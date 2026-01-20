Ciência

Quando o desempenho físico começa a cair? Estudo de 47 anos responde

Pesquisa sueca acompanhou adultos por quase cinco décadas para mapear mudanças no condicionamento e na força muscular

Exercício físico no Parque Ibirapuera (FERNANDO MORAES / Veja São Paulo)

Exercício físico no Parque Ibirapuera (FERNANDO MORAES / Veja São Paulo)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 06h40.

Um estudo realizado pelo Instituto Karolinska, na Suécia, acompanhou homens e mulheres por 47 anos para entender quando o desempenho físico começa a declinar. Os resultados indicam que o condicionamento físico e a força muscular começam a cair por volta dos 35 anos e continuam diminuindo com o avanço da idade.

O estudo, publicado no Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, analisou dados do projeto sueco SPAF, que monitorou continuamente a saúde física de adultos de 16 a 63 anos ao longo de décadas.

Segundo os dados da pesquisa, além da força muscular, a partir dos 35 anos inicia-se também uma queda gradual da resistência e da aptidão cardiorrespiratória. Essa perda é natural e tende a acelerar com o passar dos anos.

Exercício físico com idade avançada

O estudo traz uma descoberta relevante: mesmo quem começa a praticar atividades físicas após os 40 ou 50 anos pode ter ganhos importantes na capacidade física, com melhorias entre 5% e 10%.

Os participantes que adotaram hábitos mais ativos na fase adulta conseguiram retardar o declínio físico em comparação com aqueles sedentários. A autora principal, Maria Westerståhl, destaca que a atividade física não reverte totalmente o envelhecimento físico, mas ajuda a preservar a funcionalidade e qualidade de vida por mais tempo.

"Nunca é tarde demais para começar a se movimentar. Nosso estudo mostra que a atividade física pode retardar o declínio do desempenho, mesmo que não consiga impedi-lo completamente", avalia à revista científica.

A partir dessas evidências, o acompanhamento dos participantes continuará até que completem 68 anos, com o objetivo de investigar como o estilo de vida, a saúde metabólica e o envelhecimento celular influenciam na perda ou manutenção da capacidade física.

Acompanhe tudo sobre:exame.coreExercícios FísicosSaúdeBem-estar

Mais de Ciência

Hoje é o dia mais triste do ano? Entenda a 'Blue Monday'

Como saber se meu gato está falando comigo? A ciência tem a resposta

Cães aprendem palavras de forma semelhante às crianças, aponta estudo

Medo tem cheiro? Estudo revela que cavalos sentem emoções humanas

Mais na Exame

Mundo

Otan discute reforço militar na Goenlândia após proposta da Dinamarca

Pop

Oscar importa? Amanda Seyfried explica por que o prêmio não é prioridade

Tecnologia

Um ano de Trump no poder: ganhos bilionários e testes no Vale do Silício

Esporte

Senegal pode perder a Copa do Mundo 2026? Entenda a polêmica com a Fifa