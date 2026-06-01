Jardineiro interestelar? Cometa 3I/ATLAS pode ter 'espalhado' vida pelo Sistema Solar

Um objeto interestelar que cruzou o Sistema Solar pode ter transportado os "ingredientes" da vida entre diferentes mundos. Essa é a hipótese do astrônomo Avi Loeb, da Universidade Harvard, que sugere que o cometa 3I/ATLAS pode ter liberado material biológico durante sua passagem pela região.

A proposta foi apresentada em uma publicação recente do pesquisador e está relacionada à teoria da panspermia, segundo a qual microrganismos ou moléculas fundamentais para a vida podem viajar pelo espaço transportados por cometas, asteroides ou partículas de poeira cósmica.

O que é a panspermia?

A teoria da panspermia existe há décadas e propõe que a vida não necessariamente surgiu de forma isolada na Terra. Segundo essa hipótese, organismos microscópicos ou compostos químicos associados ao surgimento da vida poderiam sobreviver a longas viagens espaciais e alcançar planetas com condições favoráveis.

A ideia já foi discutida por diversos cientistas ao longo do tempo, incluindo o astrônomo Carl Sagan, segundo a Futurism. Alguns pesquisadores chegaram a considerar versões mais especulativas da teoria, conhecidas como panspermia dirigida, nas quais formas de vida seriam deliberadamente espalhadas por civilizações tecnologicamente avançadas.

Embora continue sendo objeto de debate, a hipótese permanece presente nas discussões da astrobiologia sobre a origem e a distribuição da vida no Universo.

A hipótese do 'jardineiro interestelar'

Ao analisar informações sobre o 3I/ATLAS, Loeb sugeriu que o objeto poderia ter funcionado como uma espécie de "jardineiro interestelar". Segundo o astrônomo, formas de vida extrasolar ou compostos biológicos poderiam ter sobrevivido protegidos em reservatórios de gelo presentes no corpo celeste.

Durante sua passagem pelo Sistema Solar, esse material teria sido liberado e dispersado pelo espaço, de forma semelhante às sementes de um dente-de-leão carregadas pelo vento. Loeb também levantou uma possibilidade ainda mais controversa: a de que o objeto tenha sido enviado deliberadamente para distribuir os "ingredientes" da vida em sistemas planetários habitáveis.

Para o pesquisador, alguns aspectos da trajetória do 3I/ATLAS merecem investigação mais aprofundada, incluindo seu alinhamento com o plano orbital dos planetas do Sistema Solar.

Missões futuras podem buscar respostas

Diante disso, Loeb argumenta que visitantes interestelares como o 3I/ATLAS representam oportunidades únicas para investigar questões fundamentais sobre a vida no Universo.

Segundo o astrônomo, futuras missões espaciais poderiam interceptar objetos semelhantes para analisar diretamente os materiais que carregam ou liberam durante suas trajetórias.

Essas observações permitiriam verificar se compostos orgânicos complexos, moléculas precursoras da vida ou até formas microscópicas de vida conseguem sobreviver a viagens entre estrelas.