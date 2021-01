Está com sede? Água da Terra pode ter sido trazida recentemente por meteoritos

Depois de buracos negros e pequenos universos, uma nova teoria científica tenta explicar as origens do espaço. Um novo estudo publicado na revista científica Science sugere que a água do planeta Terra foi trazida por meteoritos que continham o líquido e caíram em solo terrestre nos últimos milhares de anos.

Isso significa que, para os cientistas, a água na Terra não surgiu ao mesmo tempo que o planeta, mas foi sendo trazida ao longo dos anos.

Para chegar a essa conclusão, cientistas da Universidade de Sidney, na Austrália, analisaram nove meteoritos originados em asteroides que existiram há 4,5 bilhões de anos e caíram no planeta no último século.

Formados de gelo, quando derreteram, a água e outros elementos fluídos se movimentaram de uma parte para outra – evidência que foi encontrada quando os pesquisadores analisaram a distribuição de urânio e isótopos de tório nas pedras espaciais.

Segundo os cientistas, ambos os elementos tem um período de vida bastante curto, o que sugere que a sua presença não pode ser mais antiga do que alguns milhões de anos.