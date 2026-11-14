Baixou um arquivo no Safari e não acha no iPhone? Veja onde procurar

Downloads no iPhone: arquivos baixados pelo Safari vão para o app Arquivos, e não para a galeria de fotos
Colaboradora
Publicado em 14 de novembro de 2026 às 14h00.
Arquivos baixados pelo Safari no iPhone vão, por padrão, para a pasta Downloads do iCloud Drive, acessível pelo app Arquivos, e não para a galeria de fotos, segundo a página de suporte da Apple. A reportagem mostra como encontrar um download pelo próprio Safari e pelo app Arquivos, explica por que o arquivo pode não aparecer na pasta esperada, diferencia um PDF baixado de um PDF apenas aberto no navegador e ensina a manter arquivos disponíveis sem internet.
Arquivos baixados pelo Safari no iPhone vão para a pasta Downloads do app Arquivos, e não para a galeria de fotos.
A dúvida é comum porque o iOS não exibe uma pasta de downloads na tela de início, e o destino muda conforme a configuração do navegador: iCloud Drive, memória do próprio aparelho ou uma pasta escolhida pelo usuário.
Há dois caminhos para localizar o arquivo: o atalho de downloads do Safari e o app Arquivos. Se nenhum deles resolver, a causa costuma estar na pasta de destino ou no fato de o arquivo nunca ter sido baixado.
Por padrão, o Safari salva os downloads na pasta Downloads do iCloud Drive, acessível pelo app Arquivos, segundo a página de suporte da Apple. O padrão vale para PDFs, documentos de texto, planilhas, arquivos ZIP e imagens baixadas por link.
Como a pasta fica na nuvem, o mesmo arquivo também aparece no iPad ou no Mac conectados à mesma Conta Apple.
Para um arquivo baixado há pouco, o atalho do navegador é o caminho mais curto:
A lista também mostra downloads em andamento. Se o botão sumiu, o motivo é uma regra do navegador: por padrão, o Safari remove os itens da lista após um dia. Limpar a lista não apaga os arquivos, que continuam na pasta de destino.
Se o atalho do Safari não estiver mais disponível, a busca segue pelo gerenciador de arquivos do iPhone:
Se o Safari estiver configurado para salvar no aparelho, o caminho é Explorar > No Meu iPhone > Downloads. O app oferece ainda dois atalhos para quem não lembra onde o arquivo foi parar:
A causa mais frequente é uma mudança no destino dos downloads. O iPhone permite escolher onde o Safari salva os arquivos em Ajustes > Apps > Safari > Downloads (no iOS 17 e anteriores, Ajustes > Safari > Downloads). As opções são:
Na mesma tela, a opção marcada indica onde procurar. Trocar o destino vale só para os próximos downloads e não move os arquivos já salvos.
Nem todo PDF exibido no Safari foi baixado. Ao tocar em um link, o documento costuma abrir dentro da própria aba, só para visualização. Ao fechar a aba, ele some, e nada fica salvo no iPhone.
Um sinal ajuda a diferenciar os casos: se o botão de Downloads não apareceu ao lado do campo de busca, o arquivo não foi baixado.
Nesse caso, o arquivo vai para a pasta escolhida na hora, e não para o destino padrão do Safari. Para boletos e contratos, manter sempre a mesma pasta evita a busca depois.
Não. PDFs, documentos, planilhas e arquivos compactados vão para o app Arquivos. O app Fotos só recebe imagens salvas pelo toque longo sobre a foto na página, com a opção Adicionar às Fotos.
Uma imagem baixada por link também vai para o Arquivos. Para levá-la à galeria, abra a imagem no app, toque em Compartilhar e escolha Salvar Imagem.
Um ícone de nuvem ao lado do nome indica que o arquivo está só no iCloud. Basta tocar nele, com conexão, para baixar a cópia para o iPhone.
Para manter o arquivo disponível offline, toque e segure sobre ele e escolha Manter Baixado, opção disponível a partir do iOS 18. Sem esse ajuste, o sistema pode remover a cópia local quando falta espaço no aparelho.
Na pasta Downloads do app Arquivos. Por padrão, ela fica dentro do iCloud Drive.
Em Ajustes > Apps > Safari > Downloads, com as opções iCloud Drive, No Meu iPhone ou Outro.
O Safari limpa a lista de downloads após um dia, por padrão. Os arquivos continuam salvos no app Arquivos.
Não. A ação remove apenas os itens da lista do Safari.
Não, se ele só foi aberto na aba. Para salvar, use Compartilhar > Salvar em Arquivos.
Glossário
iCloud Drive
Serviço de armazenamento em nuvem da Apple que guarda arquivos e os sincroniza entre iPhone, iPad e Mac conectados à mesma conta.
App Arquivos
Gerenciador de arquivos nativo do iPhone e do iPad, que reúne documentos salvos no aparelho, no iCloud Drive e em serviços de nuvem conectados.
Conta Apple
Conta pessoal usada para acessar os serviços da Apple, como iCloud e App Store, e sincronizar dados entre os aparelhos da marca. Antes se chamava ID Apple.
Offline
Condição de uso sem conexão com a internet; um arquivo disponível offline fica guardado na memória do aparelho.