Cientistas estudam usar sal para 'clarear' nuvens e reduzir calor na Terra

O avanço das mudanças climáticas tem levado pesquisadores a investigar alternativas capazes de reduzir temporariamente o aquecimento do planeta. Entre elas está o “clareamento de nuvens”, técnica que utiliza a dispersão de gotículas de água salgada na atmosfera para aumentar a capacidade das nuvens de refletir a luz solar.

A proposta parte da ideia de que partículas de sal podem servir como núcleos de condensação. Dessa forma, as nuvens passariam a concentrar um número maior de gotículas menores, condição que amplia a reflexão da radiação solar para o espaço e reduz a quantidade de calor que chega à superfície terrestre.

Embora os estudos apontem potencial para amenizar os efeitos do aumento das temperaturas, os cientistas ressaltam que a iniciativa permanece em fase experimental. Também alertam que a tecnologia não substitui a redução das emissões de gases de efeito estufa e pode provocar alterações em sistemas climáticos regionais.

O que é o MCB?

Na Universidade de Manchester, pesquisadores desenvolvem estudos relacionados ao “clareamento de nuvens marinhas”, ou Marine Cloud Brightening (MCB). A estratégia consiste em liberar partículas microscópicas de água salgada na atmosfera sobre os oceanos para tornar as nuvens mais refletivas.

A técnica integra o campo da geoengenharia climática e busca reduzir o impacto do aquecimento global. Os pesquisadores avaliam ainda a possibilidade de aplicar o método em áreas vulneráveis a eventos extremos, como a Grande Barreira de Corais, onde ondas de calor têm provocado danos recorrentes aos ecossistemas.

O objetivo é criar uma medida capaz de oferecer tempo adicional para que governos e setores produtivos avancem na redução das emissões responsáveis pelas mudanças climáticas.

Como o sal influencia as nuvens

O funcionamento do método depende da interação entre o sal marinho e o processo natural de formação das nuvens. Ao pulverizar água do mar na atmosfera, os pesquisadores aumentam a presença de partículas que facilitam a condensação do vapor d’água.

Com mais núcleos de condensação disponíveis, cresce a quantidade de gotículas presentes nas nuvens. Esse aumento amplia a área total de reflexão da luz solar, tornando as nuvens mais brilhantes e reduzindo a absorção de energia pela Terra.

O mecanismo reproduz fenômenos observados na natureza, já que partículas originadas dos oceanos contribuem naturalmente para a formação de nuvens mais claras. O processo também apresenta semelhanças com efeitos registrados anteriormente em regiões influenciadas por emissões da navegação marítima.

Estrutura de testes do projeto REFLECT

Os experimentos fazem parte do projeto REFLECT, financiado pela Advanced Research and Invention Agency (ARIA), agência britânica dedicada ao apoio de pesquisas e invenções. A iniciativa integra um conjunto de estudos voltados ao desenvolvimento de tecnologias capazes de mitigar os efeitos da crise climática.

Os testes ocorrem em uma câmara de simulação construída em aço inoxidável, com altura comparável à de um prédio de três andares. Nesse ambiente, os cientistas avaliam se partículas de água do mar conseguem alterar o brilho das nuvens de forma mensurável.

Uma das principais etapas da pesquisa é identificar o tamanho mais adequado das partículas de sal. Segundo os pesquisadores, partículas maiores podem absorver umidade excessiva e comprometer a formação de gotículas menores. Já partículas muito pequenas podem não produzir o efeito desejado sobre a estrutura das nuvens.

O professor Hugh Coe, responsável pela pesquisa, afirma que os resultados obtidos até agora indicam a viabilidade da técnica. Ainda assim, ele destaca a necessidade de compreender melhor os impactos da pulverização sobre ventos, correntes oceânicas e demais componentes do sistema climático.

Possíveis testes em ambiente aberto

Caso os resultados de laboratório e as simulações computacionais confirmem a eficácia do método, os primeiros testes em condições reais poderão ocorrer a partir de 2028, segundo o cenário mais favorável considerado pelos pesquisadores.

A proposta prevê experimentos limitados, transparentes e passíveis de interrupção imediata após sua conclusão.

Em entrevista ao site Bangkok Biz News, Mark Symes, diretor de programa da ARIA, afirmou que a redução das emissões de carbono continua sendo a única resposta sustentável para enfrentar o aquecimento global. Segundo ele, entretanto, o ritmo atual dessa transição motiva a investigação de tecnologias complementares, desde que submetidas a avaliações científicas independentes.

Os desafios da geoengenharia

Apesar do potencial estudado pelos pesquisadores, o clareamento de nuvens integra um conjunto de tecnologias cercadas por incertezas. Especialistas alertam que intervenções desse tipo podem modificar regimes de chuva e provocar efeitos não previstos em diferentes regiões.

Modelos computacionais indicam, por exemplo, que a técnica pode influenciar correntes oceânicas no Atlântico. As simulações também sugerem cenários em que países como Índia e Austrália registrariam condições mais frias e úmidas, enquanto partes dos Estados Unidos poderiam enfrentar aumento de temperatura e redução das chuvas até o final do século.

Outro ponto discutido pelos pesquisadores é o chamado “risco moral”. O termo descreve a possibilidade de governos e empresas passarem a considerar a geoengenharia como alternativa suficiente, reduzindo a pressão por cortes efetivos nas emissões de gases de efeito estufa.

Por essa razão, os estudos defendem regras rígidas de governança, participação pública e divulgação prévia de avaliações de impacto ambiental (EIA) antes da realização de qualquer experimento em campo.

Medida temporária

Criada para financiar projetos científicos de alto risco e potencial de impacto, a ARIA apoia pesquisas voltadas à busca de respostas para os desafios climáticos. O desenvolvimento atual concentra-se na criação de sistemas de pulverização capazes de operar com baixo consumo energético e elevado controle sobre o tamanho das partículas emitidas.

Os pesquisadores esperam que os estudos forneçam informações mais precisas sobre a segurança e a viabilidade do clareamento de nuvens em estratégias climáticas futuras.

Mesmo com os avanços das pesquisas, os cientistas reforçam que a tecnologia não representa uma solução definitiva para o aquecimento global. O método é tratado como uma alternativa temporária para reduzir parte dos efeitos do aumento das temperaturas enquanto os esforços para cortar emissões continuam em andamento.