Antes de morrer, Patrick Stewart lamentava distância dos filhos: ‘Relação praticamente inexistente’

Patrick Stewart lamentava o afastamento dos filhos e atribuía parte dessa distância à prioridade que deu à carreira. O ator, conhecido como professor Charles Xavier em “X-Men” e capitão Jean-Luc Picard em “Star Trek”, morreu na quarta-feira, 28, aos 86 anos, após um período com Alzheimer e demência com corpos de Lewy, segundo sua porta-voz.

Em entrevista ao jornal Irish Independent, em 2023, Patrick Stewart falou sobre a ausência de convivência com Daniel e Sophie, filhos do casamento com Sheila Falconer. A união durou de 1966 a 1990.

“Minha relação com eles é praticamente inexistente”, afirmou. Na mesma conversa, disse que o distanciamento era motivo de sofrimento diário e reconheceu o peso das escolhas profissionais na vida familiar.

“Sempre priorizei meu trabalho de ator, antes da minha família”, declarou.

Do teatro a “Star Trek” e “X-Men”

A trajetória de Patrick Stewart passou pelos palcos britânicos antes da projeção internacional no cinema e na televisão. Em 1966, ele ingressou na Royal Shakespeare Company, companhia teatral com a qual manteve uma relação ao longo de décadas e participou de mais de 40 produções.

O reconhecimento mundial veio em 1987, com a estreia de “Star Trek: A Nova Geração”. À frente da nave Enterprise como Jean-Luc Picard, o ator permaneceu nas sete temporadas da produção e retomou o personagem em quatro filmes. Anos depois, voltou ao papel na série “Star Trek: Picard”, exibida entre 2020 e 2023.

Nos cinemas, outra franquia marcou sua carreira a partir de 2000. Em “X-Men: O Filme”, Stewart interpretou Charles Xavier, fundador da escola de mutantes. O personagem voltou em produções como “X-Men: Dias de um Futuro Esquecido”, de 2014, “Logan”, de 2017, e “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura”, de 2022.

Sua última participação no cinema será em “Vingadores: Doutor Destino”, no qual interpreta Xavier novamente. A presença do ator foi confirmada pela Marvel em homenagem divulgada após sua morte.

Em 2010, Stewart recebeu o título de cavaleiro da rainha Elizabeth II por sua contribuição às artes dramáticas e passou a ser chamado de Sir Patrick Stewart.