O segredo da felicidade, segundo Harvard e a neurociência

A busca por uma vida feliz costuma passar por dinheiro, trabalho, saúde, rotina, propósito e até genética. Mas um dos estudos mais longos já feitos sobre o tema aponta para uma resposta mais simples: bons relacionamentos.

A conclusão vem do Harvard Study of Adult Development, pesquisa iniciada em 1938 que acompanha há 88 anos centenas de homens, incluindo o presidente dos EUA, John F. Kennedy.

Depois de oito décadas de dados, o diretor do estudo, Robert Waldinger, resumiu a descoberta em uma frase. “Bons relacionamentos nos mantêm mais felizes e saudáveis. Ponto.”

Agora, uma investigação de 25 anos da Northwestern University acrescenta uma camada biológica a essa conclusão. Ao estudar idosos com memória excepcional, os pesquisadores encontraram cérebros mais resistentes, mais ativos e associados a fortes laços sociais.

A descoberta passa por um grupo raro: homens e mulheres com mais de 80 anos cuja memória se mantinha tão forte quanto a de pessoas na faixa dos 50 e 60 anos. Eles são chamados de SuperAgers.

O que são os SuperAgers?

Os SuperAgers fazem parte do Northwestern University SuperAging Program, iniciado em 2000. Ao todo, 290 pessoas participaram do programa. Entre elas, 77 aceitaram doar seus cérebros à ciência depois da morte.

Um artigo publicado em agosto no periódico Alzheimer’s & Dementia resume o que esse quarto de século de pesquisa encontrou.

Segundo pesquisa publicada neste ano na Nature, os cérebros dos SuperAgers geram pelo menos duas vezes mais neurônios novos do que os de idosos típicos.

O córtex desses participantes afina mais lentamente. Em algumas regiões, ele é mais espesso do que o de pessoas décadas mais jovens.

Eles também têm neurônios entorrinais significativamente maiores. Essas células são consideradas críticas para a formação da memória.

Outro achado chama atenção: os SuperAgers têm mais neurônios de von Economo do que seus pares da mesma idade.

Essas células especializadas estão ligadas ao comportamento social, à consciência e ao processamento social.

“É realmente o que encontramos em seus cérebros que foi tão impactante para nós”, disse Sandra Weintraub, professora de psiquiatria e ciências comportamentais da Northwestern University Feinberg School of Medicine.

O ponto comum

Os pesquisadores identificaram dois caminhos associados ao envelhecimento cerebral dos SuperAgers.

O primeiro é a resistência. Nesse caso, o cérebro não desenvolve placas e emaranhados ligados ao Alzheimer.

O segundo é a resiliência. Nesse grupo, as placas e emaranhados aparecem, mas não causam o mesmo impacto no funcionamento cerebral.

Já o que os SuperAgers fazem de diferente no dia a dia é menos uniforme. Eles não seguem a mesma rotina de exercícios, as dietas variam e sono, trabalho e estilo de vida também mudam de pessoa para pessoa.

O ponto comum relatado pelos pesquisadores é que todos são altamente sociais e mantêm relações interpessoais fortes.

Harvard chegou à mesma conclusão

O Harvard Study of Adult Development chegou a uma conclusão semelhante por um caminho diferente.

Enquanto a Northwestern analisava a biologia cerebral, Harvard acompanhava desfechos de vida, como saúde, felicidade e longevidade. Segundo o estudo, pessoas mais isoladas do que gostariam apresentam declínio de saúde mais cedo.

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Elas também tendem a ter perda de funcionamento cerebral mais cedo e vidas mais curtas. Uma etapa mais recente da pesquisa, com mais de 10.000 pessoas, sugere que a solidão pode causar danos antes do que se imaginava.

O efeito aparece no ponto de partida da memória, não apenas na velocidade do declínio posterior.

A felicidade vista pelo cérebro

A pesquisa da Northwestern adiciona uma camada biológica à conclusão de Harvard.

Harvard mostrou que o isolamento social cobra um preço na saúde, na felicidade e na longevidade.

A Northwestern mostra, ao nível celular, o que relações sociais fortes podem acompanhar: cérebros que geram mais neurônios, resistem a mais danos e seguem funcionando por mais tempo.

O achado não transforma relações sociais em garantia contra Alzheimer ou declínio cognitivo.

Também não indica que amizade, família ou comunidade sejam os únicos fatores envolvidos na saúde cerebral.

Mas os dois estudos apontam para a mesma direção: relações humanas fortes estão associadas a uma vida mais feliz e mais saudável.

O que está sob controle

O controle sobre genes, fatores de risco para Alzheimer ou produção de neurônios de von Economo é limitado.

O controle sobre investir em relações é maior.

Isso inclui manter vínculos, participar da vida de outras pessoas e preservar contato com quem importa.

“Embora não possamos garantir que você nunca terá Alzheimer se tiver uma rede social forte”, disse Lee Lindquist, geriatra da Northwestern Medicine, “essa é uma parte importante das decisões de estilo de vida que podemos tomar — como dieta e exercício — que podem contribuir para viver melhor por mais tempo.”