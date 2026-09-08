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'Star Trek' completa 60 anos: veja a ordem cronológica para assistir aos filmes e séries

Criada por Gene Roddenberry, a franquia atravessou seis décadas, ganhou diferentes tripulações e expandiu seu universo para filmes, séries e animações

'Star Trek': com seis décadas de histórias, a franquia reúne séries, filmes e animações que atravessam diferentes períodos do universo criado por Gene Roddenberry (Reprodução)

'Star Trek': com seis décadas de histórias, a franquia reúne séries, filmes e animações que atravessam diferentes períodos do universo criado por Gene Roddenberry (Reprodução)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 14h29.

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Poucas franquias de ficção científica passaram por tantas gerações quanto "Star Trek". Nesta terça-feira, 8 de setembro, a saga, também conhecida no Brasil como "Jornada nas Estrelas", completa 60 anos desde sua estreia na televisão, em uma trajetória que transformou a exploração espacial em uma das histórias mais longevas da cultura pop.

Criada por Gene Roddenberry, a franquia estreou em 8 de setembro de 1966 com "Star Trek: The Original Series", protagonizada por William Shatner como Capitão Kirk, Leonard Nimoy como Spock e DeForest Kelley como Dr. McCoy. A produção teve três temporadas, entre 1966 e 1969, mas seu impacto levou a uma expansão que passaria por televisão, cinema, animação e streaming.

Ao longo de seis décadas, "Star Trek" se expandiu para diferentes formatos, épocas e gerações de personagens. Hoje, a franquia reúne 14 filmes e 12 séries.

Com tantas histórias ambientadas em períodos diferentes, acompanhar a saga pode parecer uma tarefa complicada. Por isso, a ordem cronológica ajuda a organizar essa jornada, que começa no século XXII e avança até o futuro distante.

Por onde começar?

A ordem cronológica começa com "Star Trek: Enterprise", ambientada entre 2151 e 2161. A série acompanha Jonathan Archer e a tripulação da Enterprise NX-01, em uma época anterior à formação da Federação dos Planetas Unidos.

Depois entram as duas primeiras temporadas de "Star Trek: Discovery", ambientadas no século XXIII, entre 2255 e 2258. Na sequência está "Star Trek: Strange New Worlds", que acompanha Christopher Pike, Spock e a tripulação da Enterprise antes dos acontecimentos da série clássica.

A era de Kirk

O próximo passo é "Star Trek: The Original Series", exibida entre 1966 e 1969. É aqui que aparecem os personagens que estabeleceram a identidade da franquia, como James T. Kirk, Spock e Dr. Leonard McCoy.

Depois vem "Star Trek: The Animated Series", que continua as aventuras da Enterprise em uma produção de animação lançada nos anos 1970.

A história então chega ao cinema com "Star Trek: O Filme", seguido por "Star Trek II: A Ira de Khan", "Star Trek III: À Procura de Spock", "Star Trek IV: A Volta para Casa", "Star Trek V: A Última Fronteira" e "Star Trek VI: A Terra Desconhecida".

Esse primeiro ciclo cinematográfico acompanha a tripulação original e encerra a fase de Kirk antes da mudança para a próxima geração.

A chegada de Picard

A cronologia avança algumas décadas até "Star Trek: The Next Generation", ambientada entre 2364 e 2370. Patrick Stewart assume o comando como Jean-Luc Picard, capitão da Enterprise-D.

Na mesma região da linha do tempo aparecem "Star Trek: Deep Space Nine" e "Star Trek: Voyager". As três produções formam o núcleo da chamada era do século XXIV da franquia.

Os filmes da Nova Geração

A história cinematográfica continua com "Star Trek: Generations", que conecta as tripulações de Kirk e Picard.

Depois aparecem "Star Trek: Primeiro Contato", "Star Trek: Insurreição" e "Star Trek: Nêmesis", levando a cronologia até o ano de 2379.

A sequência segue com produções mais recentes, como "Star Trek: Lower Decks", "Star Trek: Prodigy" e "Star Trek: Picard". A série, protagonizada novamente por Patrick Stewart, se passa entre 2399 e 2402.

E os filmes de 2009?

Aqui a cronologia ganha uma divisão importante.

"Star Trek", lançado em 2009, "Star Trek: Além da Escuridão" e "Star Trek: Sem Fronteiras" apresentam uma linha temporal alternativa, conhecida como Universo Kelvin. A trilogia utiliza versões mais jovens de Kirk, Spock e outros personagens clássicos e segue uma realidade criada a partir dos acontecimentos do primeiro filme.

Por isso, esses três filmes podem ser assistidos como um bloco separado depois da cronologia principal.

A ordem cronológica completa

Para quem quer acompanhar os acontecimentos do universo em sequência, o caminho fica assim:

  1. "Star Trek: Enterprise" (Paramount+)
  2. "Star Trek: Discovery", temporadas 1 e 2 (Paramount+)
  3. "Star Trek: Strange New Worlds" (Paramount+)
  4. "Star Trek: The Original Series" (Prime Video)
  5. "Star Trek: The Animated Series" (Prime Video)
  6. "Star Trek: O Filme" (Paramount+ e, a partir desta sexta-feira, 11, na Netflix)
  7. "Star Trek II: A Ira de Khan" (Prime Video/YouTube/Google Play para aluguel ou compra)
  8. "Star Trek III: À Procura de Spock" (Prime Video/Apple TV/YouTube/Google Play para aluguel ou compra e, a partir desta sexta-feira, 11, na Netflix)
  9. "Star Trek IV: A Volta para Casa" (Prime Video/Apple TV/YouTube/Google Play para aluguel ou compra e, a partir desta sexta-feira, 11, na Netflix)
  10. "Star Trek V: A Última Fronteira" (Prime Video/Apple TV/YouTube/Google Play para aluguel ou compra)
  11. "Star Trek VI: A Terra Desconhecida" (Prime Video/Apple TV/YouTube/Google Play para aluguel ou compra e, a partir desta sexta-feira, 11, na Netflix)
  12. "Star Trek: A Nova Geração" (Prime Video)
  13. "Star Trek: Deep Space Nine" (Netflix)
  14. "Star Trek: Generations" (Prime Video/Apple TV/YouTube/Google Play para aluguel ou compra)
  15. "Star Trek: Voyager" (Pluto TV)
  16. "Star Trek: Primeiro Contato" (Prime Video/Apple TV/YouTube/Google Play para aluguel ou compra)
  17. "Star Trek: Insurreição" (Prime Video/Apple TV/YouTube/Google Play para aluguel ou compra)
  18. "Star Trek: Nêmesis" (Prime Video/Apple TV/YouTube para aluguel ou compra)
  19. "Star Trek: Lower Decks" (Paramount+)
  20. "Star Trek: Prodigy" (não está disponível no streaming)
  21. "Star Trek: Picard" (Paramount+)
  22. "Star Trek: Discovery", temporadas 3 a 5 (Paramount+)

Há ainda "Star Trek: Section 31" (Paramount+), ambientado em outro ponto da cronologia, e os especiais de "Star Trek: Short Treks" (Prime Video), que ocupam diferentes períodos da linha do tempo.

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