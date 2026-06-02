MBA em inteligência artificial: como escolher, quanto custa e o que esperar do mercado em 2026

Primeiro MBA em Inteligência Artificial para Negócios do Brasil está com as matriculas abertas (Getty Images/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 2 de junho de 2026 às 05h04.
A inteligência artificial deixou de ser um tema restrito às equipes de tecnologia. Em 2026, profissionais de marketing, finanças, recursos humanos, operações e estratégia já convivem com ferramentas capazes de automatizar tarefas, analisar dados e apoiar decisões de negócio. Nesse cenário, a procura por MBAs voltados para IA aumentou rapidamente, acompanhando a demanda das empresas por profissionais capazes de transformar tecnologia em resultados concretos.
O crescimento da oferta, porém, trouxe um novo desafio: escolher entre programas com propostas bastante diferentes. Enquanto alguns cursos focam em fundamentos técnicos e desenvolvimento de modelos, outros priorizam gestão, inovação e aplicação prática da inteligência artificial nos negócios.
Um dos erros mais comuns na escolha de uma especialização é avaliar apenas o nome do curso. Na prática, os programas mais valorizados pelo mercado costumam combinar três pilares.
O primeiro é o entendimento da tecnologia. Não significa que todo aluno precise aprender programação avançada, mas é importante compreender conceitos como aprendizado de máquina, modelos de linguagem, automação e análise de dados.
A segunda é a aplicação nos negócios. As organizações procuram profissionais capazes de identificar oportunidades de uso da IA, aumentar a produtividade de equipes, otimizar processos e transformar tecnologia em resultados concretos.
Por isso, temas como estratégia, inovação e transformação digital ganham espaço nas grades curriculares.
A terceira dimensão envolve governança e tomada de decisão. À medida que a inteligência artificial se torna mais presente nas empresas, cresce também a necessidade de discutir privacidade, segurança da informação, uso responsável da tecnologia e gestão de riscos.
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Os valores dos MBAs em inteligência artificial variam de acordo com fatores como carga horária, corpo docente, metodologia de ensino e conexão com o mercado.
Programas mais voltados para aplicação executiva e transformação digital costumam exigir um investimento maior do que cursos introdutórios ou de curta duração. Além do conteúdo técnico, muitos profissionais avaliam aspectos como networking, acesso a especialistas do mercado, estudos de caso e a reputação da instituição.
Por isso, o custo de uma especialização não está relacionado apenas à carga horária, mas também à experiência de aprendizado e às oportunidades que o programa oferece ao aluno.
Na hora de comparar opções, especialistas recomendam olhar além do valor da matrícula e analisar a aderência do curso aos objetivos de carreira e às demandas do mercado.
Ao contrário do que muitos imaginam, o mercado não busca apenas especialistas capazes de desenvolver algoritmos. Existe uma demanda crescente por profissionais que entendam o potencial da tecnologia e consigam conectá-la aos objetivos da empresa.
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Em muitos casos, organizações precisam de gestores, analistas e líderes capazes de identificar processos que podem ser otimizados, avaliar ferramentas disponíveis e conduzir projetos de implementação.
Isso explica por que profissionais de áreas diversas têm buscado formação em IA. O objetivo nem sempre é mudar de carreira, mas ampliar a capacidade de atuar em um ambiente cada vez mais orientado por dados e automação.
Com a multiplicação de cursos na área, especialistas recomendam avaliar não apenas a grade curricular, mas também a conexão do conteúdo com desafios reais do mercado.
Entender conceitos técnicos é importante, mas as empresas têm buscado profissionais capazes de aplicar a inteligência artificial em áreas como estratégia, marketing, finanças, operações e gestão de pessoas.
Nesse contexto, programas como o MBA em Inteligência Artificial para Negócios da EXAME apostam em uma abordagem voltada para a aplicação prática da tecnologia no ambiente corporativo.
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A proposta é preparar profissionais para identificar oportunidades de uso da IA, liderar projetos de transformação digital e tomar decisões mais orientadas por dados.
Mais do que compreender o funcionamento das ferramentas, a formação busca desenvolver a capacidade de transformar tecnologia em resultados concretos.
Em um cenário em que empresas de diferentes setores aceleram seus projetos de automação e inovação, cresce a demanda por líderes e gestores capazes de conectar estratégia de negócios e tecnologia.