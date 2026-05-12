Quantos passos por dia evita o ganho de peso? Novo estudo revela meta

Caminhar diariamente pode ser uma das estratégias mais eficazes para evitar recuperar peso após uma dieta. É o que aponta uma pesquisa apresentada no Congresso Europeu sobre Obesidade (ECO 2026), realizado em Istambul, na Turquia, e publicada no ScienceDaily nesta segunda-feira.

O estudo indica que pessoas que mantiveram uma média próxima de 8.500 passos por dia conseguiram preservar o emagrecimento com mais sucesso ao longo do tempo.

A análise foi conduzida por pesquisadores da Universidade de Modena e Reggio Emilia, na Itália, e reuniu dados de quase 4 mil adultos acompanhados em programas de reeducação alimentar e mudança de hábitos.

Os cientistas avaliaram 18 ensaios clínicos randomizados realizados em países como Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Japão. Os voluntários tinham idade média de 53 anos e índice de massa corporal (IMC) médio de 31 kg/m², faixa considerada de obesidade.

Os programas combinavam orientação nutricional com estímulo ao aumento da atividade física, principalmente por meio de caminhadas monitoradas pela contagem diária de passos.

Os números da manutenção de peso

Segundo os pesquisadores, os participantes que elevaram a média diária para cerca de 8.454 passos durante a fase inicial do emagrecimento perderam aproximadamente 4 kg. Depois disso, conseguiram manter níveis semelhantes de movimentação ao longo do acompanhamento, encerrando o estudo com média próxima de 8.241 passos por dia e preservando grande parte da redução de peso.

Já os grupos de controle, que não receberam suporte para a mudança de hábitos, praticamente não aumentaram o nível de atividade física e também tiveram resultados mais modestos. A análise mostrou ainda que pessoas mais ativas apresentaram menor tendência ao chamado “efeito sanfona”, caracterizado pela recuperação parcial ou total do peso após dietas.

O maior desafio após emagrecer

De acordo com o professor Marwan El Ghoch, um dos responsáveis pela pesquisa, evitar recuperar o peso perdido continua sendo um dos principais desafios no tratamento da obesidade.

Segundo o pesquisador, cerca de 80% das pessoas com sobrepeso ou obesidade voltam a ganhar parte ou todo o peso eliminado entre três e cinco anos após o emagrecimento inicial.

Para os autores, identificar hábitos simples, sustentáveis e acessíveis pode ajudar pessoas que perderam peso a manter os resultados no longo prazo. Segundo os pesquisadores, incorporar caminhadas à rotina diária tende a ser uma estratégia mais fácil de manter ao longo dos anos.

Caminhada ajuda a emagrecer rápido?

Apesar da relação entre atividade física e manutenção do peso, os cientistas destacam que o aumento no número de passos não esteve diretamente ligado a uma perda maior durante a fase inicial da dieta.

Segundo os autores, isso pode acontecer porque a redução calórica costuma ter impacto mais forte no emagrecimento em curto prazo. Ainda assim, manter uma rotina regular de caminhada foi associado a melhores resultados na preservação do peso corporal ao longo do tempo.