Na Argentina, 41% das famílias com crianças e adolescentes não conseguem arcar com as despesas mensais em 2026, um aumento de dez pontos percentuais em relação a 2025. Os dados são de um relatório divulgado nesta sexta-feira, 20, pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

O levantamento mostra que a pobreza infantil também voltou a crescer no país. No primeiro semestre de 2026, a taxa avançou cerca de três pontos percentuais, atingindo 45,2% das crianças e adolescentes, o equivalente a mais de 5,3 milhões de pessoas.

No mesmo período, mais de um milhão de crianças viviam em famílias em situação de pobreza extrema, cuja renda era insuficiente até mesmo para a compra de alimentos básicos.

A pesquisa foi realizada em domicílios de todo o país com crianças e adolescentes, em um cenário de reversão da tendência observada nos três semestres anteriores, quando a pobreza infantil vinha diminuindo.

Segundo o Unicef, cerca de 2,7 milhões de famílias não têm renda mensal suficiente para cobrir as despesas correntes. Embora o percentual de 41% esteja abaixo do pico de 48% registrado em 2024, o resultado representa uma deterioração em relação à medição anterior.

Famílias cortam gastos com saúde e alimentação

Diante da perda de capacidade financeira, os argentinos passaram a restringir o consumo, buscar fontes alternativas de renda e recorrer ao endividamento para manter o orçamento doméstico.

Em 36% dos domicílios pesquisados, crianças e adolescentes deixaram de ir ao médico ou ao dentista por falta de dinheiro. Em outros 21%, houve interrupção do acesso a medicamentos.

A alimentação também foi afetada. Segundo o levantamento, 60% das famílias passaram a comprar alimentos mais baratos, enquanto 45% ampliaram a jornada de trabalho para complementar a renda.

Outros 40% dos domicílios recorreram a empréstimos ou outras formas de endividamento para cobrir despesas básicas.

Endividamento das famílias

O relatório mostra que, em 2026, uma em cada duas famílias com filhos estava endividada. O cartão de crédito ganhou espaço como principal modalidade de endividamento, com o percentual de utilização passando de 16% em 2025 para 32% em 2026.

O uso de plataformas digitais e carteiras virtuais para contrair dívidas também avançou, de 7% para 18%. Já o crédito não bancário passou de 4% para 9% no mesmo período.

Em contrapartida, os empréstimos de familiares e amigos, que representavam a principal fonte de endividamento em 2025, perderam participação, passando de 26% para 17% em 2026.

A maior parte das dívidas está relacionada à manutenção das despesas essenciais. Segundo o Unicef, 42% das famílias endividadas recorreram ao crédito para comprar alimentos, enquanto 26% utilizaram os recursos para pagar serviços básicos e despesas com moradia.

Outros 11% contraíram empréstimos para quitar dívidas anteriores, e 10% buscaram crédito para cobrir gastos com saúde e educação.

Pobreza volta a crescer na Argentina

O avanço das dificuldades financeiras ocorre em meio à retomada da pobreza no país. Segundo o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec), a taxa de pobreza na Argentina chegou a 32,3% no primeiro semestre de 2026, alta de 4,1 pontos percentuais em relação à segunda metade de 2025.

O resultado interrompe uma sequência de três semestres consecutivos de queda da pobreza, após o indicador ter atingido 52,9% no primeiro semestre de 2024.

Naquele período, a Argentina enfrentava uma inflação extremamente elevada e os efeitos iniciais do severo plano de austeridade implementado pelo governo do presidente Javier Milei no fim de 2023.