venter teve atuação relevante na criação da biologia sintética. Sua equipe desenvolveu uma célula bacteriana capaz de se replicar controlada por um genoma sintetizado em laboratório, demonstrando que o DNA pode ser projetado digitalmente e aplicado a sistemas vivos.

Ele também liderou projetos de exploração científica em larga escala, incluindo uma expedição global que identificou milhões de novos genes em microrganismos marinhos.

Reconhecimento e legado

Fundador de diversas empresas e instituições científicas, Venter também defendeu a colaboração entre governos, universidades e setor privado como forma de acelerar o avanço da ciência.

Segundo o instituto que leva seu nome, seu trabalho ajudou a redefinir os rumos da genômica e abriu caminho para aplicações práticas na saúde e na biotecnologia.

“Craig acreditava que a ciência avança quando as pessoas estão dispostas a pensar diferente, agir com decisão e construir o que ainda não existe”, afirmou Anders Dale, presidente do instituto. “Sua liderança e visão remodelaram a genômica e ajudaram a impulsionar a biologia sintética.”