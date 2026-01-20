Quando o desempenho físico começa a cair? Estudo de 47 anos responde

Um estudo realizado pelo Instituto Karolinska, na Suécia, acompanhou homens e mulheres por 47 anos para entender quando o desempenho físico começa a declinar. Os resultados indicam que o condicionamento físico e a força muscular começam a cair por volta dos 35 anos e continuam diminuindo com o avanço da idade.

O estudo, publicado no Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, analisou dados do projeto sueco SPAF, que monitorou continuamente a saúde física de adultos de 16 a 63 anos ao longo de décadas.

Segundo os dados da pesquisa, além da força muscular, a partir dos 35 anos inicia-se também uma queda gradual da resistência e da aptidão cardiorrespiratória. Essa perda é natural e tende a acelerar com o passar dos anos.

Exercício físico com idade avançada

O estudo traz uma descoberta relevante: mesmo quem começa a praticar atividades físicas após os 40 ou 50 anos pode ter ganhos importantes na capacidade física, com melhorias entre 5% e 10%.

Os participantes que adotaram hábitos mais ativos na fase adulta conseguiram retardar o declínio físico em comparação com aqueles sedentários. A autora principal, Maria Westerståhl, destaca que a atividade física não reverte totalmente o envelhecimento físico, mas ajuda a preservar a funcionalidade e qualidade de vida por mais tempo.

"Nunca é tarde demais para começar a se movimentar. Nosso estudo mostra que a atividade física pode retardar o declínio do desempenho, mesmo que não consiga impedi-lo completamente", avalia à revista científica.

A partir dessas evidências, o acompanhamento dos participantes continuará até que completem 68 anos, com o objetivo de investigar como o estilo de vida, a saúde metabólica e o envelhecimento celular influenciam na perda ou manutenção da capacidade física.