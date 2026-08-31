DNA sintético vira memória para computadores e usa 100 vezes menos energia

O DNA, conhecido por armazenar as informações genéticas dos seres vivos, pode se tornar um dos principais aliados da próxima geração de computadores. Pesquisadores da Penn State desenvolveram um dispositivo de memória que combina DNA sintético e um semicondutor para criar um sistema capaz de armazenar e processar dados consumindo até 100 vezes menos energia do que tecnologias atuais.

A pesquisa, publicada na revista Advanced Functional Materials, apresenta um novo tipo de memória bio-híbrida que pode contribuir para reduzir o consumo energético de data centers e acelerar o desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial.

DNA pode revolucionar o armazenamento de dados

O DNA é considerado uma das estruturas naturais mais eficientes para armazenar informações. Segundo os pesquisadores, apenas um grama de DNA pode armazenar cerca de 215 milhões de gigabytes de dados, uma densidade muito superior à das tecnologias eletrônicas atuais.

Apesar desse potencial, incorporar moléculas biológicas a componentes eletrônicos sempre foi um desafio, já que ambos funcionam de maneiras completamente diferentes.

Para superar essa limitação, a equipe desenvolveu uma plataforma que combina DNA sintético — produzido com sequências curtas e modificadas quimicamente — com perovskita, um semicondutor usado em células solares, lasers e dispositivos eletrônicos.

"Biologia e eletrônica são domínios diferentes. Unir esses dois campos exigiu o desenvolvimento de uma plataforma de materiais totalmente nova", afirmou Kavya S. Keremane, pesquisadora de pós-doutorado da Penn State e uma das autoras do estudo.

Como funciona a nova memória baseada em DNA?

O dispositivo desenvolvido pelos pesquisadores é um memristor, um componente eletrônico capaz de armazenar informações mesmo quando a energia é desligada.

Diferentemente das memórias convencionais, os memristores conseguem registrar o histórico da corrente elétrica, permitindo que armazenamento e processamento de dados ocorram no mesmo local. Essa característica aproxima seu funcionamento do cérebro humano, onde os neurônios armazenam e processam informações simultaneamente.

Segundo os pesquisadores, esse tipo de arquitetura poderá ser especialmente importante para a computação neuromórfica, considerada uma das apostas para o futuro da inteligência artificial.

Tecnologia usa até 100 vezes menos energia

Um dos principais resultados do estudo foi a eficiência energética. Segundo a equipe, o novo dispositivo executou a mesma função de memória consumindo apenas um décimo da energia necessária em tecnologias comparáveis.

Além disso, o sistema apresentou capacidade de armazenamento superior à de dispositivos tradicionais. "Com o aumento da demanda por inteligência artificial, precisamos de dispositivos que combinem baixo consumo de energia e alta capacidade de armazenamento", explicou Bed Poudel, professor de Ciência e Engenharia de Materiais da Penn State.

O papel do DNA sintético

Para tornar o DNA compatível com circuitos eletrônicos, os pesquisadores modificaram quimicamente suas moléculas e adicionaram nanopartículas de prata. Esse processo, conhecido como dopagem, permitiu que o DNA passasse a conduzir eletricidade e organizasse suas estruturas de forma muito mais precisa.

Ao contrário do DNA natural, que forma longas cadeias flexíveis, o DNA sintético pode ser projetado com comprimento e composição específicos para cada aplicação.

Segundo a pesquisadora Neela H. Yennawar, isso transforma a molécula biológica em uma plataforma programável para nanomateriais. "Podemos projetar racionalmente sequências específicas de DNA sintético e fazê-las interagir perfeitamente com as perovskitas", afirmou.

Combinação torna o dispositivo mais estável

Os pesquisadores descobriram que a combinação entre DNA sintético e perovskita produziu resultados significativamente superiores aos obtidos com cada material isoladamente. O dispositivo funcionou de forma estável mesmo operando com menos de 0,1 volt — uma tensão extremamente baixa quando comparada aos 120 volts das tomadas residenciais nos Estados Unidos.

Além disso, manteve desempenho consistente em temperaturas próximas de 121 °C e permaneceu funcional por mais de seis semanas em temperatura ambiente, superando o desempenho de outros dispositivos de memória baseados em perovskita.

Segundo Keremane, é justamente a integração entre os dois materiais que possibilita alta densidade de armazenamento com baixo consumo energético.

Próximo passo é desenvolver eletrônicos bioinspirados

Embora a tecnologia ainda esteja longe de aplicações comerciais, os pesquisadores acreditam que abre uma nova frente para o desenvolvimento de dispositivos eletrônicos bioinspirados.

A equipe agora pretende aperfeiçoar o sistema e explorar novas aplicações para essa combinação entre DNA e semicondutores.