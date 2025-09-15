Cabos submarinos rompidos no Mar Vermelho revelam ponto 'oculto' da internet mundial

(Agence France-Presse/AFP Photo)
Content Writer
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 10h03.
Quatro cabos submarinos rompidos no Mar Vermelho deixaram regiões da África, Ásia e Oriente Médio com a internet comprometida.
O incidente, que impactou diretamente o tráfego global de dados, foi causado por navios que, ao aguardar passagem pelo Canal de Suez, lançaram âncoras em áreas rasas e danificaram cabos que transportam 99% da internet mundial.
Segundo informações da Fast Company, a perda de conexão obrigou provedores a redirecionar tráfego para rotas alternativas. Isso ocasionou em uma conexão instável, demorada e menos confíavel. A situação foi agravada pelo difícil acesso à região, que está próxima à costa do Iêmen, país do Oriente Médio que vive conflitos armados.
Para especialistas, isso acende um alerta: a internet, base da economia digital e da inteligência artificial, ainda depende de uma infraestrutura frágil.
Para os profissionais das mais diferentes áreas, esse episódio não é apenas um problema técnico, mas um aviso. Algoritmos, modelos de machine learning, análises preditivas e sistemas autônomos precisam de dados em tempo real e redes estáveis para operar. Sem conectividade, a inteligência artificial simplesmente para.
Alternativas como a Starlink (rede de internet via satélite da SpaceX) têm ganhado espaço em áreas remotas ou em crise, como na Ucrânia. Mas, por enquanto, não substituem a fibra óptica. Para ter ideia, um único cabo submarino pode transportar até 3 petabits por segundo. Mesmo com avanços previstos para os próximos anos, a lacuna é grande.
Estudiosos no tema dizem que, enquanto a IA avança a passos largos, sua base estrutural continua vulnerável. Para eles, é justamente aí que mora a oportunidade da década.
Profissionais capazes de entender, operar e proteger a infraestrutura digital (redes, conectividade, protocolos de tráfego, arquitetura de dados) se tornam essenciais em qualquer estratégia de IA. Mais do que desenvolver modelos inteligentes, o desafio está em garantir que eles tenham como funcionar.
A habilidade de compreender os bastidores da internet não é mais restrita a engenheiros de telecomunicações. É um diferencial competitivo para analistas de dados, cientistas de IA, profissionais de cibersegurança, líderes de produto e gestores de tecnologia. Especialistas dizem que, em um mercado movido por inteligência artificial, quem domina infraestrutura digital ocupa posições-chave.
Veja, abaixo, os principais temas abordados:
