Estudo revela que pessoas musculosas apresentam envelhecimento cerebral mais lento

Pessoas com maior massa muscular tendem a apresentar sinais mais lentos de envelhecimento cerebral, segundo pesquisa divulgada recentemente. O estudo, ainda não revisado por pares, foi apresentado na reunião anual da RSNA, a Sociedade Radiológica da América do Norte.

O trabalho reforça preocupações sobre os efeitos colaterais de medicamentos contra obesidade da classe dos GLP-1, como o Ozempic, o Wegovy e o Mounjaro, que causam perda de gordura e de massa magra. A pesquisa indica que preservar músculos, ao mesmo tempo em que se reduz gordura visceral, aquela que se acumula nas vísceras, é crucial para manter o cérebro jovem.

“Perder gordura, especialmente a visceral, mantendo a massa muscular, traria o maior benefício para o envelhecimento e a saúde cerebral”, afirmou Cyrus Raji, professor associado nas áreas de radiologia e neurologia da Universidade de Washington.

No estudo, foram analisados exames de ressonância magnética de 1.164 pessoas saudáveis, com média de 55 anos. Os cientistas cruzaram dados de estrutura cerebral com imagens corporais completas e indicadores de gordura e músculo, usando um algoritmo de inteligência artificial para estimar a idade do cérebro com base nesses fatores.

A pesquisa detectou que indivíduos com mais músculo tinham cérebros “mais jovens” e que uma menor razão entre gordura visceral e massa muscular também estava associada a menor envelhecimento cerebral. Já a gordura subcutânea, que fica sob a pele, não teve relação observada com a idade do cérebro.

GLP-1 e a perda de massa magra

Criados originalmente para tratar diabetes tipo 2, os medicamentos da classe GLP-1 se tornaram populares para emagrecimento rápido.

No entanto, estudos prévios já indicavam que entre 15% e 40% do peso perdido com esses remédios pode ser de massa magra, que inclui músculo.