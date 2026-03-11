Ciência

China reforça setor aeroespacial como pilar econômico e projeta pouso na Lua até 2030

Documento também destaca a meta de acelerar o desenvolvimento da internet via satélite

Lua (MASTER/Getty Images)

Lua (MASTER/Getty Images)

China2Brazil
China2Brazil

Agência

Publicado em 11 de março de 2026 às 15h00.

Tudo sobreChina
Saiba mais

O Relatório de Trabalho do Governo da China de 2026 classificou pela primeira vez a indústria aeroespacial como “setor emergente de pilar nacional”. O documento, apresentado nas sessões legislativas anuais em Pequim, também destaca a meta de acelerar o desenvolvimento da internet via satélite como parte da estratégia de inovação tecnológica e crescimento econômico.

Com a nova classificação, o governo eleva o setor aeroespacial de “indústria estratégica emergente” para “setor pilar da economia”. A medida indica que o programa espacial deverá atuar como motor de desenvolvimento, assim como ocorreu com os trens de alta velocidade e a tecnologia 5G.

A estratégia inclui três frentes principais: exploração lunar tripulada, expansão da internet via satélite e desenvolvimento de foguetes reutilizáveis.

Missão tripulada à Lua

A China planeja realizar o primeiro pouso tripulado na Lua antes de 2030. A missão prevê experimentos científicos e testes tecnológicos na superfície lunar, além da consolidação da capacidade chinesa de exploração espacial tripulada.

No longo prazo, o país considera a Lua uma plataforma para missões ao espaço profundo. Para isso, a China desenvolve o foguete Longa Marcha 10, a nave tripulada Mengzhou e o módulo lunar Lanyue, que já passaram por testes técnicos. Paralelamente, o país amplia a infraestrutura do Centro Espacial de Wenchang, na província de Hainan.

Internet via satélite

Outra prioridade é a construção de uma constelação de satélites em órbita baixa da Terra para oferecer internet global. Projetos como GW Constellation e Spacesail Constellation entraram na fase de implantação da rede.

A infraestrutura permitirá conexão direta por satélite em regiões remotas ou no mar. O sistema também poderá manter comunicações durante desastres naturais, quando redes terrestres ficam fora de operação, além de ampliar a precisão de serviços de navegação.

Foguetes reutilizáveis

O plano também busca reduzir o custo de lançamentos espaciais por meio de foguetes reutilizáveis. Antes das chamadas “Duas Sessões”, o foguete Longa Marcha 10 realizou um voo de verificação de baixa altitude. Durante o teste, o primeiro estágio retornou e executou um pouso controlado no mar, um avanço na tecnologia de recuperação de foguetes.

Ao mesmo tempo, empresas chinesas do setor aeroespacial comercial iniciaram pré-venda de passagens para voos suborbitais, sinalizando a abertura gradual do mercado espacial ao turismo.

Com a nova classificação como setor pilar da economia, o governo chinês pretende ampliar o papel da indústria aeroespacial tanto na pesquisa científica quanto em aplicações comerciais.

Acompanhe tudo sobre:ChinaLua

Mais de Ciência

Cientistas descobrem 'mundo escondido' sob até 5 km da camada de gelo da Antártida

Cientistas descobrem 'segunda lua' que pode permanecer pelos próximos 58 anos

Asteroide 2024 YR4 monitorado pela Nasa guarda surpresa na órbita

Estudo sugere efeito inesperado de multivitamínico na idade biológica

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Gestão Sustentável: última chamada para a resiliência corporativa

Inteligência Artificial

Pedimos ao ChatGPT para montar um plano de negócios em 5 minutos — e esse foi o resultado

Future of Money

Projeto de lei cripto esbarra em rendimento de stablecoins nos EUA

Mundo

Cidadania italiana: decisão da Suprema Corte poderá facilitar pedido a brasileiros