'Star Trek' completa 60 anos: veja a ordem cronológica para assistir aos filmes e séries

Poucas franquias de ficção científica passaram por tantas gerações quanto "Star Trek". Nesta terça-feira, 8 de setembro, a saga, também conhecida no Brasil como "Jornada nas Estrelas", completa 60 anos desde sua estreia na televisão, em uma trajetória que transformou a exploração espacial em uma das histórias mais longevas da cultura pop.

Criada por Gene Roddenberry, a franquia estreou em 8 de setembro de 1966 com "Star Trek: The Original Series", protagonizada por William Shatner como Capitão Kirk, Leonard Nimoy como Spock e DeForest Kelley como Dr. McCoy. A produção teve três temporadas, entre 1966 e 1969, mas seu impacto levou a uma expansão que passaria por televisão, cinema, animação e streaming.

Ao longo de seis décadas, "Star Trek" se expandiu para diferentes formatos, épocas e gerações de personagens. Hoje, a franquia reúne 14 filmes e 12 séries.

Com tantas histórias ambientadas em períodos diferentes, acompanhar a saga pode parecer uma tarefa complicada. Por isso, a ordem cronológica ajuda a organizar essa jornada, que começa no século XXII e avança até o futuro distante.

Por onde começar?

A ordem cronológica começa com "Star Trek: Enterprise", ambientada entre 2151 e 2161. A série acompanha Jonathan Archer e a tripulação da Enterprise NX-01, em uma época anterior à formação da Federação dos Planetas Unidos.

Depois entram as duas primeiras temporadas de "Star Trek: Discovery", ambientadas no século XXIII, entre 2255 e 2258. Na sequência está "Star Trek: Strange New Worlds", que acompanha Christopher Pike, Spock e a tripulação da Enterprise antes dos acontecimentos da série clássica.

A era de Kirk

O próximo passo é "Star Trek: The Original Series", exibida entre 1966 e 1969. É aqui que aparecem os personagens que estabeleceram a identidade da franquia, como James T. Kirk, Spock e Dr. Leonard McCoy.

Depois vem "Star Trek: The Animated Series", que continua as aventuras da Enterprise em uma produção de animação lançada nos anos 1970.

A história então chega ao cinema com "Star Trek: O Filme", seguido por "Star Trek II: A Ira de Khan", "Star Trek III: À Procura de Spock", "Star Trek IV: A Volta para Casa", "Star Trek V: A Última Fronteira" e "Star Trek VI: A Terra Desconhecida".

Esse primeiro ciclo cinematográfico acompanha a tripulação original e encerra a fase de Kirk antes da mudança para a próxima geração.

A chegada de Picard

A cronologia avança algumas décadas até "Star Trek: The Next Generation", ambientada entre 2364 e 2370. Patrick Stewart assume o comando como Jean-Luc Picard, capitão da Enterprise-D.

Na mesma região da linha do tempo aparecem "Star Trek: Deep Space Nine" e "Star Trek: Voyager". As três produções formam o núcleo da chamada era do século XXIV da franquia.

Os filmes da Nova Geração

A história cinematográfica continua com "Star Trek: Generations", que conecta as tripulações de Kirk e Picard.

Depois aparecem "Star Trek: Primeiro Contato", "Star Trek: Insurreição" e "Star Trek: Nêmesis", levando a cronologia até o ano de 2379.

A sequência segue com produções mais recentes, como "Star Trek: Lower Decks", "Star Trek: Prodigy" e "Star Trek: Picard". A série, protagonizada novamente por Patrick Stewart, se passa entre 2399 e 2402.

E os filmes de 2009?

Aqui a cronologia ganha uma divisão importante.

"Star Trek", lançado em 2009, "Star Trek: Além da Escuridão" e "Star Trek: Sem Fronteiras" apresentam uma linha temporal alternativa, conhecida como Universo Kelvin. A trilogia utiliza versões mais jovens de Kirk, Spock e outros personagens clássicos e segue uma realidade criada a partir dos acontecimentos do primeiro filme.

Por isso, esses três filmes podem ser assistidos como um bloco separado depois da cronologia principal.

A ordem cronológica completa

Para quem quer acompanhar os acontecimentos do universo em sequência, o caminho fica assim:

Há ainda "Star Trek: Section 31" (Paramount+), ambientado em outro ponto da cronologia, e os especiais de "Star Trek: Short Treks" (Prime Video), que ocupam diferentes períodos da linha do tempo.