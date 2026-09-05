Este exercício 2 vezes por semana aumenta força em mulheres após os 60

Ganhar força e preservar a massa muscular continuam sendo possíveis mesmo depois dos 60 anos. Um estudo realizado em Taiwan mostrou que um programa de treinamento com pesos melhorou a composição corporal e a capacidade física de mulheres mais velhas.

A pesquisa acompanhou 32 mulheres, com idade média de 67 anos, durante 24 semanas. Publicado na revista Experimental Gerontology, o estudo avaliou um programa baseado no levantamento terra com barra hexagonal, também conhecido como hex bar.

As participantes foram divididas em dois grupos. Uma parte realizou o treinamento duas vezes por semana, sob supervisão, enquanto a outra serviu como grupo de controle.

Treinamento aumentou a massa magra do tronco

Após as 24 semanas, as mulheres que fizeram o treinamento apresentaram aumento de 0,4 quilo na massa magra do tronco. No grupo de controle, houve redução de 0,2 quilo no mesmo período.

A pesquisa também registrou redução do percentual de gordura corporal. A queda foi de 1,4 ponto percentual no grupo que treinou, enquanto o grupo de controle apresentou aumento de 0,3 ponto percentual.

A massa total de gordura diminuiu 1,1 quilo entre as participantes que fizeram os exercícios. No grupo de controle, houve aumento de 0,3 quilo.

Apesar das mudanças na região do tronco, os pesquisadores não encontraram diferença significativa na massa magra corporal total entre os grupos.

Força dos músculos do tronco também melhorou

Os pesquisadores avaliaram a força e a potência dos músculos responsáveis pela extensão do tronco. Depois do período de treinamento, o grupo que realizou o levantamento terra apresentou aumento de 26% no torque máximo dos músculos extensores do tronco em uma das velocidades avaliadas.

A potência média desses músculos também aumentou. O crescimento foi de 38,1% em uma das avaliações e de 33,2% em outra. O estudo também avaliou a força dos membros inferiores. Nesse caso, não houve diferença significativa entre os grupos.

O treinamento também esteve associado a uma melhora no equilíbrio estático com os olhos fechados. As participantes passaram ainda pelo teste de caminhada de seis minutos. O grupo submetido ao protocolo apresentou desempenho superior ao grupo de controle nessa avaliação.

Os pesquisadores também analisaram outros indicadores de desempenho físico para verificar os efeitos do programa ao longo das 24 semanas.

O levantamento terra foi o exercício analisado

O protocolo utilizado no estudo foi baseado no levantamento terra com barra hexagonal. A chamada hex bar permite realizar o movimento segurando a carga ao lado do corpo.

As sessões foram realizadas duas vezes por semana, durante 24 semanas, sempre sob supervisão. A adesão ao protocolo foi alta: a frequência média chegou a 89,6% ao longo da intervenção.

Os pesquisadores não registraram eventos adversos durante o período. Com base nos resultados observados, consideraram o protocolo seguro e viável para as mulheres avaliadas.

O ensaio, porém, teve um grupo específico: foram avaliadas exclusivamente mulheres, com idade média de 67 anos. Por isso, os resultados não permitem afirmar que o mesmo protocolo teria efeitos semelhantes em homens.