Antes de morrer, Patrick Stewart lamentava distância dos filhos: ‘Relação praticamente inexistente’

Patrick Stewart: ator ficou conhecido pelos papeis de Capitão Picard de "Star Trek" e o professor Charles Xavier de "X-Men". (Divulgação / Marvel Studios)
Repórter
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 11h07.
Última atualização em 30 de outubro de 2026 às 11h10.
Patrick Stewart, icônico ator britânico, faleceu aos 86 anos após lutar contra Alzheimer e demência. Ele lamentava a distância com seus filhos, Daniel e Sophie, afirmando que priorizou a carreira em detrimento da vida familiar.
Patrick Stewart lamentava o afastamento dos filhos e atribuía parte dessa distância à prioridade que deu à carreira. O ator, conhecido como professor Charles Xavier em “X-Men” e capitão Jean-Luc Picard em “Star Trek”, morreu na quarta-feira, 28, aos 86 anos, após um período com Alzheimer e demência com corpos de Lewy, segundo sua porta-voz.
Em entrevista ao jornal Irish Independent, em 2023, Patrick Stewart falou sobre a ausência de convivência com Daniel e Sophie, filhos do casamento com Sheila Falconer. A união durou de 1966 a 1990.
“Minha relação com eles é praticamente inexistente”, afirmou. Na mesma conversa, disse que o distanciamento era motivo de sofrimento diário e reconheceu o peso das escolhas profissionais na vida familiar.
“Sempre priorizei meu trabalho de ator, antes da minha família”, declarou.
A trajetória de Patrick Stewart passou pelos palcos britânicos antes da projeção internacional no cinema e na televisão. Em 1966, ele ingressou na Royal Shakespeare Company, companhia teatral com a qual manteve uma relação ao longo de décadas e participou de mais de 40 produções.
O reconhecimento mundial veio em 1987, com a estreia de “Star Trek: A Nova Geração”. À frente da nave Enterprise como Jean-Luc Picard, o ator permaneceu nas sete temporadas da produção e retomou o personagem em quatro filmes. Anos depois, voltou ao papel na série “Star Trek: Picard”, exibida entre 2020 e 2023.
Nos cinemas, outra franquia marcou sua carreira a partir de 2000. Em “X-Men: O Filme”, Stewart interpretou Charles Xavier, fundador da escola de mutantes. O personagem voltou em produções como “X-Men: Dias de um Futuro Esquecido”, de 2014, “Logan”, de 2017, e “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura”, de 2022.
Sua última participação no cinema será em “Vingadores: Doutor Destino”, no qual interpreta Xavier novamente. A presença do ator foi confirmada pela Marvel em homenagem divulgada após sua morte.
Em 2010, Stewart recebeu o título de cavaleiro da rainha Elizabeth II por sua contribuição às artes dramáticas e passou a ser chamado de Sir Patrick Stewart.