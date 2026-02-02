A revolução da Inteligência Artificial

IA no setor elétrico: apoio à previsão de demanda, clima e operação em tempo real.
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 11h00.
Nos últimos anos, a Inteligência Artificial (IA) deixou de ser uma realidade distante para se tornar parte central das discussões sobre produtividade, inovação e energia. O setor elétrico, tradicionalmente complexo e regulado, vive hoje uma transformação acelerada impulsionada por quatro forças:
Mas por que a IA é especialmente relevante para esse setor? E por que a IA depende de um sistema elétrico confiável?
A transição energética ampliou a presença de fontes intermitentes, como solar e eólica, aumentando a incerteza na operação dos sistemas. Eventos climáticos extremos, antes raros, tornam-se mais frequentes. A demanda cresce com a eletrificação de transportes e indústrias. E consumidores passaram a atuar também como produtores, exigindo coordenação descentralizada. Nesse novo contexto, a operação e o planejamento de sistemas elétricos se tornam problemas muito mais difíceis. A IA ajuda a resolvê-los. Hoje, ela já apoia:
Por outro lado, a IA também precisa do setor elétrico. O crescimento explosivo de data centers e modelos generativos demanda uma quantidade crescente de energia, necessitando de expansão de geração e transmissão com resiliência e confiabilidade. A IA só prospera plenamente se o sistema elétrico for capaz de atendê-la de maneira limpa e confiável. Essa relação simbiótica, com a IA ajudando a modernizar o setor elétrico, e o setor elétrico sustentando o avanço da IA, definirá a próxima década da transição energética.