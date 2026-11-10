Trump considera 'praticamente' terminada a guerra com o Irã após reunião com o Catar

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que a guerra com o Irã está "praticamente terminada no plano militar", mas ressaltou que as forças americanas podem realizar novos ataques. A declaração ocorreu após um encontro em Washington com Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, primeiro-ministro e chanceler do Catar, país que atua como mediador no conflito.

Em conversa com jornalistas na Casa Branca, Trump afirmou que o Irã estava "militarmente, praticamente acabado". Apesar dessa avaliação, advertiu que os Estados Unidos estão preparados para retomar a ofensiva.

O presidente também comentou a reunião na Truth Social, sua rede social, onde classificou o encontro com Thani como "excelente". Segundo ele, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Kuwait defendem a manutenção do bloqueio naval e a nova Operação Porta de Ferro, chamada em inglês de Operation Iron Gate, para interromper as rotas de abastecimento iranianas.

Na publicação, Trump afirmou que os países concordam que o Irã não pode ter armas nucleares e classificou essa condição como inegociável. Disse ainda que os Estados Unidos estão preparados para intervir caso haja uma mudança no cenário regional.

"No entanto, por enquanto, isso parece bastante improvável. Israel, e todo o Oriente Médio, encontram-se protegidos em relação aos perigos e ameaças que provêm do Irã", assegurou.

Na avaliação do presidente americano, há "uma dinâmica positiva para o fim deste conflito".

"Vamos garantir que os interesses dos Estados Unidos estejam protegidos em todo momento. Uma vez concluída esta operação militar, tanto o povo americano quanto o resto do mundo estarão muito mais seguros", afirmou.

Em que estágio está a guerra com o Irã?

A guerra começou em 28 de fevereiro, com ataques dos Estados Unidos e de Israel ao território iraniano. Teerã respondeu com ofensivas contra Israel e países do Golfo que abrigam bases americanas. Mais de oito meses depois, o conflito segue sem acordo para seu encerramento e compromete a navegação pelo Estreito de Ormuz, rota de transporte de petróleo e gás.

O impasse envolve as condições para interromper as hostilidades. O Irã propõe o fim do bloqueio americano a seus portos, a suspensão de parte das sanções e a interrupção dos bombardeios. Em troca, encerraria seu próprio bloqueio ao estreito e deixaria as negociações sobre o programa nuclear para uma etapa posterior. Washington rejeita esse formato e exige que a questão nuclear faça parte das conversas iniciais.

Os esforços diplomáticos ocorrem em meio a novos episódios militares. Segundo a imprensa estatal iraniana, a ilha de Qeshm foi atingida por ataques americanos na noite de domingo, 8. Os Estados Unidos não haviam comentado o relato. Também continuam os ataques a petroleiros no Golfo e em Ormuz, enquanto o Catar tenta aproximar as posições dos dois governos.

(Com informações da agência EFE)