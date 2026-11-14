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Baixou um arquivo no Safari e não acha no iPhone? Veja onde procurar

Downloads do Safari no iPhone ficam no app Arquivos, mas o destino muda conforme os ajustes do navegador. Veja onde procurar e como salvar um PDF

Downloads no iPhone: arquivos baixados pelo Safari vão para o app Arquivos, e não para a galeria de fotos

Downloads no iPhone: arquivos baixados pelo Safari vão para o app Arquivos, e não para a galeria de fotos

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 14h00.

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Arquivos baixados pelo Safari no iPhone vão, por padrão, para a pasta Downloads do iCloud Drive, acessível pelo app Arquivos, e não para a galeria de fotos, segundo a página de suporte da Apple. A reportagem mostra como encontrar um download pelo próprio Safari e pelo app Arquivos, explica por que o arquivo pode não aparecer na pasta esperada, diferencia um PDF baixado de um PDF apenas aberto no navegador e ensina a manter arquivos disponíveis sem internet.

Arquivos baixados pelo Safari no iPhone vão para a pasta Downloads do app Arquivos, e não para a galeria de fotos.

A dúvida é comum porque o iOS não exibe uma pasta de downloads na tela de início, e o destino muda conforme a configuração do navegador: iCloud Drive, memória do próprio aparelho ou uma pasta escolhida pelo usuário.

Há dois caminhos para localizar o arquivo: o atalho de downloads do Safari e o app Arquivos. Se nenhum deles resolver, a causa costuma estar na pasta de destino ou no fato de o arquivo nunca ter sido baixado.

Onde ficam os arquivos baixados no Safari do iPhone?

Por padrão, o Safari salva os downloads na pasta Downloads do iCloud Drive, acessível pelo app Arquivos, segundo a página de suporte da Apple. O padrão vale para PDFs, documentos de texto, planilhas, arquivos ZIP e imagens baixadas por link.

Como a pasta fica na nuvem, o mesmo arquivo também aparece no iPad ou no Mac conectados à mesma Conta Apple.

Como encontrar um download pelo próprio Safari

Para um arquivo baixado há pouco, o atalho do navegador é o caminho mais curto:

  1. Abra o Safari;
  2. Toque no botão de Downloads (seta para baixo dentro de um círculo), ao lado do campo de busca. Ele só aparece depois que algum arquivo é baixado;
  3. Toque em Downloads para ver a lista de arquivos recentes;
  4. Toque no nome do arquivo para abri-lo ou na lupa ao lado dele para ir à pasta onde foi salvo.

A lista também mostra downloads em andamento. Se o botão sumiu, o motivo é uma regra do navegador: por padrão, o Safari remove os itens da lista após um dia. Limpar a lista não apaga os arquivos, que continuam na pasta de destino.

Como encontrar o arquivo baixado no app Arquivos

Se o atalho do Safari não estiver mais disponível, a busca segue pelo gerenciador de arquivos do iPhone:

  1. Abra o app Arquivos (ícone azul de pasta). Se ele não estiver na tela de início, deslize para baixo no centro da tela e digite "Arquivos" na busca;
  2. Toque na aba Explorar;
  3. Toque em iCloud Drive;
  4. Abra a pasta Downloads.

Se o Safari estiver configurado para salvar no aparelho, o caminho é Explorar > No Meu iPhone > Downloads. O app oferece ainda dois atalhos para quem não lembra onde o arquivo foi parar:

  • Aba Recentes: reúne os arquivos abertos ou salvos por último, independente da pasta;
  • Campo de busca: na tela Explorar, deslize para baixo e digite parte do nome do arquivo ou a extensão, como "pdf".

Por que o arquivo não aparece na pasta Downloads?

