Troca de cabos de cobre por fibra óptica provocou paralisação de voos nos EUA, diz governo Trump

Uma falha durante a substituição de cabos de cobre por fibra óptica provocou a paralisação das decolagens nos Estados Unidos por cerca de quatro horas na sexta-feira, 13. A explicação foi apresentada pelo secretário de Transportes americano, Sean Duffy, neste sábado, 14, em coletiva na sede do departamento.

Segundo Duffy, o problema surgiu durante uma manutenção em uma instalação remota da Administração Federal de Aviação (FAA). O governo investiga se a interrupção teve origem em erro humano ou em um equipamento defeituoso.

“O que estamos tentando determinar agora é se houve um erro humano da L3Harris ou se foi instalado um equipamento com defeito”, afirmou o secretário.

A L3Harris é uma empresa americana de tecnologia e defesa responsável pela rede de telecomunicações usada no controle de tráfego aéreo dos Estados Unidos. A companhia trabalha com a FAA há mais de duas décadas.

Durante o serviço, um roteador apresentou problemas e provocou instabilidade em outros equipamentos da rede. De acordo com Duffy, o sistema chegou a registrar mais de mil tentativas de conexão a cada quatro ou cinco segundos.

A falha prejudicou a comunicação entre controladores e aeronaves e o recebimento de informações dos radares. Diante desse cenário, a FAA determinou a suspensão das decolagens por segurança.

O funcionamento foi restabelecido após o isolamento do serviço de manutenção. Segundo o secretário, não há, até o momento, indícios de ataque cibernético.

Governo descarta relação com inteligência artificial

Duffy também descartou que a interrupção tenha sido causada pelo SMART, sistema de inteligência artificial usado pela FAA para auxiliar no gerenciamento do tráfego aéreo.

A ferramenta foi implantada recentemente nos 22 centros de controle dos Estados Unidos, o que levantou questionamentos sobre uma possível relação com o episódio. O secretário afirmou, porém, que a falha ocorreu na infraestrutura de telecomunicações anterior, sem ligação com o sistema.

Durante a coletiva, Duffy criticou a falta de investimentos no controle de tráfego aéreo e defendeu a modernização dos equipamentos. Segundo ele, a FAA ainda depende de tecnologias antigas, e a transição para sistemas digitais é necessária para melhorar a segurança e a eficiência das operações.

De acordo com o secretário, 69% das comunicações que utilizavam cabos de cobre já foram transferidas para conexões de fibra óptica. O governo também trabalha na atualização de rádios, radares e sistemas de comunicação utilizados pelos controladores.

Duffy defendeu investimentos para acelerar esse processo e evitar novas interrupções, especialmente com o aumento do movimento nos aeroportos próximo ao feriado de Ação de Graças.

Mais de 3,7 mil voos cancelados

Apesar de o sistema de controle de tráfego aéreo já estar plenamente operacional neste sábado, os passageiros ainda enfrentavam os efeitos da paralisação.

Segundo informações divulgadas pela Reuters à tarde, as principais companhias aéreas haviam cancelado mais de 3,7 mil voos nos Estados Unidos, enquanto outros 2 mil registravam atrasos.

Entre os aeroportos mais afetados estavam Hartsfield-Jackson, em Atlanta; O’Hare, em Chicago; e John F. Kennedy, em Nova York. A interrupção também provocou atrasos e cancelamentos em aeroportos europeus, incluindo os de Paris, Frankfurt e Amsterdã.

Mais cedo, Duffy afirmou que era seguro viajar de avião, mas alertou que a recuperação da malha aérea seria gradual.

“Vocês continuarão vendo alguns atrasos e cancelamentos enquanto as companhias aéreas reprogramam voos e reposicionam aeronaves e tripulações onde mais são necessárias”, escreveu na rede social X.

O secretário disse que o governo mantém contato com as empresas para apoiar a retomada dos serviços e agradeceu aos controladores, pilotos e equipes de voo pelo trabalho após a interrupção.

Esta foi a terceira paralisação nacional de decolagens na história dos Estados Unidos. As anteriores ocorreram após os ataques de 11 de setembro de 2001 e em janeiro de 2023, quando uma falha em um sistema da FAA interrompeu as operações.

As autoridades orientam os passageiros a consultar as companhias aéreas para verificar a situação dos voos. O site da FAA também disponibiliza informações sobre as condições dos aeroportos.

Voos para Guarulhos também foram afetados

No Brasil, o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, registrou atrasos e cancelamentos de voos procedentes dos Estados Unidos na manhã deste sábado.

Entre as chegadas previstas até as 7h, dois voos de Nova York foram cancelados. Os pousos estavam programados para as 6h15 e as 7h.

Em comunicado divulgado na sexta-feira, 13, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que acompanha os impactos da paralisação e recomendou aos passageiros que consultem as empresas sobre possíveis alterações nas viagens.

Segundo a agência, as companhias devem informar os passageiros sobre atrasos e cancelamentos e apresentar a previsão de partida. Em caso de cancelamento ou atraso superior a quatro horas, os passageiros têm direito à reacomodação gratuita em outro voo, inclusive de outra empresa, conforme as regras aplicáveis.