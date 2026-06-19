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Os 7 maiores data centers do Brasil

Responsáveis por armazenar dados, processar informações e manter serviços digitais funcionando, os data centers se tornaram peças estratégicas para bancos, plataformas de streaming, redes sociais e empresas de inteligência artificial

Os data centers armazenam e processam os dados que mantêm serviços digitais funcionando 24 horas por dia (Imagem gerada por IA/Exame)

Os data centers armazenam e processam os dados que mantêm serviços digitais funcionando 24 horas por dia (Imagem gerada por IA/Exame)

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 19 de junho de 2026 às 05h08.

Quando uma foto é salva na nuvem, um vídeo é reproduzido no streaming ou uma transferência bancária é concluída em segundos, existe uma infraestrutura invisível trabalhando nos bastidores.

São os data centers, grandes instalações que concentram servidores, sistemas de armazenamento e equipamentos de rede responsáveis por processar e distribuir dados em larga escala.

Nos últimos anos, a expansão da computação em nuvem, da inteligência artificial e das redes 5G transformou esses complexos em ativos estratégicos para empresas de tecnologia.

Não por acaso, o Brasil se consolidou como o principal mercado de infraestrutura digital da América Latina, atraindo investimentos bilionários de gigantes globais.

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O que é um data center?

Em termos simples, um data center é um local projetado para armazenar, processar e distribuir informações digitais que abrigam milhares de servidores conectados à internet e precisam operar continuamente, 24 horas por dia.

Por isso, contam com sistemas redundantes de energia, refrigeração, segurança física e conectividade. Em muitos casos, possuem geradores próprios e múltiplas conexões de fibra óptica para garantir que serviços não sejam interrompidos.

A importância dessas estruturas aumentou ainda mais com a inteligência artificial. Modelos avançados exigem enorme capacidade computacional, o que elevou a demanda por instalações capazes de suportar milhares de processadores funcionando simultaneamente.

Os maiores polos de data centers do Brasil

1. Ascenty – Vinhedo (SP)

O complexo da Ascenty em Vinhedo é considerado um dos maiores hubs de data centers da América Latina. O campus reúne múltiplas instalações e possui infraestrutura própria de energia para suportar operações em larga escala.

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2. Centro Tecnológico Mogi Mirim (Itaú) – Mogi Mirim (SP)

Projetado para atender às demandas do sistema financeiro, o centro tecnológico do Itaú é reconhecido pelos altos padrões de segurança e redundância operacional.

3. Scala Data Centers – Barueri (SP)

Especializada em operações de hiperescala, a Scala atende empresas de tecnologia e projetos ligados à inteligência artificial. A companhia também destaca o uso de energia renovável em suas operações.

4. ODATA – Hortolândia (SP)

Localizado em um dos principais corredores tecnológicos do país, o campus da ODATA se tornou uma importante base para provedores globais de computação em nuvem.

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5. Equinix SP3 e SP4 – Santana de Parnaíba (SP)

A Equinix opera algumas das estruturas mais estratégicas para a conectividade brasileira, concentrando grande volume de tráfego de internet e conexões corporativas.

6. HostDime – João Pessoa (PB)

Um dos maiores destaques do Nordeste, o data center da HostDime possui certificação Tier IV, considerada o mais alto nível internacional de confiabilidade.

7. Elea Digital – Porto Alegre (RS) e Curitiba (PR)

A companhia aposta na descentralização da infraestrutura digital brasileira, aproximando serviços de regiões fora do eixo Sudeste.

Por que São Paulo concentra tantos data centers?

A resposta está na combinação de três fatores: energia elétrica estável, infraestrutura de telecomunicações e proximidade com grandes empresas.

Municípios como Barueri, Santana de Parnaíba e Hortolândia concentram redes de fibra óptica, acesso facilitado ao mercado corporativo e disponibilidade energética suficiente para sustentar operações de alta capacidade.

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