A causa mais frequente é uma mudança no destino dos downloads. O iPhone permite escolher onde o Safari salva os arquivos em Ajustes > Apps > Safari > Downloads (no iOS 17 e anteriores, Ajustes > Safari > Downloads). As opções são:

  • iCloud Drive: o arquivo vai para a pasta Downloads na nuvem e sincroniza com outros aparelhos Apple;
  • No Meu iPhone: o arquivo fica em uma pasta Downloads guardada só no aparelho;
  • Outro: o arquivo vai para uma pasta definida pelo usuário, que pode ser outra pasta do Arquivos ou um serviço de nuvem conectado, como Google Drive.

Na mesma tela, a opção marcada indica onde procurar. Trocar o destino vale só para os próximos downloads e não move os arquivos já salvos.

Baixou ou só abriu o PDF?

Nem todo PDF exibido no Safari foi baixado. Ao tocar em um link, o documento costuma abrir dentro da própria aba, só para visualização. Ao fechar a aba, ele some, e nada fica salvo no iPhone.

Um sinal ajuda a diferenciar os casos: se o botão de Downloads não apareceu ao lado do campo de busca, o arquivo não foi baixado.

Como salvar no iPhone um PDF aberto no Safari

  1. Com o PDF aberto, toque no botão Compartilhar (quadrado com seta para cima). No iOS 26, ele fica dentro do menu de três pontos da barra do Safari;
  2. Escolha Salvar em Arquivos;
  3. Selecione a pasta de destino, como Downloads;
  4. Renomeie o arquivo, se quiser;
  5. Toque em Salvar.

Nesse caso, o arquivo vai para a pasta escolhida na hora, e não para o destino padrão do Safari. Para boletos e contratos, manter sempre a mesma pasta evita a busca depois.

Arquivo baixado no Safari vai para o app Fotos?

Não. PDFs, documentos, planilhas e arquivos compactados vão para o app Arquivos. O app Fotos só recebe imagens salvas pelo toque longo sobre a foto na página, com a opção Adicionar às Fotos.

Uma imagem baixada por link também vai para o Arquivos. Para levá-la à galeria, abra a imagem no app, toque em Compartilhar e escolha Salvar Imagem.

Arquivo no iCloud Drive não abre sem internet: o que fazer

Um ícone de nuvem ao lado do nome indica que o arquivo está só no iCloud. Basta tocar nele, com conexão, para baixar a cópia para o iPhone.

Para manter o arquivo disponível offline, toque e segure sobre ele e escolha Manter Baixado, opção disponível a partir do iOS 18. Sem esse ajuste, o sistema pode remover a cópia local quando falta espaço no aparelho.

Perguntas frequentes

Onde ficam os downloads do Safari no iPhone? ＋

Na pasta Downloads do app Arquivos. Por padrão, ela fica dentro do iCloud Drive.

Como mudar a pasta de downloads do Safari? ＋

Em Ajustes > Apps > Safari > Downloads, com as opções iCloud Drive, No Meu iPhone ou Outro.

Por que o botão de downloads sumiu do Safari? ＋

O Safari limpa a lista de downloads após um dia, por padrão. Os arquivos continuam salvos no app Arquivos.

Limpar a lista de downloads apaga os arquivos? ＋

Não. A ação remove apenas os itens da lista do Safari.

O PDF que abri no Safari ficou salvo no iPhone? ＋

Não, se ele só foi aberto na aba. Para salvar, use Compartilhar > Salvar em Arquivos.

Glossário

iCloud Drive

Serviço de armazenamento em nuvem da Apple que guarda arquivos e os sincroniza entre iPhone, iPad e Mac conectados à mesma conta.

App Arquivos

Gerenciador de arquivos nativo do iPhone e do iPad, que reúne documentos salvos no aparelho, no iCloud Drive e em serviços de nuvem conectados.

Conta Apple

Conta pessoal usada para acessar os serviços da Apple, como iCloud e App Store, e sincronizar dados entre os aparelhos da marca. Antes se chamava ID Apple.

Offline

Condição de uso sem conexão com a internet; um arquivo disponível offline fica guardado na memória do aparelho.

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