'Star Trek' completa 60 anos: veja a ordem cronológica para assistir aos filmes e séries

'Star Trek': com seis décadas de histórias, a franquia reúne séries, filmes e animações que atravessam diferentes períodos do universo criado por Gene Roddenberry (Reprodução)
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Publicado em 8 de setembro de 2026 às 14h29.
Poucas franquias de ficção científica passaram por tantas gerações quanto "Star Trek". Nesta terça-feira, 8 de setembro, a saga, também conhecida no Brasil como "Jornada nas Estrelas", completa 60 anos desde sua estreia na televisão, em uma trajetória que transformou a exploração espacial em uma das histórias mais longevas da cultura pop.
Criada por Gene Roddenberry, a franquia estreou em 8 de setembro de 1966 com "Star Trek: The Original Series", protagonizada por William Shatner como Capitão Kirk, Leonard Nimoy como Spock e DeForest Kelley como Dr. McCoy. A produção teve três temporadas, entre 1966 e 1969, mas seu impacto levou a uma expansão que passaria por televisão, cinema, animação e streaming.
Ao longo de seis décadas, "Star Trek" se expandiu para diferentes formatos, épocas e gerações de personagens. Hoje, a franquia reúne 14 filmes e 12 séries.
Com tantas histórias ambientadas em períodos diferentes, acompanhar a saga pode parecer uma tarefa complicada. Por isso, a ordem cronológica ajuda a organizar essa jornada, que começa no século XXII e avança até o futuro distante.
A ordem cronológica começa com "Star Trek: Enterprise", ambientada entre 2151 e 2161. A série acompanha Jonathan Archer e a tripulação da Enterprise NX-01, em uma época anterior à formação da Federação dos Planetas Unidos.
Depois entram as duas primeiras temporadas de "Star Trek: Discovery", ambientadas no século XXIII, entre 2255 e 2258. Na sequência está "Star Trek: Strange New Worlds", que acompanha Christopher Pike, Spock e a tripulação da Enterprise antes dos acontecimentos da série clássica.
O próximo passo é "Star Trek: The Original Series", exibida entre 1966 e 1969. É aqui que aparecem os personagens que estabeleceram a identidade da franquia, como James T. Kirk, Spock e Dr. Leonard McCoy.
Depois vem "Star Trek: The Animated Series", que continua as aventuras da Enterprise em uma produção de animação lançada nos anos 1970.
A história então chega ao cinema com "Star Trek: O Filme", seguido por "Star Trek II: A Ira de Khan", "Star Trek III: À Procura de Spock", "Star Trek IV: A Volta para Casa", "Star Trek V: A Última Fronteira" e "Star Trek VI: A Terra Desconhecida".
Esse primeiro ciclo cinematográfico acompanha a tripulação original e encerra a fase de Kirk antes da mudança para a próxima geração.
A cronologia avança algumas décadas até "Star Trek: The Next Generation", ambientada entre 2364 e 2370. Patrick Stewart assume o comando como Jean-Luc Picard, capitão da Enterprise-D.
Na mesma região da linha do tempo aparecem "Star Trek: Deep Space Nine" e "Star Trek: Voyager". As três produções formam o núcleo da chamada era do século XXIV da franquia.
A história cinematográfica continua com "Star Trek: Generations", que conecta as tripulações de Kirk e Picard.
Depois aparecem "Star Trek: Primeiro Contato", "Star Trek: Insurreição" e "Star Trek: Nêmesis", levando a cronologia até o ano de 2379.
A sequência segue com produções mais recentes, como "Star Trek: Lower Decks", "Star Trek: Prodigy" e "Star Trek: Picard". A série, protagonizada novamente por Patrick Stewart, se passa entre 2399 e 2402.
Aqui a cronologia ganha uma divisão importante.
"Star Trek", lançado em 2009, "Star Trek: Além da Escuridão" e "Star Trek: Sem Fronteiras" apresentam uma linha temporal alternativa, conhecida como Universo Kelvin. A trilogia utiliza versões mais jovens de Kirk, Spock e outros personagens clássicos e segue uma realidade criada a partir dos acontecimentos do primeiro filme.
Por isso, esses três filmes podem ser assistidos como um bloco separado depois da cronologia principal.
Para quem quer acompanhar os acontecimentos do universo em sequência, o caminho fica assim:
Há ainda "Star Trek: Section 31" (Paramount+), ambientado em outro ponto da cronologia, e os especiais de "Star Trek: Short Treks" (Prime Video), que ocupam diferentes períodos da linha do tempo.