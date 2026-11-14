Baixou um arquivo no Safari e não acha no iPhone? Veja onde procurar

Arquivos baixados pelo Safari no iPhone vão para a pasta Downloads do app Arquivos, e não para a galeria de fotos.

A dúvida é comum porque o iOS não exibe uma pasta de downloads na tela de início, e o destino muda conforme a configuração do navegador: iCloud Drive, memória do próprio aparelho ou uma pasta escolhida pelo usuário.

Há dois caminhos para localizar o arquivo: o atalho de downloads do Safari e o app Arquivos. Se nenhum deles resolver, a causa costuma estar na pasta de destino ou no fato de o arquivo nunca ter sido baixado.

Onde ficam os arquivos baixados no Safari do iPhone?

Por padrão, o Safari salva os downloads na pasta Downloads do iCloud Drive, acessível pelo app Arquivos, segundo a página de suporte da Apple. O padrão vale para PDFs, documentos de texto, planilhas, arquivos ZIP e imagens baixadas por link.

Como a pasta fica na nuvem, o mesmo arquivo também aparece no iPad ou no Mac conectados à mesma Conta Apple.

Como encontrar um download pelo próprio Safari

Para um arquivo baixado há pouco, o atalho do navegador é o caminho mais curto:

Abra o Safari; Toque no botão de Downloads (seta para baixo dentro de um círculo), ao lado do campo de busca. Ele só aparece depois que algum arquivo é baixado; Toque em Downloads para ver a lista de arquivos recentes; Toque no nome do arquivo para abri-lo ou na lupa ao lado dele para ir à pasta onde foi salvo.

A lista também mostra downloads em andamento. Se o botão sumiu, o motivo é uma regra do navegador: por padrão, o Safari remove os itens da lista após um dia. Limpar a lista não apaga os arquivos, que continuam na pasta de destino.

Como encontrar o arquivo baixado no app Arquivos

Se o atalho do Safari não estiver mais disponível, a busca segue pelo gerenciador de arquivos do iPhone:

Abra o app Arquivos (ícone azul de pasta). Se ele não estiver na tela de início, deslize para baixo no centro da tela e digite "Arquivos" na busca; Toque na aba Explorar; Toque em iCloud Drive; Abra a pasta Downloads.

Se o Safari estiver configurado para salvar no aparelho, o caminho é Explorar > No Meu iPhone > Downloads. O app oferece ainda dois atalhos para quem não lembra onde o arquivo foi parar:

Aba Recentes: reúne os arquivos abertos ou salvos por último, independente da pasta;

reúne os arquivos abertos ou salvos por último, independente da pasta; Campo de busca: na tela Explorar, deslize para baixo e digite parte do nome do arquivo ou a extensão, como "pdf".

Por que o arquivo não aparece na pasta Downloads?

A causa mais frequente é uma mudança no destino dos downloads. O iPhone permite escolher onde o Safari salva os arquivos em Ajustes > Apps > Safari > Downloads (no iOS 17 e anteriores, Ajustes > Safari > Downloads). As opções são:

iCloud Drive: o arquivo vai para a pasta Downloads na nuvem e sincroniza com outros aparelhos Apple;

o arquivo vai para a pasta Downloads na nuvem e sincroniza com outros aparelhos Apple; No Meu iPhone: o arquivo fica em uma pasta Downloads guardada só no aparelho;

o arquivo fica em uma pasta Downloads guardada só no aparelho; Outro: o arquivo vai para uma pasta definida pelo usuário, que pode ser outra pasta do Arquivos ou um serviço de nuvem conectado, como Google Drive.

Na mesma tela, a opção marcada indica onde procurar. Trocar o destino vale só para os próximos downloads e não move os arquivos já salvos.

Baixou ou só abriu o PDF?

Nem todo PDF exibido no Safari foi baixado. Ao tocar em um link, o documento costuma abrir dentro da própria aba, só para visualização. Ao fechar a aba, ele some, e nada fica salvo no iPhone.

Um sinal ajuda a diferenciar os casos: se o botão de Downloads não apareceu ao lado do campo de busca, o arquivo não foi baixado.

Como salvar no iPhone um PDF aberto no Safari

Com o PDF aberto, toque no botão Compartilhar (quadrado com seta para cima). No iOS 26, ele fica dentro do menu de três pontos da barra do Safari; Escolha Salvar em Arquivos; Selecione a pasta de destino, como Downloads; Renomeie o arquivo, se quiser; Toque em Salvar.

Nesse caso, o arquivo vai para a pasta escolhida na hora, e não para o destino padrão do Safari. Para boletos e contratos, manter sempre a mesma pasta evita a busca depois.

Arquivo baixado no Safari vai para o app Fotos?

Não. PDFs, documentos, planilhas e arquivos compactados vão para o app Arquivos. O app Fotos só recebe imagens salvas pelo toque longo sobre a foto na página, com a opção Adicionar às Fotos.

Uma imagem baixada por link também vai para o Arquivos. Para levá-la à galeria, abra a imagem no app, toque em Compartilhar e escolha Salvar Imagem.

Arquivo no iCloud Drive não abre sem internet: o que fazer

Um ícone de nuvem ao lado do nome indica que o arquivo está só no iCloud. Basta tocar nele, com conexão, para baixar a cópia para o iPhone.

Para manter o arquivo disponível offline, toque e segure sobre ele e escolha Manter Baixado, opção disponível a partir do iOS 18. Sem esse ajuste, o sistema pode remover a cópia local quando falta espaço no aparelho.