Ciência

China coloca seis novos satélites em órbita com um único foguete

Os satélites Yaogan-53 01 a 03 e Yaogan-56 01 a 03 chegaram às órbitas previstas, segundo a China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)

Meteorito: análise revelou sinais de que a rocha pode ter se formado em um protoplaneta perdido (Freepik)

Meteorito: análise revelou sinais de que a rocha pode ter se formado em um protoplaneta perdido (Freepik)

China2Brazil
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Agência

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 18h45.

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A China colocou seis novos satélites em órbita nesta quinta-feira (10) com um único foguete Longa Marcha-4B, lançado do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan. A missão também marcou o 666º voo dos foguetes da série Longa Marcha.

Os satélites Yaogan-53 01 a 03 e Yaogan-56 01 a 03 chegaram às órbitas previstas, segundo a China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC).

Os equipamentos serão usados em experimentos científicos, levantamento e monitoramento de recursos terrestres, estimativas da produção agrícola e prevenção e redução de desastres.

Os seis satélites foram desenvolvidos sob coordenação da Quinta Academia da CASC.

O lançamento utilizou o Longa Marcha-4B, foguete de três estágios capaz de transportar um ou vários satélites em uma mesma missão.

Em uma órbita heliossíncrona circular a 700 quilômetros de altitude, o modelo pode transportar até 2,5 toneladas. Uma órbita heliossíncrona permite que o satélite passe sobre determinadas áreas da Terra em horários solares semelhantes, característica útil para observação e monitoramento.

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